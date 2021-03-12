Max Verstappen: “Sözümü pistte söyleyeceğim”

Max Verstappen , pistlerden uzak geçen kış aylarının ardından Monaco’daki antrenmanlarla müdavimi olduğu Formula 1 dünyasına dönmüştü. Hollandalı yıldız sürücü, “Antrenmanlar o kadar da eğlenceli değil, öte yandan mutlaka gerekli”, diyor. Ona geçtiğimiz günlerdeki medya gününü ve yeni aracı RB16B ’yi sorduğumuzda ise çehresi keyifli bir hale büründü.

“Araca geri dönmek her zaman güzeldir”, diyor Max ve gülümsüyor. “Elbette ara vermek de güzel ancak garaja gelip aracı hazır halde gördüğünüzde, bir an önce piste çıkma arzusunu dizginleyemiyorsunuz. Pit alanından araçla çıktığın ilk an inanılmaz bir duygu hissediyorsun. Şimdi ise bir an önce yarış hafta sonlarının gelmesini bekliyorum.

Max’in medya günündeki pist mesaisi, yeni aracı RB16B ile tanışma ve 2019’daki yoldaşı RB15’le bir gezinti içeriyordu. Yıldız sürücü iki otomobil arasındaki farkların ve hissiyatın son derece değerli bilgiler içerdiğini düşünüyor.

Max Verstappen medya gününde hünerlerini sergiliyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

“İlk olarak RB15’le biraz tur attım ve sonra RB16B’yi kullandım. Elbette bu sürüş medya günü içindi ancak yine de araçla ilgili fikirler edinmek ve Bahreyn testleri öncesinde hazırlıklı olmak için gayet faydalıydı.”

Değişiklikler var. Geçen seneyle karşılaştırınca farklılıkları hissedebiliyorsunuz Max Verstappen

"Değişiklikler var. Geçen seneyle karşılaştırınca farklılıkları hissedebiliyorsunuz. Araç tabanı oldukça farklı o nedenle aracın farklı davranacağını tahmin edebiliyorsunuz. Ancak medya günleri ayarlamalar yapmak için değil, tüm ayarlamaları Bahreyn’de yapacağız.”

Bahreyn testleri, Max’in araca alışması için oldukça önemli olacak. Sezonun ilk yarışı için de tüm hazırlıklar orada tamamlanacak.

“Yarış hafta sonları için her zaman heyecan duyuyorum ancak önce Bahreyn’deki üç günlük testleri tamamlamalıyız. Araçla olabildiğince fazla mesafe kat etmek ve elbette ona alışmak, sezonun ilk yarışına en hazır şekilde çıkabilmek için büyük önem taşıyor.”

Pek çok meslektaşının aksine Max sezon öncesi testlerinin eskiye oranla yarıya indirilmesine ve üç günle sınırlı tutulmasına olumlu yaklaşıyor.

Verstappen'in gözü şampiyonlukta © VLADIMIR RYS

“Evet, test süresi kısa olacak ve her sürücü pisti bir buçuk gün kullanabilecek ancak böyle olması bence daha iyi. Altı günlük testlerin gereğinden fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Formula 1 aracı kullanmayı seviyorum ancak test günlerinde rekabet olmuyor. Umarım, bir buçuk günde sorunsuz bir şekilde testleri tamamlarım.”

Testlerin ötesinde, tarihin en uzun Formula 1 sezonu yaklaşıyor. Takvim zorlu olsa da Max, en sonunda kendi evinde Zandvoort’da yarışma sansı bulacak.

“23 yarış oldukça fazla. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz, umarım her şey yolunda gider ve geçen yıl olduğu gibi sıkıştırılmış bir takvimle karşı karşıya kalmayız.”

Umarım F1 severler de bu heyecanı yerinde yaşayabilirler ve tribünleri turuncuya boyayabilirler Max Verstappen

"Hollanda GP’sine gelirsek, açıkçası Zandvoort’taki yarışa çok fazla odaklanmış durumda değilim. En azından henüz… Her zaman olduğu gibi odaklanmaya ilk yarıştan başlamalıyız. Hollanda GP’si yaklaştıkça heyecan elbette daha da yükselecek. Umarım F1 severler de bu heyecanı yerinde yaşayabilirler ve tribünleri turuncuya boyayabilirler.”

Max, yeni sezonda, yeni bir takım arkadaşıyla pistlerde olacak. Max, Red Bull Racing’in yeni sürücüsü Sergio Pérez’in tecrübesinin takımlar şampiyonluğu için olumlu bir katkı sağlayacağı görüşünde.

“Sergio uzun bir süredir F1’de ve puan toplamak konusunda oldukça mahir olduğunu defalarca kanıtladı. Umarım, takım olarak Mercedes’in işini zorlaştırabiliriz, zira hala favori konumdalar."