Max Verstappen Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
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33 numaranın İstanbul Park'a çıkmasına tam 33 gün kaldı. Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si yaklaşırken Formula 1'in parlayan yıldızlarından Max Verstappen bilmen gerekenleri senin için derledik.
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Formula 1 heyecanının İstanbul Park'a taşınmasına tam 33 gün kaldı. Dünyanın en hızlı araçları ve dünyanın en iyi pilotları, dünyanın en güzel pistlerinden birinde boy gösterecek. Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'sinde piste çıkacaklar içinde en göze çarpan isimlerden biri ise 33 numaralı aracıyla zafer peşinde koşacak olan Max Verstappen!
Aston Martin Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, 33 numaralı aracıyla piste çıktığında önünde ya da arkasında kimin olduğu onun için bir önem taşımıyor. O, Formula 1'in yarış kazanan en genç pilotu, o Formula 1'in bugünü ve yarını: İşte Max Verstappen hakkında her şey.
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Max'in DNA'sı
Max Verstappen olmak kolay değil. Öncelikle pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. En temel özellikler ise Max'ın DNA'sında gizli. Belçikalı annesi Sophie Kumpen bir kartingciydi. Hem de öyle alelade bir kartingci değil. Vakti zamanında Dan Wheldon, Giorgio Pantano ve Jarno Trulli gibi isimlere toz yutturmuş bir yarışçı. Dedesi Robert uluslararası bir karting dayanıklılık pilotuydu, dedesinin kardeşi GT ve rallikrosta yarıştı, bir IndyCar takımı kurdu. Annesinin kuzeni ise yine başarılı bir GT pilotu. Babası mı? Onu da tanıyorsun: Jos "the Boss" Verstappen. Max piyasaya çıkana kadar Hollanda'nın yetiştirdiği en F1 pilotuydu.
Yolların başlangıcı
30 Eylül 1997'de Belçika'nın Hasselt şehrinde doğan Max, henüz dört yaşındayken kendini karting pistlerinde buldu. 2005'te ilk şampiyonluğunu Belgium Championship Mini (VAS) organizasyonunda elde etti. Hem de 21 yarışın tamamını kazanarak. Max, 2013 yılına kadar Fransa'nın Varennes-sur-Allier şehrindeki 2013 World KZ şampiyonluğu da dahil olmak üzere karting branşında kazanmadık şampiyona bırakmadı.
Sonra Florida Winter Series'de ve Formula 3'te boy gösteren Max, 2015 yılında Scuderia Torro Rosso takımına katılarak Formula 1 tarihinin en genç pilotu oldu. 2016'da ise Red Bull Racing saflarına katıldı. Unutulmaz bir performans göstererek Red Bull Racing'le çıktığı ilk yarıştan zaferle ayrılan Max, böylece Formula 1'de yarış kazanan en genç pilot olmayı da başardı.
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Bir saniye, rakamlar konuşuyor
Max henüz 23 yaşında ancak performansı parmak ısırtıyor ve her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Önünde çok uzun bir kariyer var fakat şu ana kadarki F1 karnesi hakkında rakamlar şunları söylüyor:
- Yarış sayısı: 113
- Pol pozisyonu: 2
- Podyum sayısı: 39
- Yarış galibiyeti: 9
- Kariyer puanı: 1095
Max Verstappen ile ABD Yollarında
Ocak ayında Aston Martin Red Bull Racing'le olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Max, onu F1 dünyasına kazandıran Red Bull'la olan ilişkisini de şöyle açıklıyor:
"Red Bull bana inandı ve Formula 1'de piste çıkabilmem için fırsat verdi. Bunun için onlara her zaman minnettar olacağım. Yıllar boyunca takımla birlikte geliştim ve burada mükemmel insanlarla çalışmanın keyfini sürüyorum. Red Bull'la birlikte kazanmak ve elbette Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorum."
Max bu sezon koşulan on bir yarışın sekizinde podyumda yer almayı başardı. Silverstone'daki F1 70. Yıldönümü Grand Prix'sinde ise zirveye çıkmayı başardı. Gözü de başka bir yerde değil zaten. Türkiye'ye gelirken de aklında tek bir şey olacak: Zafer!