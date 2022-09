Max Verstappen: "Bazı şeyleri zor yoldan öğrenmek oldukça önemli"

Max Verstappen: Yıllar içinde elde ettiğiniz tecrübe her geçen gün daha iyi performans göstermenizi sağlıyor. Özellikle şampiyonluk için mücadele ediyorsanız, her şey en az miktarda hata yapmanıza bağlı oluyor. Bu işin anahtarı her hafta sonu puan toplamak.