Mattias Ekström'le Kuzey Işıklarının Altında Rallikros Aksiyonu
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Mattias Ekström ve fotoğrafçı Jaanus Ree, kuzey ışıklarının peşine düştüler ve görsel bir şölenin parçası oldular. Bu çarpıcı görüntülerin nasıl çekildiğini de RedBull.com'la paylaştılar.
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Mattias Ekström, 2021 yılına oldukça hızlı başladı. Eski DTM ve WRX şampiyonu, kariyerinde ilk kez Dakar Rallisi'ne katıldı ve Suudi Arabistan çöllerinde zorlu koşullarda mücadele etme şansı buldu. Ocak ayında Dakar Rallisi'nin tozu ve dumanıyla boğuşan Ekström, şubat ayında ise kendini Finlandiya Rallisi'nin karlı ve buzlu yollarında buldu.
Kuzey Kutup Dairesi'nden içeri adım atmışken, bazı hayallerinizi gerçekleştirme arzusu hissetmeniz gayet anlaşılabilir. İskandinav topraklarında doğup büyümüş olan Ekström de küçük yaşlardan itibaren kurduğu bir hayalin peşinden gitmeye karar vermiş. O hayal ki, bir adet Audi S1 rallikros aracını, bir fotoğrafçıyı ve elbette kuzey ışıklarını bünyesinde barındırıyordu.
Ekström'ün artık bir projeye dönüşen hayali için ilk yardım alacağı isim Estonyalı fotoğrafçı Jaanus Ree olmuştu. Ree, hem süratli yarış araçlarını anında seçebilecek gözlere hem de kuzey ışıklarında çekim yapma deneyimine sahipti. Ancak bu öyle çok da kolay tamamlanacak bir proje değildi.
Ekström, "Yaptığımız yolculuk boyunca tek düşüncemiz kuzey ışıklarını görmekti. Ancak hava durumu hiç de bizden yana gibi görünmüyordu" diye itiraf ediyor. "Vazgeçmeye çok yaklaşmıştık."
Kuzey Kutup Dairesi'nde her şey o kadar öngörülemez ki...
"Dikkat etmeniz gereken iki şey var," diye açıklıyor Ree. "İhtiyacınız olan ilk şey açık bir gökyüzü ve ikincisi ise kuzey ışıklarının görüneceği bir yer. Kuzey Kutup Dairesi'nde her şey o kadar öngörülemez ki, kesin olarak bildiğiniz tek şey, kuzey ışıklarının "belirli" bir gün ortaya çıkacağı."
Ekström ve Ree tarafından kararlaştırılan konum, Finlandiya'daki Muonio kasabasıydı. Bir akşam yemeğinde Ekström, Ree'den heyecanlı bir telefon aldı. Ekström şöyle hatırlıyor:
"O gece, saat 20:00 ile 22:00 arasında ışıkları yakalama şansımız olduğunu düşünüyorduk, ancak saat 19: 00'da Jaanus aradı ve her şeyi bırakıp o gün daha önce belirlediğimiz donmuş göle gitmemi söyledi."
Her şey hazırdı. Ekström ve Audi S1'i yerini almıştı. Ree, kamerasını çekime hazır hale getirdi ve işte kuzey ışıkları ikisinin üzerinde parlıyordu. Ancak hala bir sorun vardı: Ekström’ün aracında aydınlatma yoktu! Nereye gittiğini nasıl görebilirdi ki?
"Üstümde kuzey ışıkları vardı ve Jaanus’un kamerasından gelen flaş da yardımcı oluyordu. Ancak araç kullandığım çoğu zaman dışarısı oldukça karanlıktı" diye hatırlıyor Ekström. "Bazen zifiri karanlıktı!"
Gökyüzünün açık olduğu bir geceyi yakaladığımız için çok şanslıydık
Ekström ve Ree’nin şansı iki saatten fazla sürdü ve bu süre zarfında, şimdiye kadar bir rallikros aracını içeren en çarpıcı görüntülerden bazılarını kayda almayı başardılar.
“Bitirmeye karar vermeden önce, yaklaşık üç saat boyunca donmuş gölün üzerindeydik. Hemen hemen aynı anda kuzey ışıkları da kayboldu,” diyor Ekström. “Ertesi akşam gökyüzü griye döndü. Gökyüzünün açık olduğu bir geceyi yakaladığımız için çok şanslıydık. "
Daha önce Kuzey Kutbu'nda rüzgar sörfü ve golf çekimleri yapmış olan Ree, işinin ehli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kuzey ışıkları altında çocukluk hayalini gerçekleştiren Ekström ise şimdi dikkatini yepyeni bir projeye çeviriyor.
"Yeni plan, Extreme E Şampiyonası'nda iyi bir iş çıkarmak, bu yıl önceliğim bu." diye açıklıyor Ekström. “Arada önümüze başka bir fırsat çıkarsa o zaman duruma tekrar bakacağız. Ben her şeye açık olan adamlardan biriyim. Şimdilik, Extreme E'nin ilk sezonunu kazanmak benim 2021'deki bir numaralı projem."