Verstappen'in dördüncü şampiyonluğu nasıl geldi?

Kendi jenerasyonunun en iyi pilotu Max Verstappen , Las Vegas Grand Prix'sini beşinci sırada bitirerek üst üste dördüncü Formula 1 Pilotlar Dünya Şampiyonası şampiyonluğunu elde etti. F1'in en yeni ve en görkemli grand prix'sinin şatafatı ve cazibesi arasında rüya gibi bir finişti. Hollandalı pilot böylece dört şampiyonluğa sahip Alain Prost ve Sebastian Vettel ikilisine katılırken, beş şampiyonluğu olan Juan Manuel Fangio ve yedi şampiyonlukları olan Lewis Hamilton ve Michael Schumacher gibi efsanelerin de arkasına yerleşti.

Max F1 rekorlarını yeniden yazmaya devam ederken, 2023'teki olağanüstü hakimiyetine kıyasla bu çok farklı bir şampiyonluk mücadelesiydi. Pistteki performansları kusursuza yakın olsa da Max her zaman en hızlı otomobile sahip değildi ancak olağanüstü sürüş becerilerini destekleyen en güçlü ekibe sahipti.

Max Verstappen'ten dördüncü şampiyonluk © Getty Images / Red Bull Content Pool

Unvan koruma mücadelesindeki en büyük rakibi olan ve Las Vegas'ta geride bıraktığı Lando Norris şunları söylüyor: "Tüm yıl boyunca bir kez bile hata yapmadı. Bu onun en güçlü yanı. Hiçbir dezavantajı yok, hiçbir olumsuz yanı yok. En hızlı otomobile sahip olduğunda yarışları domine etti. En hızlı otomobile sahip olmadığında da hemen arkamızdaydı ve yarışları neredeyse kazanıyordu. Tüm sezon boyunca hiç kötü yarış geçirmedi. Max her zaman sürdüğü gibi sürdü ki bu da mükemmeldi ve onu hiçbir konuda suçlayamayız."

Max'in 2021'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton ise şunları söyledi: "Harika bir iş çıkardı, hiç hata yapmadı, gereken performansı her zaman gösterdi ve her puanı aldı. Onun adına gerçekten çok mutluyum."

Bu sezonla gurur duyuyorum çünkü sezonun büyük bölümünde, hatta %70'inde en hızlı otomobile sahip olmadığımızı söyleyebilirim. Max Verstappen

Verstappen sezonu şöyle özetliyor: "Bu sezonla gurur duyuyorum çünkü sezonun büyük bölümünde, hatta %70'inde en hızlı otomobile sahip olmadığımızı söyleyebilirim ama yine de liderliğimizi sürdürdük. Miami'den itibaren çoğu zaman en hızlı otomobil biz değildik ve bu sezonun çok başlarıydı. 50-60 puan çok kolay bir şekilde kapatılabilirdi. Bunu her zaman aklımın bir köşesinde tuttum, kontrol edebildiğim şeylere odaklandım ve her hafta sonu elimden gelen her şeyi yaptım."

Verstappen'in zaferi, diğer takımların bu sezon aradaki farkı nasıl kapattıkları göz önüne alındığında olağanüstü. Dünya şampiyonu, liderliğini korumak için 2022'den ve 2023'ten çok daha fazlasını ortaya koymak zorunda kaldı.

01 2024 sezonuna mükemmel bir başlangıç

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'da arka arkaya gelen muhteşem zaferlerle açıldı ve Verstappen 2023 Suzuka GP'sine kadar uzanan galibiyet serisini dokuza çıkardı. Dışarıdan bakıldığında 2024'ün bir önceki sezon ile aynı şekilde devam edeceği düşünülüyordu.

Verstappen Bahreyn'de üst üste ikinci yarış zaferini elde etti © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ancak sezon öncesinde Ferrari, McLaren ve Mercedes farklı pistlere uygun ve daha hızlı otomobiller üretmek için çalıştılar. Melbourne'de fren arızası Max'in yarışını sona erdirdi ve Miami'de Norris'e kaybetti ancak iki pol pozisyonu ve sprint'teki zafer bunun bir aksilik olduğunu gösterdi. Ancak daha sonra Charles Leclerc Monako'da Ferrari adına en hızlı isim oldu. Japonya, Çin, Imola, Kanada ve İspanya yarışlarındaki birincilikler her zamanki gibi işlerin yolunda gittiğini gösterdi.

02 Uzun vadede kazanmak

Ve sonrası böyle olmadı. Mercedes Avusturya, Büyük Britanya ve Belçika'daki zaferleriyle 2021'den bu yana ilk kez zirveye geri döndü. Ancak McLaren Macaristan, Hollanda, Azerbaycan ve Singapur'da istikrarlı bir şekilde hızlı süreler kaydedip yarışları kazandığında mücadele edilmesi gereken asıl takımdı. Lando Norris ciddi bir şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Ardından Ferrari Monza, COTA ve Meksika'daki galibiyetleriyle tekrar geri döndü.

Oracle Red Bull Racing RB20'de daha fazla hız bulmaya çalışmak, otomobilin üstün yol tutuşundan ödün vermek anlamına geliyordu. Ancak Max Verstappen, elinde en hızlı otomobil olmadan bile hayati puanlar kazanmaya devam etti. Peki bunu nasıl başardı?

03 Kazanan bir takımla puanları maksimize etmek

Christian Horner, Gianpero Lambiase ve Pierre Wache ile garajda © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing sekiz pilotlar dünya şampiyonluğu ve altı takımlar şampiyonluğu kazandı. Ayrıca 121 yarış kazandı ki Max bunların yarısından fazlasında direksiyon başındaydı! Takımın her üyesi en üst düzey isimlerden oluşuyor ve nasıl kazanacaklarını biliyor. Şampiyon zihniyetine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor.

Max, bundan en iyi şekilde yararlanmak için hem pistte hem de Milton Keynes'teki takım merkezinde her departmanla yeteri kadar çalıştığından emin oldu. Takım patronu Christian Horner konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Perde arkasında mühendislerle, tasarımcılarla ve simülatörde önceki yılların hepsinden daha fazla çaba harcıyordu. Bu yıl sadece kokpit içinde değil, kokpit dışında da olağanüstü bir performans sergiledi. Mühendisler ve tüm teknik personelle birlikte çalışma ve durumunu yönetme biçimi olağanüstüydü."

04 F1'in en hızlı pit ekibi

Red Bull Racing pit ekibi F1'in en hızlısı © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Takım, Oracle Red Bull Racing'in 2018'den bu yana her yıl DHL'in En Hızlı Pit Stop ödülünü kazanmasıyla F1'deki en verimli pit ekibine sahip. Saniyenin çok küçük bir kısmı olsa da F1'de zafer çok küçük farklarla kazanılıyor. Beceri, disiplin ve soğukkanlı düşünme de garajda iyi eğitimli ve kararlı bir ekip olduğunu gösteriyor. Çin'de sezonun en hızlı pit stop'unu ve ayrıca hem Max hem de Sergio Pérez 'in podyumda yer almasını sağlamak için şahane bir çifte pit stop gerçekleştirdiler.

05 GP'nin açılımı Gianpiero

Max Verstappen, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile mükemmel bir ilişkiye sahip. Yarış sırasında aralarında hararetli konuşmalar geçse de birbirlerine son derece saygı duyuyorlar. GP'nin onu pit duvarından desteklemesiyle Verstappen puanlarını maksimize etmeyi başardı. Büyük Britanya ve Belçika'da Norris'in önündeydi ve Britanyalı Zandvoort'ta ve Singapur'da kazandığında podyumda ikinci sırada yer alarak Britanyalı'nın avantajını en aza indirdi.

Max Verstappen ve Gianpiero Lambiase © Getty Images / Red Bull Content Pool

Vegas'ta GP, Max'e hedefinin pistte zafer olmadığını, sadece şampiyonluğu garantilemek için ihtiyaç duyduğu puanlarla bitirmek olduğunu nazikçe hatırlatıyordu. Lambiase'nin yarış mühendisliğinden yarış müdürlüğüne terfi ettirilmesi onun takım için önemini ortaya koyuyor. Max'in yarış mühendisi olarak da devam edecek olması, onun dünya şampiyonu için önemini gösteriyor.

06 Fabrikada kazanan bir strateji üretmek

Oracle Red Bull Racing, strateji mühendisleri Hannah Schmitz ve Stephen Knowles tarafından desteklenen Yarış Stratejisi Başkanı Will Courtenay ile olağanüstü bir strateji ekibine sahip. Yarıştan önceki hafta boyunca uzun saatler boyunca çalışıyorlar. Courtenay şöyle diyor: "İşe önceki yıllardaki ve bu yılki diğer yarışlardan çok sayıda veri toplayarak başlıyoruz. Kazanan bir plan geliştirmek için lastik aşınması, geçiş ve pit alanında kaybedilen zaman miktarına bakıyoruz. Simülasyonlar da size şunları söylemeye başlıyor: Bunlar yapacağınız olası stratejiler, tek pit stop mu yoksa çift pit stop mu, lastikler şöyle performans verecek."

Max, Brezilya Grand Prix'sinde belki de en büyük zaferini kutluyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ekip daha sonra Milton Keynes'teki simülatörde en güçlü seçenekleri test ediyor. Otomobiller piste çıktığında en iyi yarış stratejisini geliştirmek için simülatördeki bulgulara ince ayar yapmak üzere canlı verileri kullanıyorlar. Max, hem F1'deki deneyimi hem de kendi simülasyon yarış takımını yönetmesi sayesinde yarış stratejisi konusunda fazlasıyla becerili ve kendi katkısını veriyor.

07 Max Verstappen'in saf sürüş becerileri

Pit duvarındaki, pit pistindeki, garajdaki ve fabrikadaki ekip hep birlikte çalışıyor ama sonuçta pistte başarılı olması gereken kişi Max Verstappen. Dördüncü dünya şampiyonluğu sadece saf hızının ve cesaretinin değil, aynı zamanda üstün lastik yönetiminin ve strateji anlayışının bir sonucu. Ve bunu Interlagos'ta en iyi haliyle gördük.

10 yarıştır kazanamayan Max, ıslak zeminde büyük bir ustalık sergileyerek dördüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. Norris'in pol pozisyonundan başladığı yarışa 17. sıradan başlayan Max, tehlikeli koşullarda ustalıkla mücadele etti. Birçok sürücü kaza yaparken ve Norris altıncı sıraya gerilerken, Max hiç yol tutuşu olmayan yerlerde yol tutuşu bulup pistte ilerledi ve 20 saniyelik büyük bir farkla kazandı.

Şampiyon Sao Paulo'da podyumda © Getty Images/Red Bull Content Pool

08 Son söz

Norris Las Vegas'ta "Max'i yenmek istiyorsanız mükemmele yakın olmalısınız." dedi ve ekledi. "O bu sporun görebileceği en iyilerden biri."

Takım patronu Christian Horner, "Max bu yıl kendi liginde mücadele etti." yorumunu yaptı ve şöyle devam etti: "Sekiz grand prix galibiyeti ile tutarlılığı, takım çalışması ve kararlılığı olağanüstüydü. Bu baskıyı gerçek bir şampiyonun soğukkanlılığıyla kontrol etti."

Max bu yıl kendi liginde mücadele etti

Son söz dünya şampiyonunun: "Çok zorlu bir sezondu. Bir insan olarak benim için çok zorlayıcıydı ve sakin olmak zorundaydım. Bu sezon bana kesinlikle gurur duyduğum pek çok ders verdi."

"Bir noktada otomobili sürmek gerçekten zordu. Sonrası ekiple birlikte çalışmakla ilgiliydi çünkü bu zor anları yaşadığınızda motivasyonunuz da epey düşebiliyor. Bu anlar aslında bir arada kalmak, daha sıkı çalışmak ve neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için çok önemli. Çünkü o anlarda pes ederseniz, şampiyonluktan da vazgeçersiniz."

Max Verstappen Red Bull Racing ekibiyle birlikte kutlama yapıyor © Getty Images/Red Bull Content Pool