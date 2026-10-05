Max Verstappen, Bahreyn GP’sinde Sezonun İlk Zaferine Ulaştı

Max Verstappen, 4 Ekim’de Malezya’daki Sepang Uluslararası Pisti’nde düzenlenen Bahreyn Grand Prix’sini kazanarak 2026 Formula 1 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oracle Red Bull Racing pilotu, yağmurun ve değişen pist koşullarının damga vurduğu mücadeleyi zirvede tamamladı. Verstappen’in kariyerindeki 72. Grand Prix zaferi, Red Bull’un da bu sezonki ilk birinciliği oldu.

Max Verstappen, 4 Ekim’de Malezya’daki Sepang Uluslararası Pisti’nde düzenlenen Bahreyn Grand Prix’sini kazanarak 2026 Formula 1 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oracle Red Bull Racing pilotu, yağmurun ve değişen pist koşullarının damga vurduğu mücadeleyi zirvede tamamladı. Verstappen’in kariyerindeki 72. Grand Prix zaferi, Red Bull’un da bu sezonki ilk birinciliği oldu.

Max Verstappen, 4 Ekim’de Malezya’daki Sepang Uluslararası Pisti’nde düzenlenen Bahreyn Grand Prix’sini kazanarak 2026 Formula 1 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oracle Red Bull Racing pilotu, yağmurun ve değişen pist koşullarının damga vurduğu mücadeleyi zirvede tamamladı. Verstappen’in kariyerindeki 72. Grand Prix zaferi, Red Bull’un da bu sezonki ilk birinciliği oldu.

Geride bıraktığımız yıl ve kaydettiğimiz ilerlemenin ardından gelen gerçekten çok güzel bir zafer. Herkesle inanılmaz gurur duyuyorum; burada kazanmak ise tek kelimeyle harika.

Geride bıraktığımız yıl ve kaydettiğimiz ilerlemenin ardından gelen gerçekten çok güzel bir zafer. Herkesle inanılmaz gurur duyuyorum; burada kazanmak ise tek kelimeyle harika.

Geride bıraktığımız yıl ve kaydettiğimiz ilerlemenin ardından gelen gerçekten çok güzel bir zafer. Herkesle inanılmaz gurur duyuyorum; burada kazanmak ise tek kelimeyle harika.