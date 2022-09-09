Max Verstappen: "Bazı şeyleri zor yoldan öğrenmek oldukça önemli"

2022 sezonunda emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Oracle Red Bull Racing sürücüsü, genç yaşında ikinci kez F1'in en iyisi olduğunu kanıtlamak istiyor. Verstappen ile gelişimini, İstanbul'u ve daha pek çok şeyi konuştuk.

Max Verstappen: Yıllar içinde elde ettiğiniz tecrübe her geçen gün daha iyi performans göstermenizi sağlıyor. Özellikle şampiyonluk için mücadele ediyorsanız, her şey en az miktarda hata yapmanıza bağlı oluyor. Bu işin anahtarı her hafta sonu puan toplamak.

Max Verstappen: Sanırım söyleyeceğim çok fazla şey olmazdı. çünkü bazı şeyleri zor yoldan öğrenmek de oldukça önemli. Her şeyi önceden biliyor olmak oldukça sıkıcı olurdu. Hem de geçirdiğiniz süreç sizi daha iyi ve daha hızlı yapıyor. Dolayısıyla pek bir şey tavsiye etmezdim.

Max Verstappen: Sanırım daha az aktivite, daha fazla sürüş olan bir yapıyı tercih ederdim. Araçlar açısından bakarsak, motor sesleri diyebilirim. V10 ve V12 motorların sesi çok daha güzeldi ama şu anki araçlara da alıştım.

Max Verstappen: Çok güzel bir pist. Orada yarışmaktan çok keyif alıyorum. Takvimde olduğu zamanlarda favori pistlerimden biriydi. Öte yandan şehir de çok güzel. Daha önce çok fazla gezme şansım olmadı. Ama gelecekte mutlaka ziyaret etmeyi istiyorum.

Max Verstappen: Elbette uyum sağlamalısınız. Bir yandan F1 takvimi var, diğer taraftan sorumlulukları var. Aynı zamanda arkadaşlarınıza ve ailenize de vakit ayırıyorsunuz. Şu an için bu durum benim açımdan gayet yönetilebilir bir halde. Ben de durumun keyfini çıkarıyorum.