Max Verstappen'in beşinci şampiyonluk için yapması gerekenler

2025 Formula 1 sezonunun ikinci yarısı tüm hızıyla devam ederken, yarış dünyasının odağı bu hafta sonu Singapur GP'sindeydi. Oracle Red Bull Racing ve Max Verstappen 'in sezonu yaz arasından bu yana oldukça farklı bir yöne evrildi ve beşinci pilotlar şampiyonluğunu kazanma hedefinden vazgeçmiş değiller.

01 Max formunu avantaja çevirmeli

Aradan sonraki ilk yarış olan Hollanda Grand Prix'sinde ikinci olduktan sonra, Max arka arkaya iki yarış kazanıp Monza'da ve Bakü'de podyumun en üst basamağına çıktı. McLaren pilotu Oscar Piastri'nin hâlâ 63 puan gerisinde olsa da fark son haftalarda ciddi biçimde azaldı. Singapur GP, bu ivmeyi sürdürmek için mükemmel bir fırsattı.

Sadece Max'in formu değil, McLaren'in yaşadığı zorluklar da onun lehine. Piastri, Max'in son dönemde topladığı 68 puana karşılık hanesine sadece 27 puan ekleyebildi. Sezonun ilk yarısında topladığı yüksek puan temposunu sürdüremiyor.

Ayrıca Max'in papaya rakiplerine karşı başka bir avantajı olabilir. Piastri'den ve Norris'ten biri sezonu zirvede tamamlasa bile, bu onların ilk dünya şampiyonluğu olacak. Ancak Max bunu daha önce defalarca yaşadı. Yakın geçen bir şampiyonluk mücadelesiyle nasıl başa çıkılacağını, baskıyı ve sınırları zorlamak için ne yapılması gerektiğini biliyor.

Şimdi formunu değerlendirme ve en yakın rakiplerine baskı kurma zamanı. Bu hafta sonu Singapur'da rakiplerinin önünde finiş gördü, iki hafta sonra ABD'de kazanırsa Red Bull Racing taraftarları yeniden inanmaya başlayacak. Önümüzdeki haftalarda puan durumu daha da yakınlaşırsa Norris'in ve Piastri'nin nasıl tepki vereceğini kim bilebilir ve o durumda Max'in beşinci şampiyonluğunu kazanma şansı doğabilir.

02 Max'in GT3 macerasından öğrendikleri

Max'in formu son haftalarda Formula 1'in ötesine geçmiş durumda. Önceki hafta sonu, F1 sezonunun ortasında, Nürburgring'deki ilk GT3 yarışını kazandı.

Her şey onun istediği gibi gidiyor gibi görünüyor ve yeniden yarışmaktan keyif alıyor. Hangi disiplinde olursa olsun o bir kazanan ve bu, beşinci şampiyonluk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğinin bir göstergesi.

Max yarış sonrası formula1.com'a şunları söyledi: "Yoğunluk açısından her şey yolunda gitti ve büyük bir hata yapmadık. Burada ilk yarışımı kazanmak inanılmaz bir his."

O hafta sonunun başarısı, Max'in şu anki ruh halini özetliyor ve gelecek yarışlar öncesi bu da iyi bir işaret.

Elbette, Singapur hafta sonundaki yarış kalan yedi yarıştan sadece biriydi, bu yüzden Max'in formunu Aralık'taki Abu Dabi'ye kadar koruması gerekecek; tabii McLaren'de olağanüstü bir aksilik yaşanmazsa. Kazanmaya devam eder, liderlerle farkı kapatmayı sürdürürse Red Bull Racing adına beşinci F1 pilotlar şampiyonluğunu kazanma şansı sonuna kadar var.

03 ABD Grand Prix'si ne zaman?

Avrupalı izleyiciler için yarış hafta sonları yılın bu döneminde alışılmadık saatlerde gerçekleşiyor. ABD Grand Prix'si için aşağıdaki saatlerde hazır olmanız gerekecek.

Serbest Antrenman - 17 Ekim, 20:30 - 21:30

Sprint Sıralama - 18 Ekim, 00:30 - 01:14

Sprint Yarışı - 18 Ekim, 20:00 - 20:30

Sıralama - 19 Ekim, 00:00 - 01:00

Yarış - 19 Ekim, 22:00

04 Pilotlar Şampiyonası'nda son durum

ABD Grand Prix hafta sonu öncesi pilotlar şampiyonasında ilk beş sıradaki pilot şu şekilde sıralanıyor:

Oscar Piastri - McLaren - 336 puan Lando Norris - Mclaren - 314 puan Max Verstappen - Red Bull - 273 puan George Russell - Mercedes - 237 puan Charles Leclerc - Ferrari - 173 puan