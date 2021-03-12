Mattias Ekström'le Kuzey Işıklarının Altında Rallikros Aksiyonu

"Dikkat etmeniz gereken iki şey var," diye açıklıyor Ree. "İhtiyacınız olan ilk şey

açık bir gökyüzü

ve ikincisi ise kuzey ışıklarının görüneceği bir yer. Kuzey Kutup Dairesi'nde her şey o kadar öngörülemez ki, kesin olarak bildiğiniz tek şey, kuzey ışıklarının "belirli" bir gün ortaya çıkacağı."