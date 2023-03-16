BMX sporcusu Matthias Dandois Başarıyı Nasıl Yakaladı?

Matthias Dandois, gezegendeki en karizmatik BMX serbest stil sporcularından bir tanesi. 33 yaşındaki Fransız, bir yandan BMX düz arazi sporcusu olarak en üst düzeyde rekabet ediyor, bir yandan videolar çekiyor. Hatta bisiklet dışında, o bir podcast sunucusu ve yarı zamanlı model olarak kariyerine devam ediyor.

Birden fazla Dünya Şampiyonluğu olan ve sporun sunduğu en büyük yarışlardan bazılarının galibi olan Dandois'nin bisikelt becerilerini geliştirmeye devam etme, yaratıcı olma ve yarışmaları kazanma motivasyonu, onu sporunun en iyi temsilcilerinden biri olarak gösteriyor.

5 dakika Matthias Dandois ile Evde Fransız BMXer Matthias Dandois'yı Paris'teki evinde ziyaret et ve nasıl profesyonel bir bisikletçi olduğunu öğren

Football ilk aşktı

Dandois'nin BMX yıldızı olma yolculuğu, tüm disiplinlerde profesyonel sıralamalarda yer alan birçok kişi gibi, birinin BMX üzerinde performans göstermesini izleyerek başladı.

“C'est Mon Choix adlı bir Fransız TV talk şovunda BMX sporcusu olan birini gördüm. Çok havalıydı."

BMX'i keşfetmeden önce, Dandois okul içinde ve dışında hentbol ve futbol oynamak arasında gidip geliyordu. Dandois, Paris'in ana bölgesinin güneyindeki bir kasaba olan Épinay-sur-Orge'de büyüdü.

Dağ bisikletinde genç bir Dandois © Matthias Dandois

Dandois için her şey o adamın TV şovundaki performansını izlemesiyle değişti. Adamın bisikletle numaralar yaparken bu kadar özgür ve çevik olabilmesi onu büyülemişti. Kısa süre sonra, bu numaraları yapıp yapamayacağını görmek için bir BMX için ebeveynlerini rahatsız etmeye başladı. Arkadaşları da ona bu konuda yardımcı oluyorlardı.

Parklar onun oyun alanıydı.

O zamanlar Dandois ve arkadaşlarının bisiklet sürebileceği hiçbir yer yoktu. Yakınlarda kaykay parkı da olmayınca, kasabadaki tenis kulübünün otoparkında bir ev buldular ve burada toplanıp televizyonda ve videolarda gördükleri serbest stil numaraları ve düz arazi hareketleri yapmaya çalışacaklardı. Dandois'nin yeteneğini keşfetmesi çok uzun sürmedi.

"Hayatımda ilk kez, numara yaparken diğerlerinden daha yetenekli olduğumu fark ettim."

13'ten 16'ya kadar, dersim olmasaydı günde 10 saate kadar bisiklete binerdim. İnsanlar babama neden otoparkta bu kadar çok zaman geçirdiğimi sordular, çünkü onların gözünde bu biraz tuhaf görünüyordu."

Dandois'nın kısa süre sonra farkettiği gibi Flatland özgürlüktür © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

BMX bir "Takıntı" haline geliyordu. Dandois ayrıca bu noktada komşu bir kasabayı düzenli olarak ziyaret eden profesyonel bir BMX sporcusu olarak pratik yapmak ve ondan bir şeyler öğrenmek için zaman harcıyordu.

İlk yıllarda genç bir Dandois © Matthias Dandois

Dandois'nin başarısının meyvesini toplaması uzun sürmedi ve ilk yerel yarışmasını 2004 yılında 15 yaşındayken kazandı. O andan itibaren düz arazi takıntısı daha da büyük bir adım attı.

"16 yaşımdayken, ailem antrenman yapmam için evimizin bahçesine düzlük bir yer yaptı çünkü dışarıda o kadar çok zaman geçirdim ki artık çıldırmaya başladılar. Geceleri çalışabilmek için bir ışık bile kurdum. Annem bazen beni yatağa gitmeye zorlamak için dışarı çıkıyordu. Ama o yaşta istediğimi yapmama izin verdikleri için Anneme ve babama çok teşekkür ediyorum."

Aile evindeki arka bahçe parkurunda uzun yıllar çalıştı © Hadrien Picard

Akıl Hocasının Önemi

Dandois'nın gençlik yıllarındaki gelişiminde önemli rol oynayan bir kişi, Fransız arkadaşı Alex Jumelin'dir. Jumelin, başlı başına olağanüstü bir düz arazi sporcusu ve Dandois'yi bir şekilde kanatları altına aldı onu Dandois'yı düz arazi sporcularından oluşan Stereo Panda ekibi altında Fransa'daki ve daha geniş dünyadaki yarışmalara katılmak teşvik etti.

Dandois ve Alex Jumelin iyi iki yakın arkadaş olmaya devam ediyor © Hadrien Picard

İlk profesyonel zafer

Dandois, düz arazi sahnesinde dalgalar yaratmaya ve uluslararası yarışmaları kazanarak Amatörden profesyonelliğe çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyordu. 2007'de New Orleans'ta Voodoo Jam'deki ilk büyük galibiyeti, 17 yaşında olan Dandois için büyük bir andı.

Profesyonel olarak kazandığı bu ilk zaferin ardından, Dandois birkaç gün içinde Fransa'ya döndü ve Baccalauréat [Fransa'nın lise sonu yeterliliği] sınavlarındaki son çalışmaları ile okulu başarılı bir şekilde bitirmeye çalıştı.

Evden ayrılış

Dandois, bu noktada eğitime devam etmek ve profesyonel olma hayalinin peşinden gitmek için evden ayrılması gerektiğini biliyordu. Paris onu çağırdı ve başka bir alet olan Raphaël Chiquet'nin yanına taşınacak kadar şanslıydı. Hayat oldukça güzeldi ama sponsor eksikliği sebebiyle para büyük bir problemdi.

Paris, Dandois'nin kendini evinde hissettiği yer © Vincent Perraud

İleriye ve yukarıya

Red Bull ile sözleşme imzaladıktan sonra, kısa süre sonra diğer sponsorlar ve diğer profesyonel galibiyetler izledi ve 2008'de BMX Flatland World Circuit'i zirvede bitirdikten sonra ilk kez Dünya Şampiyonu oldu. Dandois, sponsorlarından aldığı fikirler için arkasında para olan video projeleri için hayal gücünün akmasına izin verdi.

2 dakika Matthias Dandois Paris Sokaklarında

Yaratıcı bir ruh

2013 yılına gelindiğinde, Dandois'nin tutkusu azalıyordu. Daha az antrenman yaptığını ve çok fazla parti yaptığını itiraf ediyor. Sakatlıklar bir düzenlilik haline geliyor ve bu disiplin ona artık keyif vermiyor. Daha çok bir iş olduğu için işi bırakmayı bile düşünüyor. Ancak tutkusunu yeniden canlandırmak için bir çözüm buldu, BMX sürerken fotoğrafçılık gibi bisiklet dışında yaptığı diğer ilgi alanlarına yöneldi.

BMX dışında epey ilgi alanı var: Fotoğrafçılık, modellik ve hatta oyunculuk. 2018'de Fransız yönetmen Axelle Laffont'un uzun metrajlı filminde rol aldı ve Red Bull'un podcast dizisi Decoding Athletes için sunuculuk yaptı. Ayrıca, temsilcisi Guillaume Valladeau ile video prodüksiyonu, marka medya hizmetleri ve sosyal medya temsili alanlarında faaliyet gösteren ASI Media adlı bir medya ajansı şirketi kurdu.

14 dakika Matthias Dandois explores Paris Model, actor, BMX flatland visionary... Matthias Dandois brings elegance and style to his Paris segment.

Dandois'nin kariyerinde yeni bir sayfa

2018'de UCI, BMX flatland'i disiplini olarak kanatları altına aldı ve böylec flatland disiplinine yeni bir soluk getirdi. UCI ismi altında, 2018'de bir Dünya Kupası serisi tanıtıldı ve 2019'da UCI Şehir Bisikleti Dünya Şampiyonası'nın bir parçası olarak resmi bir Dünya Şampiyonası ortaya çıktı. Bu, UCI'nin katılımı sayesinde düz arazinin daha geniş bir dünyada daha büyük bir profil kazanmasıyla Dandois için yeni bir rekabet motivasyonuydu.

Dandios, 2018 ve 2019'da Dünya Kupası'nı kazandı ve 2021'de Fransa'nın Montpellier kentinde kendi sahasında Dünya Şampiyonu oldu. Hatta muhtemelen 2028 oyunlarında ve sonrasında düz arazinin Olimpik bir disiplin olacağından bahsediliyor.

Dandois, Aralık 2022'de Red Bull Circle of Balance'ta mücadele etti © Jeff Zielinski/Red Bull Content Pool

Yeni yaklaşımlar, yeni hedefler

Şimdi 33 yaşında olan Dandois, flatland'e yaklaşımını yeniden yeşertmek zorunda kaldı. O artık genç bir adam değil, bu günlerde yaptığı işin çoğu, antrenman yapmak ve pratik yapmak için bisiklete binmekten çok, bisikletle güç ve zindelik çalışması üzerine.

"Bugün kazanmak için çok fazla bisiklet sürmek zorunda olmadığım için şanslıyım, çünkü artık bu benim DNA'mda var. Bugün bisiklet dışında fiziksel olarak çok daha fazla çalışıyorum. Eskisinden daha az dayanıklıyım."

Emeklilikle ilgili aklında herhangi bir tarih yok. Gelecekte olası bir olimpiyat disiplini olan flatland, onun için önemli bir hedef. Beceriye dayalı bir disiplin olması, rekabete devam etmesi için ona çok fazla alan bırakıyor. Dandois işleri 'adım adım' devam ettirmeye hevesli.

"Zirvede yarışmayı bırakmak istiyorum ama hayatım boyunca BMX sürmeye devam edeceğim. Buna ihtiyacım var..."