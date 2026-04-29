01 Nürburgring 24 Saat nasıl canlı izlenir?

Mayıs ayındaki 24 saatlik yarışa katılacak her ekip sıralama seanslarında yer almasa da, Max Verstappen ve pek çok rakibini canlı izlemek mümkün. Nisan ve Mayıs ayındaki eleme seansları ile 16–17 Mayıs’taki final yarışı, Red Bull TV ve Red Bull Motorsports YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte ne zaman izleyeceğiniz:

Tarih Tur Zaman 18 Nisan Cumartesi 1. Eleme Yarışı 15.00 UTC (17.00 CEST) 19 Nisan Pazar Top-Qualifying 08.30 UTC (10.30 CEST) 2. Eleme Yarışı 10.30 UTC (12.30 CEST) 14 Mayıs Perşembe 1. Sıralama Turu 11.10 - 13.30 UTC (13.10 – 15.30 CEST) 2. Sıralama Turu 17.55 - 21.45 UTC (19.55 - 23.45 CEST) Top-Qualifying 1 06.45 – 07.25 UTC (08.45 – 09.25 CEST) Top-Qualifying 2 07.40 - 08.25 UTC (09.40 - 10.25 CEST) 3. Sıralama Turu 08.30 - 10.05 UTC (10.30 - 12.05 CEST) Top Qualifying 3 11.30 – 12.45 UTC (13.30 – 14.45 CEST) 16 Mayıs Cumartesi Isınma Turları 08.00 – 09.30 UTC (10.00 – 11.30 CEST) Yarış 12.30 - 13.45 (+1) UTC (14.30 - 15.45 (+1) CEST)

Dayanıklılık yarışları, 2026’da dünyanın en ünlü pilotlarından birini ağırlıyor. Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Max Verstappen, efsanevi ADAC RAVENOL 24h Nürburgring yarışında merakla beklenen ilk startını alıyor. Yarış tutkusunu ve yeni sürüş meydan okumalarına olan bitmeyen iştahını ortaya koyan Hollandalı yıldız, Verstappen Racing takımıyla birlikte bu son derece zorlu pistte sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Profesyonel GT pilotları Dani Juncadella, Jules Gounon ve Lucas Auer ile birlikte Max Verstappen, nisan ve mayıs aylarında düzenlenecek sıralama yarışlarında boy gösterecek. Ardından 16 Mayıs’taki ana etkinlikte ekip, virajları, irtifa değişimleri ve bir anda açık havadan yağmur ya da sise dönebilen değişken koşullarıyla ünlü ADAC RAVENOL 24 Saat Nürburgring pistinde tam 24 saat boyunca mücadele edecek.

Heyecan dolu mücadele, etkinliğin ardından Red Bull TV ve YouTube üzerindeki Red Bull Motorsports kanalı aracılığıyla (ABD’deki izleyiciler için) takip edilebilecek.

Max Verstappen Nürburgring'de direksiyon başına geçiyor 24 Saat Nürburgring, uzun zamandır yapılacaklar listemde olan bir yarış Max Verstappen

02 Nürburgring 24 Saat nedir?

Bir bakışta Nürburgring 24 Saat

1970 yılında prömiyeri yapıldı

Pist uzunluğu 25.378 km

190 adede kadar katılımcı araç

Yaklaşık 280.000 seyirci sahada yaşıyor (2025)

Benzersiz, açık düzenlemeler

2026 için tarih: 14-17 Mayıs

Nürburgring 24 Saat, Almanya’da efsanevi Nürburgring Nordschleife pistinde her yıl düzenlenen, dünyanın en ünlü dayanıklılık yarışlarından biridir. Konsept basit gibi görünür ancak son derece zorludur. Takımlar, üç ya da dört pilot arasında sürüşü paylaşarak 24 saat boyunca kesintisiz yarışır ve hedef, en fazla turu tamamlamaktır.

Motor sporlarının en zorlu dayanıklılık sınavlarından biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat, Nürburgring Nordschleife ile modern GP pistinin birleşiminden oluşan yaklaşık 25 km’lik bir tur sunar ve bu, motorsporlarının en uzun turlarından biridir. 150’yi aşkın virajı, keskin irtifa değişimleri ve hataya neredeyse hiç yer bırakmayan dar bölümleriyle pist başlı başına büyük bir meydan okumadır. Ancak asıl zorluk bununla da bitmiyor! Pilotlar gece ve gündüz boyunca sürekli değişen hava koşullarıyla da mücadele etmek zorundadır. Yağmur, sis ve ani sıcaklık değişimleri, bazen tek bir tur içinde bile karşılarına çıkabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak, Nürburgring 24h’in en ayırt edici yönlerinden biri de aynı anda pistte bulunan geniş araç çeşitliliğidir. Yüksek performanslı GT3 otomobilleri ki buna Max Verstappen’in kullanacağı Mercedes AMG GT3 dahil, çok daha yavaş, seri üretime yakın araçlarla birlikte yarışır. Bu da pilotların sürekli olarak yoğun trafik ve büyük hız farkları arasında yol bulmasını gerektirir.

Ortaya çıkan tablo kaotik ama bir o kadar da büyüleyicidir. Bu yarışta yalnızca hız değil, çevresel farkındalık, doğru zamanlama ve üst düzey yarış zekası da en az performans kadar belirleyici hale gelir. sürücüler sürekli olarak trafikte ve büyük hız farklarında geziniyor. Tüm bunlar, farkındalık ve yarış becerisinin hız kadar önemli olduğu kaotik ama heyecan verici bir ortam yaratıyor.

Ayhancan Güven de 2026 Nürburgring 24 Saat’te!

Ayhancan Güven de 2026 sezonunda Nürburgring 24h sahnesinde! Ve bu kez çok daha net bir hedefle piste çıkıyor. Manthey Racing takımıyla Porsche 911 GT3 R direksiyonuna geçen Güven, Kévin Estre ve Thomas Preining ile birlikte güçlü ve dengeli bir kadro oluşturuyor. Son iki yılda gelen ikinciliklerin ardından artık çıta yükseliyor: hedef doğrudan birincilik.

Güven için bu yarış artık yeni bir deneyim değil, ustalık alanı. Beşinci kez start alacağı Nürburgring’de hem pist bilgisi hem de takım uyumu açısından deneyimi önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak bu yarışta hiçbir şey garanti değil! 24 saat boyunca değişen koşullar ve strateji her an dengeleri değiştirebiliyor. Manthey Racing 30. yılında sekizinci genel zaferini hedeflerken, gözler de bu iddialı ekibin piste nasıl karşılık vereceğinde oluyor.

03 Etkinlik nasıl işliyor?

Nisan elemeleri (18-19 Nisan)

Ana yarıştan yaklaşık bir ay önce düzenlenen hafta sonu “prova” süreci, takımlar için kritik bir hazırlık aşaması sunar. İki adet dört saatlik yarıştan oluşan bu organizasyon, üst düzey ekiplerin mayıs ayındaki büyük mücadele öncesinde araçlarını ve stratejilerini gerçek koşullarda test etmelerine olanak tanır. 18 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarış, yaklaşık dört saat süren bir dayanıklılık mücadelesi olarak akşam saatlerine kadar uzanır. Bu sayede takımlar, değişen ışık koşulları ve pist dinamikleri altında deneyim kazanırken, aynı zamanda strateji kurgularını ve araçlarının dayanıklılığını sınama fırsatı elde eder.

Pazar günü ise Top Qualifying sahne alır; start gridinin ön sıralarını belirleyen bu odaklı sıralama seansı, hemen ardından gelen ikinci yarışın zeminini hazırlar. Genellikle gündüz koşullarında düzenlenen bu ikinci dayanıklılık yarışı, ekiplerin cumartesi gününden elde ettikleri verileri kullanarak performanslarını daha da keskinleştirmelerine imkan tanır. Böylece bu hafta sonu, Nürburgring 24 Saat öncesinde kritik bir hazırlık aşamasına dönüşür.

Mayıs elemeleri (14-15 Mayıs)

Yarış hafta sonu, 14 Mayıs Perşembe günü başlar. Tam pistte gerçekleştirilen çoklu seanslar, grid sıralamasını şekillendirirken takımların araç ayarlarını ince ayar yapmasına olanak tanır ve buna kritik öneme sahip gece sürüşleri de dahildir. Cuma günü ise sahne Top Qualifying’e geçer. En hızlı araçların kısa ve yoğun “shootout” turlarıyla pole pozisyonunu ve ön sıraları belirlediği bu formatta, daha temiz pist koşulları ve yüksek baskı altında atılan turlar belirleyici olur.

Final yarışı (16-17 Mayıs)

Son sistem kontrollerinin yapıldığı warm-up seansının ardından Max Verstappen ve takım arkadaşları, ana 24 saatlik yarış için Nürburgring Nordschleife pistine çıkacak. Çok sayıda farklı klasmanın yer aldığı kalabalık gridde mücadele edecek ekipler için asıl sınav burada başlıyor. Yarış, 13:00 UTC (06:00 PST) itibarıyla start alacak. Mücadeleyi kaçıranlar ise tekrarını Red Bull TV ve YouTube üzerindeki Red Bull Motorsports kanalı üzerinden izleyebilecek.

