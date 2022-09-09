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F1
Max Verstappen: "Bazı şeyleri zor yoldan öğrenmek oldukça önemli"
Oracle Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, F1 2022 sezonunda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıldız sürücüyle gelişimini, İstanbul'u ve daha pek çok şeyi konuştuk.
Max Verstappen, pistlerde fırtına gibi esiyor. Formula 1 2022 sezonunda emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Oracle Red Bull Racing sürücüsü, genç yaşında ikinci kez F1'in en iyisi olduğunu kanıtlamak istiyor. Verstappen ile gelişimini, İstanbul'u ve daha pek çok şeyi konuştuk.
Sürücüler olarak her geçen gün kendinizi geliştiriyorsunuz. Geçmişte yaptığınız hatalardan dersler çıkarıyorsunuz. Buradan hareketle geçen sezondan ve bu sezonun şu ana kadar ki kısmından öğrendiğin şeyler var mı?
Bu işin anahtarı her hafta sonu puan toplamak
Formula 1 kariyerine başladığın döneme uzanırsak, 17 yaşındaki Max'e bugün neler tavsiye ederdin?
V10 ve V12 motorların sesi çok daha güzeldi
İstanbul Park hakkında neler düşünüyorsun? Takvimde tekrar yer almasını ister miydin?
F1 sürücüleri günlük hayatlarını yarış takvimine göre düzenlemek durumunda. Ne kadar fedakarlık yapmanız gerekiyor? Boş zamanlarınızı gerçekten arzu ettiğiniz gibi geçirebiliyor musunuz?
Böyle harika bir podyumda olmak biraz zaman aldı ama sonunda başardık.
Son olarak Monza'da müthiş bir performansa imza atan Verstappen, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Hollandalı sürücü yarışın ardından "Harika bir yarış geçirdik" dedi. "Tüm lastiklerde en hızlıydık ve degradasyon da gayet iyiydi. Bu yüzden gerçekten iyi bir performans gösterdik. Sonlara doğru farkı kontrol ediyorduk ama sonra güvenlik aracı çıktı... Ne yazık ki yarış tekrar başlamadı ancak genel olarak gerçekten iyi bir gün geçirdik. İyi bir start aldım ve ardından hızla ritmime geri dönüp ikinci sırada yer alabildim. Hava sıcak olsa bile bugün sürmek gerçekten keyifliydi, bu yüzden harika bizim için gün. Böyle harika bir podyumda olmak biraz zaman aldı ama sonunda başardık."
Verstappen, 335 puanla sürücüler sıralamasında ilk sırada bulunuyor. en yakın rakibiyle arasında 116 puanlık bir fark var. Singapur'da da zaferi hedefleyen Verstappen, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.