Max Verstappen ile Belçika'da Sanal Gerçeklik Macerası

Bu eğlenceli videoda aksiyon Oracle Red Bull Racing fabrikasında ve Red Bull Racing'in F1 Esport takımının üssü Erena'da başlıyor. Kendisi de hevesli bir espor oyuncusu olan Max Verstappen , 28 Ağustos'ta klasik Belçika Grand Prix'si için Spa-Francorchamps'a gitmeden önce çeşitli senaryolarla yarışa hazırlanıyor.

Hazır, başla! © Rob Smalley/Red Bull Content Pool Belçikalı ralli yıldızları Thierry Neuville ve Guillaume de Mevius © Tom Bergman/Red Bull Content Pool Belçikalı bisikletçi Wout Van Aert, Verstappen'e eşlik ediyor © Tom Bergman/Red Bull Content Pool

Verstappen'in karşı karşıya olduğu zorluk fazlasıyla gerçek. Ardennes'in tepeleri ve ormanları etrafında 7 km (4,4 mil) kıvrılan Spa, oldukça şaşırtıcı, eski tarz bir F1 pisti.

Sürücüler başlangıç ​​çizgisinden derin bir vadiye, ünlü Eau Rouge üzerinden geçerek Rivage, Pouhon ve Blanchimont gibi virajları geride bırakırlar. Ardından Bus Stop şikanına iner ve start-finiş çizgisine geri döner.

Simulasyondan Gerçekliğe projesinin kamera arkasında neler olduğunu hemen aşağıda izleyebilirsin.

11 dakika Simulasyondan Gerçekliğe – Nasıl Yapıldı? Max Verstappen ile Simulasyondan Gerçekliğe projesinin perde arkasına bir bakış.

Belçika doğumlu Verstappen, geçen yılki zaferi de dahil olmak üzere burada üç kez podyuma çıktı. Şampiyon sürücü bu yıl hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Sürücüler Dünya Şampiyonası'nın zirvesinde yer alan Verstappen, Spa'ya hazırlanırken simulasyon teknolojisinin nimetlerinden faydalanmayı da ihmal etmiyor.

Max Verstappen Spa-Francorchamps'ta © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen, 2021 Belçika GP'de zafere koşuyor © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen'den zafer pozu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Firketeleri, şikanları ve hızlı sekansları ile Spa, hassas kontrol yetenekleri gerektiriyor. Dahası, Spa uzun tırmanışlarıyla ünlüdür ve sürücünün dayanıklılığını test eder. Peki kim bir Tour de France bisikletçisinden daha dayanıklı olabilir? Süperstar Wout van Aert, Verstappen'e bu yolculuğunda yardım etmek için hazır bulunuyor.

Verstappen, farklı koşulları tecrübe etmek için WRC sürücüsü Thierry Neuville'e karşı bonus bir meydan okumaya girişirken, Dakar Rallisi sürücüsü Guillaume de Mevius'un kros buggysi ile de bir mücadeleye kalkışıyor.

Wout van Aert Spa-Francorchamps'ta © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Dakar Rallisi'nden tanıdığımız Guillaume De Mevius © Art Eugenio/Red Bull Content Pool WRC yıldızı Thierry Neuville © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Verstappen, Formula 1'in ve muhteşem Belçika Grand Prix'sinin dönüşü için hazırlanırken, kemerini bağla ve bu benzersiz aksiyonun tadını çıkar!