Max Verstappen Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Max Verstappen olmak kolay değil. Öncelikle pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. En temel özellikler ise Max'ın DNA'sında gizli. Belçikalı

annesi Sophie Kumpen

bir kartingciydi. Hem de öyle alelade bir kartingci değil. Vakti zamanında Dan Wheldon, Giorgio Pantano ve Jarno Trulli gibi isimlere toz yutturmuş bir yarışçı. Dedesi Robert uluslararası bir karting dayanıklılık pilotuydu, dedesinin kardeşi GT ve rallikrosta yarıştı, bir IndyCar takımı kurdu. Annesinin kuzeni ise yine başarılı bir GT pilotu. Babası mı? Onu da tanıyorsun:

Jos "the Boss" Verstappen

. Max piyasaya çıkana kadar Hollanda'nın yetiştirdiği en F1 pilotuydu.