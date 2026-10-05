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F1
Max Verstappen, Bahreyn GP’sinde Sezonun İlk Zaferine Ulaştı
Max Verstappen, Malezya’daki Bahreyn GP’sinde 2026 sezonunun ilk zaferini kazandı. Red Bull Ford Powertrains ise ilk galibiyetini elde etti.
Max Verstappen, yağmurun ve değişen pist koşullarının damga vurduğu Bahreyn Grand Prix’sinde zirveye çıkarak 2026 sezonundaki galibiyet hasretini bitirdi. Malezya’daki Sepang Uluslararası Pisti’nde düzenlenen yarışı kazanan Oracle Red Bull Racing pilotu, kariyerinin 72. zaferine ulaşırken Red Bull Ford Powertrains’e de Formula 1’deki ilk galibiyetini getirdi.
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Bahreyn GP'de Birincilik!
Max Verstappen, 4 Ekim’de Malezya’daki Sepang Uluslararası Pisti’nde düzenlenen Bahreyn Grand Prix’sini kazanarak 2026 Formula 1 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oracle Red Bull Racing pilotu, yağmurun ve değişen pist koşullarının damga vurduğu mücadeleyi zirvede tamamladı. Verstappen’in kariyerindeki 72. Grand Prix zaferi, Red Bull’un da bu sezonki ilk birinciliği oldu.
Yarışın başlangıcında liderliği kaybeden Verstappen, altıncı turda George Russell’ı dördüncü virajın dışından geçerek ikinci sıraya yükseldi. Ardından yeniden liderliği ele geçiren Hollandalı pilot, yarışın son bölümündeki güvenlik aracı sürecinde de kontrolü korudu. Damalı bayrağı Kimi Antonelli’nin 2,307 saniye önünde gören Verstappen’in ardından podyumu Lewis Hamilton tamamladı.
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Red Bull Ford Powertrains İçin Tarihi Bir Galibiyet
Sepang’daki sonuç, Red Bull’un yeni motor dönemindeki çalışmalarını da zaferle taçlandırdı. Verstappen’in birinciliği, Red Bull Ford Powertrains imzalı güç ünitesinin Formula 1’deki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Sezonun zorlu geçen bölümünün ardından gelen başarı, takımın geliştirme çalışmalarının pistteki karşılığını göstermesi açısından önemliydi.
Verstappen, yarışın ardından takımıyla büyük gurur duyduğunu dile getirdi.
Geride bıraktığımız yıl ve kaydettiğimiz ilerlemenin ardından gelen gerçekten çok güzel bir zafer. Herkesle inanılmaz gurur duyuyorum; burada kazanmak ise tek kelimeyle harika.
Yağmur, değişken yol tutuşu ve yarışın son bölümündeki yeniden start, pilotun önüne farklı sınavlar çıkarsa da Red Bull pilotu mücadeleyi galibiyetle noktaladı. Sepang’da kazanılan kupa, hem Verstappen hem de takım için sezonun en anlamlı sonuçlarından biri oldu.