Max Verstappen'in Kariyerinden 5 Unutulmaz Zafer

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen , Formula 1 2021 sezonunda harika bir performans sergiliyor. Bugün ise Max, 24. yaş gününü kutluyor. Genç yaşına rağmen F1'de pistlerinde önemli bir tecrübeye sahip olan Max, bugüne kadarki kariyeri boyunca pek çok unutulmaz performansın altına imzasını attı. Biz de o performanslardan bazılarını senin için derledik.

Öte yandan, Formula 1 heyecanına ortak olmak için sen de Red Bull Racers ile Red Bull Ring'de piste çıkabilirsin! Red Bull Racing'den Max Verstappen ile Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ikilisinin sana eşlik edeceği oyunda piste çık, en hızlı turu at, lider tablosunun zirvesinde yer al ve hediyelerin sahibi ol!

İlk Zafer - 2016 İspanya GP

Max'ın Formula 1'deki ilk zaferi © Red Bull Content Pool

Sezona Toro Rosso'yla başlayan Max daha sonra Red Bull Racing'e terfi etti. İspanya GP'nin sırlama turlarında dördüncülüğü elde eden Max'ın önünde Mercedes pilotları Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın yanı sıra takım arkadaşı Daniel Ricciardo yer alıyordu. Mercedes'lerin birbirine girdiği yarışta zirveye yerleşen Max, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu oldu.

Yeni Başlıyoruz - 2017 Meksika GP

Verstappen ve toz pembe bir gelecek © Red Bull Racing

Sıralama turlarında ikinci sırayı alan Max, start'ın hemen ardından ilk sıradaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel'le müthiş bir mücadeleye girişti. Yaşanan temasa rağmen pistte kalmayı başaran Max, liderliği de ele geçirmeyi başardı.

Yarışın ilk anlarında gösterdiği cesaretle zirveye yerleşen sürücü, yarışın geri kalanında ise genç yaşına rağmen büyük bir ustalıkla pozisyonunu korumayı başardı. Max'ın Meksika GP'sindeki performansı F1 dünyasına net bir mesaj niteliğindeydi. Max çok daha fazlası için hazırdı.

Red Bull Ring'de İlk Zafer - 2018 Avusturya GP

Max Verstappen'in Red Bull Ring'deki ilk zaferi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Max daha önce Red Bull Ring'de hiç zirveye çıkmamıştı. Aslında bu yarışa da istediği noktanın biraz uzağında başladı. Sıralama turlarında beşinci olan Max, ilk sırada yer alan Valtteri Bottas'ın kötü start'ından faydalanarak yarışın başında üçüncülüğe kadar yükseldi. Daha sonra Bottas tekrar ikinciliğe kadar tırmansa da önündeki Raikkonen'i geçen Max yerini korumayı başardı.

Bottas, teknik sorunlar nedeniyle yarışa veda ederken sanal güvenlik aracı da devreye girdi. Bu esnada Max pit'e girerken lider Lewis Hamilton pit'e girmedi. Bu strateji ilerleyen turlarda Red Bull'u zirveye taşırken, Max de Red Bull Ring'deki ilk zaferine ulaşmış oldu.

Silverstone'da Mutlu Son - 2020 Britanya GP

Silverstone'da zafer © Vladimir Rys

Sezonun Silverstone'daki ilk yarışında ikincilikle yetinen Max, ikinci yarışta Red Bull Racing'in müthiş pit stratejisinin nimetlerinden faydalandı. Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın önünde birinciliği elde eden Max kendisi ve takımı için müthiş bir zafere imza atıyordu.

Dominasyon - 2021 Styrian GP

Max Verstappen bu sezonki dördüncü zaferini elde etti. © Red Bull Content Pool

Max sıralama turlarında pol pozisyonu kaparak elde ettiği avantajı, start'ta da gayet verimli bir şekilde kullandı ve liderliğini korudu. Yarışın tamamında belki de kariyerinin en dominant performansını sergileyen Max, bitiş çizgisine yaklaşırken yavaşlayarak bu zaferin tadını çıkardı. En yakın rakibinin tam 35 saniye önünde zafere ulaşan Max, Red Bull Ring'de elde ettiği kupalara bir yenisini daha ekledi.