Max Verstappen
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

Max Verstappen: "Bazı şeyleri zor yoldan öğrenmek oldukça önemli"

Oracle Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, F1 2022 sezonunda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıldız sürücüyle gelişimini, İstanbul'u ve daha pek çok şeyi konuştuk.
Yazar: Red Bull
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Max Verstappen, pistlerde fırtına gibi esiyor. Formula 1 2022 sezonunda emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Oracle Red Bull Racing sürücüsü, genç yaşında ikinci kez F1'in en iyisi olduğunu kanıtlamak istiyor. Verstappen ile gelişimini, İstanbul'u ve daha pek çok şeyi konuştuk.
Max Verstappen
Max Verstappen
© Getty Images / Red Bull Content Pool

Sürücüler olarak her geçen gün kendinizi geliştiriyorsunuz. Geçmişte yaptığınız hatalardan dersler çıkarıyorsunuz. Buradan hareketle geçen sezondan ve bu sezonun şu ana kadar ki kısmından öğrendiğin şeyler var mı?

Max Verstappen: Yıllar içinde elde ettiğiniz tecrübe her geçen gün daha iyi performans göstermenizi sağlıyor. Özellikle şampiyonluk için mücadele ediyorsanız, her şey en az miktarda hata yapmanıza bağlı oluyor. Bu işin anahtarı her hafta sonu puan toplamak.

Bu işin anahtarı her hafta sonu puan toplamak
Max Verstappen
Verstappen bir kez daha şampiyonluk yolunda
Verstappen bir kez daha şampiyonluk yolunda
© Getty Images / Red Bull Content Pool

Formula 1 kariyerine başladığın döneme uzanırsak, 17 yaşındaki Max'e bugün neler tavsiye ederdin?

Max Verstappen: Sanırım söyleyeceğim çok fazla şey olmazdı. çünkü bazı şeyleri zor yoldan öğrenmek de oldukça önemli. Her şeyi önceden biliyor olmak oldukça sıkıcı olurdu. Hem de geçirdiğiniz süreç sizi daha iyi ve daha hızlı yapıyor. Dolayısıyla pek bir şey tavsiye etmezdim.

V10 ve V12 motorların sesi çok daha güzeldi
Max Verstappen

Formula 1 hakkında bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?

Max Verstappen: Sanırım daha az aktivite, daha fazla sürüş olan bir yapıyı tercih ederdim. Araçlar açısından bakarsak, motor sesleri diyebilirim. V10 ve V12 motorların sesi çok daha güzeldi ama şu anki araçlara da alıştım.

Lider, Monza'ya ayak bastı
Lider, Monza'ya ayak bastı
© Getty Images / Red Bull Content Pool

İstanbul Park hakkında neler düşünüyorsun? Takvimde tekrar yer almasını ister miydin?

Max Verstappen: Çok güzel bir pist. Orada yarışmaktan çok keyif alıyorum. Takvimde olduğu zamanlarda favori pistlerimden biriydi. Öte yandan şehir de çok güzel. Daha önce çok fazla gezme şansım olmadı. Ama gelecekte mutlaka ziyaret etmeyi istiyorum.

F1 sürücüleri günlük hayatlarını yarış takvimine göre düzenlemek durumunda. Ne kadar fedakarlık yapmanız gerekiyor? Boş zamanlarınızı gerçekten arzu ettiğiniz gibi geçirebiliyor musunuz?

Max Verstappen: Elbette uyum sağlamalısınız. Bir yandan F1 takvimi var, diğer taraftan sorumlulukları var. Aynı zamanda arkadaşlarınıza ve ailenize de vakit ayırıyorsunuz. Şu an için bu durum benim açımdan gayet yönetilebilir bir halde. Ben de durumun keyfini çıkarıyorum.

Böyle harika bir podyumda olmak biraz zaman aldı ama sonunda başardık.
Max Verstappen
Son olarak Monza'da müthiş bir performansa imza atan Verstappen, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Hollandalı sürücü yarışın ardından "Harika bir yarış geçirdik" dedi. "Tüm lastiklerde en hızlıydık ve degradasyon da gayet iyiydi. Bu yüzden gerçekten iyi bir performans gösterdik. Sonlara doğru farkı kontrol ediyorduk ama sonra güvenlik aracı çıktı... Ne yazık ki yarış tekrar başlamadı ancak genel olarak gerçekten iyi bir gün geçirdik. İyi bir start aldım ve ardından hızla ritmime geri dönüp ikinci sırada yer alabildim. Hava sıcak olsa bile bugün sürmek gerçekten keyifliydi, bu yüzden harika bizim için gün. Böyle harika bir podyumda olmak biraz zaman aldı ama sonunda başardık."
Verstappen, 335 puanla sürücüler sıralamasında ilk sırada bulunuyor. en yakın rakibiyle arasında 116 puanlık bir fark var. Singapur'da da zaferi hedefleyen Verstappen, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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