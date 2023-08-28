Max Verstappen Hakkında Bilmen Gereken 5 Şey

F1 padokunda büyüyen biri olarak, Max Verstappen'in 25 yaşında olmasına rağmen kısa sürede bu kadar başarı kazanmış olması akıllara durgunluk veriyor. İşte Uçan Hollandalı hakkında bilmen gereken beş önemli anekdot!

01 F1 rekorlar kitabını yeniden yazıyor

Ağustos 2014'te Red Bull Junior Team ile sözleşme imzalayan Max, Toro Rosso (şimdiki adıyla AlphaTauri) ile ilk F1 yarışına 2014 Japonya Grand Prix'sindeki serbest antrenmanlarda 17 yaş üç günlükken çıktı ve bir F1 yarış hafta sonunda yer alan en genç sürücü oldu. Tüm zamanların en genç sürücüsü olarak ilk yarışına 2015 Avustralya Grand Prix'sinde 17 yaş 166 günlükken çıktı ve iki hafta sonra Malezya Grand Prix'sini yedinci sırada bitirerek puan alan en genç sürücü (17 yaş 180 günlük) oldu.

Bir yıl sonra, F1'deki ilk zaferini 2016 İspanya Grand Prix'sinde Red Bull Racing adına 18 yaş 228 günlükken elde etti. Bu onu F1'deki en genç yarış galibi ve aynı zamanda podyuma çıkan en genç sürücü yaptı. 2016 Brezilya Grand Prix'sinde en hızlı turu atan en genç sürücü oldu (19 yaş 44 gün). 2021'de, Red Bull Ring'de yarışın her turuna liderlik edip pol pozisyonunu, en hızlı turu ve zaferi elde ederek Grand Chelem yapan en genç sürücü oldu (23 yaş ve 277 gün).

Max Verstappen'in RB19'u © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Max, Belçika Grand Prix'sini kazandıktan sonra parc fermé'de © Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Kazanma serisine devam ediyor

Max, 2014 yılında F3 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk sezonunda Van Amersfoort Racing ile yedi yarış kazandı ve kısa süre içinde Helmut Marko tarafından Red Bull Junior Takımı'na kazandırıldı. On yıl sonra kendi evindeki Grand Prix'de üst üste dokuzuncu zaferini elde etmeyi başardı. Max böylece Sebastian Vettel'in Dünya Şampiyonası'nda üst üste dokuz galibiyet rekorunu da egale etmiş oldu.

Jos Verstappen oğlu Max'e dört yaşından beri akıl hocalığı yapıyor © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Babası F1'in en başarılı Hollandalı pilotuydu...

Ama artık değil, çünkü artık bu unvanın sahibi Max. Max'in babası Jos 'The Boss' Verstappen, Benetton'da Michael Schumacher ile takım arkadaşıydı ve sekiz yıl boyunca Formula 1'de yarıştı, iki podyum elde etti. 1994'te, Hockenheim'da alevler arasında çıkışıyla da hatırlanıyor. Aslında Max'in annesi Sophie Kumpen de alt kategorşlerde Jenson Button, Giancarlo Fisichella ve hatta genç Christian Horner'a karşı yarışmış başarılı bir yarış pilotuydu.

Jos Verstappen'in Hockenheim'daki mucizevi kaçışı © DPPI

Jos, F1'deyken bile boş zamanlarını Max'e yarışmayı öğretmeye ayırmıştı, dört yaşından itibaren akıl hocası, menajeri ve baş teknisyeni olarak hareket ederek yeteneğini geliştirmişti. Richard Pex ile bir araya geldi, bir karavan satın aldı ve Max, Richard ve üç oğlu Yard, Jorrit ve Stan ile birlikte İtalya'nın karting yuvasında yarışmak üzere yola çıktılar. "Her yere birlikte gittik," diyor Jos. Pex'in çocukları bugün hâlâ Max'in en iyi arkadaşları.

04 Sanal yarışlarda da bir yıldız

Max, oyun oynamaktan ve resmi Formula 1 oyununun yanı sıra yarış simülasyonu iRacing'de dahil olmak üzere e-spor yarışlarında yarışmaktan hoşlanıyor. Team Redline ile ortaklık kuran Max, 2019'da Virtual Le Mans Series'i kazandı ve Lando Norris'le takım arkadaşlığı yaptığı Virtual 24 Hours of Spa'da bir galibiyet elde etti.

Verstappen simulatörde © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

05 Evinde kazanıyor

Max, Hollanda lisansı altında yarışmasına rağmen 30 Eylül 1997'de Belçika'nın Hasselt kentinde doğdu ve hem Hollanda hem de Belçika vatandaşlığına sahip. Dolayısıyla hem Hollanda hem de Belçika Grands Prix'leri ev sahibi olduğu yarışlar. F1'de Zandvoort'ta ve Spa'da üçer kez zafere ulaşmayı başardı. Monaco'da yaşıyor ve çocukluğunun büyük bir kısmını orada geçirdi. 2021 ve 2023'te kazandığı Monaco'yu da kendi evi haline getirdi.

Max 2021'de Avusturya Grand Prix'sinde © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Red Bull Racing Avusturya bayrağı altında yarışıyor, bu da Red Bull Ring'in eski Red Bull Junior Team mezunu için bir başka "ev" yarışı olduğu anlamına geliyor. Spielberg'de beş kez kazandı. Öte yandan, Red Bull Racing'in Birleşik Krallık'taki Milton Keynes'te yerleşik olması, Britanya Grand Prix'sini de takım için gayri resmi bir ev yarışı haline getiriyor. Max bu yılın başlarında Silverstone'da heyecan verici bir galibiyet elde etti.

Max Verstappen ve turuncu şapkası © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

06 Bonus

En sevdiği yemek domates çorbası.

Beyond the Ordinary podcast 'inin Becoming Max Verstappen bölümünü dinleyerek Hollandalı sürücü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin.