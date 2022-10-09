Max Verstappen Üst Üste İkinci Kez Formula 1 Dünya Şampiyonu

Formula 1 heyecanı iki sezonluk aranın ardından tekrar Japonya'daydı. Pilotlar tarafından çok sevilen Suzuka Pisti , harika bir yarışa sahne oldu. Yağmurun damga vurduğu yarışta Oracle Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen zafere ulaştı ve üst üste ikinci kez Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

Sıralama turlarında Max Verstappen ilk sırayı alırken, iki Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz onu takip etti. Bir diğer Red Bull Racing pilotu Sergio Perez grid'in dördüncü sırasına yerleşirken, üçüncü çizgi ise Esteban Ocon ve Lewis Hamilton'dan oluştu.

Sıralama turlarının en iyisi Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarış günü geldiğinde hafta sonunun başrolü de belli oldu: Yağmur! Yarış süresi boyunca yağış olacağı ve hatta şiddetini artıracağı bilgisi, sürprizlere açık bir yarış vadediyordu. Görüşün kısıtlı olmasına rağmen normal start kararı alındı ve Suzuka'da heyecan başladı.

Verstappen ilk virajı önde geçmeyi başardı. Leclerc hemen arkasında yer alırken, Perez ise Sainz'ı geçmeyi başardı ve üçüncü sıraya yükseldi. Pilotlar pistte kalmakta çok zorlanırken, daha ilk tur tamamlanmadan peş peşe gelen aksiyonlar yarışa erkenden ara verilmesine neden oldu.

Suzuka'da start anı © Getty Images / Red Bull Content Pool Verstappen dışarda kalmasına rağmen liderliği bırakmıyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sainz yarış dışı kalırken, Albon da kısa bir süre sonra ona eşlik etti. Vettel, Zhou ve Gasly ise sorun yaşamalarına rağmen yarışa devam eden isimlerdi. Sainz'ın çarptığı bariyerlerin onarılması amacıyla yarışa ara verilirken tüm araçlar pit'in yolunu tuttu.

Çok uzun bir aranın ardından, hareketli start'la yarış tekrar başladı. Tüm araçlar için yağmur lastikleri zorunlu tutuldu. Süre kısıtlaması nedeniyle 40 dakika + 1 turluk bir yarış izleyicileri bekliyordu. Birkaç turun ardından neredeyse tüm pilotlar pit'e girerek lastiklerini değiştirdi.

Lastik değiştirmeyen Mick Schumacher bir süre ön sıralarda kalsa da takım stratejisi tutmadı ve yavaş yavaş gerilemeye başladı. İlerleyen turlarda, lider Verstappen farkı gitgide açarken, Perez de Leclerc'e yaklaşmaya başladı.

Sergio Perez harika bir performansa imza attı © Getty Images / Red Bull Content Pool

23. turda Perez, Leclerc ile arasındaki farkı bir saniyenin altına indirmeyi başardı. Öte yandan dördüncülük mücadelesinde Ocon, Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı. Yarışın son anlarında Perez, Leclerc'i bir hayli sıkıştırsa da geçmeyi başaramadı.

Verstappen rahat bir şekilde zafere ulaşırken, Leclerc ikinci, Perez ise üçüncü sırada yer aldı. Ancak yarışın son anlarında Leclerc ve Perez arasında yaşanan pozisyon üzerine Ocon dördüncü sırayı korurken, Hamilton beşinci, sezon sonunda emekli olacağını açıklayan efsane pilot Sebastian Vettel ise çok sevdiği Suzuka'da altıncı sırada yer aldı.

Böylece Max Verstappen, Formula 1 2022 sezonunu lider olarak tamamlamayı garantiledi ve üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

F1'de 2022 sezonu puan durumunu görmek için buraya , 2022 sezonu şampiyona takvimini görmek için ise buraya tıkla!

Formula 1 | Japonya GP 1 3:01:44.004 Puan 25 2 +27.066s Puan 18 3 +31.763s Puan 15 4 +39.685s Puan 12 5 +40.326s Puan 10 Show all results Sıra Pilot Sonuç Puan 1 3:01:44.004 25 2 +27.066s 18 3 +31.763s 15 4 +39.685s 12 5 +40.326s 10 6 +46.358s 8 7 +46.369s 6 8 +47.661s 4 9 +70.143s 2 10 +70.782s 1 11 +72.877s 0 12 +73.904s 0 13 +75.599s 0 14 +86.016s 0 15 +86.496s 0 16 +87.043s 0 17 +88.091s 0 18 +92.523s 0 19 DNF 0 20 DNF 0