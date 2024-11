Verstappen'in dördüncü şampiyonluğu nasıl geldi?

ederken, 2023'teki olağanüstü hakimiyetine kıyasla bu çok farklı bir şampiyonluk mücadelesiydi. Pistteki performansları kusursuza yakın olsa da Max her zaman en hızlı otomobile sahip değildi ancak olağanüstü sürüş becerilerini destekleyen en güçlü ekibe sahipti.

Unvan koruma mücadelesindeki en büyük rakibi olan ve Las Vegas'ta geride bıraktığı Lando Norris şunları söylüyor: "Tüm yıl boyunca bir kez bile hata yapmadı. Bu onun en güçlü yanı. Hiçbir dezavantajı yok, hiçbir olumsuz yanı yok. En hızlı otomobile sahip olduğunda yarışları domine etti. En hızlı otomobile sahip olmadığında da hemen arkamızdaydı ve yarışları neredeyse kazanıyordu. Tüm sezon boyunca hiç kötü yarış geçirmedi. Max her zaman sürdüğü gibi sürdü ki bu da mükemmeldi ve onu hiçbir konuda suçlayamayız."

Max'in 2021'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton ise şunları söyledi: "Harika bir iş çıkardı, hiç hata yapmadı, gereken performansı her zaman gösterdi ve her puanı aldı. Onun adına gerçekten çok mutluyum."

