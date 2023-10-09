Max Verstappen: F1 Tarihini Yeniden Yazan Rekorlar

Max Verstappen , 2023 Katar Grand Prix'sinin Sprint Yarışı'nda elde ettiği ikincilikle üst üste üçüncü kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti. Bu sezonu baştan sona domine eden genç Hollandalı, F1'de üst üste rekor sayıda yarış birinciliği elde etti.

2023 sezonunda muhtemelen daha fazla rekor kıracak olan Verstappen'i kendi jenerasyonunun en büyük yeteneği ve motor sporlarının en gözde ismi yapan rekorları gözden geçirelim.

Max Verstappen, Malezya'da Toro Rosso koltuğunda © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 F1 yarış hafta sonunda yer alan en genç pilot

Yaş: 17 ve üç gün

Yer: 2014 Japonya Grand Prix

Red Bull Junior Team sözleşmesine attığı imzanın mürekkebi kurumamışken, Verstappen F1'deki ilk yarışına Toro Rosso -şimdiki adıyla Scuderia AlphaTauri- ile çıktı ve Japonya Grand Prix'sinin ilk gününde Suzuka'daki serbest antrenmanlarda Jean-Éric Vergne'nin yerine geçti. Tüm zamanların en yaşlı F1 pilotu 1955 Monako Grand Prix'sinde piste çıktığında 55 yıl 291 günlük olan Louis Chiron idi, yani Max'in bunu kırmak için önünde neredeyse 30 yılı var.

02 F1'de yarışan en genç pilot

Yaş: 17 ve 166 gün

Yer: 2015 Avustralya Grand Prix

Carlos Sainz Jr ile Toro Rosso'da takım arkadaşı olan Verstappen, F1'deki ilk yarışına Melbourne'deki Albert Park'ta çıktı ve F1 grid'inde yer alan en genç pilot oldu. Bir önceki rekoru kırdığında Jaime Alguesuari'nin olduğu yaştan neredeyse iki yaş daha gençti. Dahası, F1'de yarışmak için asgari yaş artık 18 olduğu için bu rekor sonsuza dek geçerli olacak.

Verstappen cadde pistindeki yarışta mükemmel bir çıkış yaparak 11. sırayı aldı ve hatta motor arızası yaşayana kadar puan barajının içindeydi. Bir sonraki yarışına çıkmak içinse uzun süre beklemek zorunda kalmadı.

Max Verstappen, Sepang pistinde ilerliyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 F1'de puan alan en genç pilot

Yaş: 17 ve 180 gün

Yer: 2015 Malezya Grand Prix

Verstappen iki hafta sonra Sepang'da Red Bull Racing'den Daniil Kvyat (P5) ve Daniel Ricciardo (P4) ikilisinin gerisinde altıncı sırada yer alarak Q3'e ulaşan en genç pilot oldu. Yarışı da yedinci sırada bitirdi ve hem Red Bull'ların hem de takım arkadaşının önünde yer aldı. Aynı zamanda bir F1 Grand Prix'sinde finiş gören en genç pilot oldu. Sebastian Vettel ise podyumda Ferrari ile ilk galibiyetini kutladı.

Max Verstappen'in F1'deki ilk zaferi © David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool

04 En genç F1 yarışı galibi

Yaş: 18 ve 228 gün

Yer: 2016 İspanya Grand Prix

Max, 15 Mayıs 2016'da F1'de bir dizi rekora imza atarak bir yarışa liderlik eden en genç pilot, yaklaşık bir saat sonra da en genç yarış galibi ve bir F1 podyumunda yer alan en genç pilot oldu. Onun için hiç de fena bir gün değildi!

Verstappen'in takım değiştirdiğini, baskı altındaki Daniil Kvyat'ın yerine geçtiğini ve tamamen yabancı olduğu bir otomobille start aldığını dikkate almak lazım. Önde giden iki Mercedes de yarış dışı kalırken, Verstappen'in liderliği ele geçirmesi ve finişe kadar iki Ferrari'yi geride bırakması gerekiyordu. Önceki rekorun sahibi Sebastian Vettel onu podyumda ilk tebrik eden isim oldu.

Verstappen, 2016 Brezilya Grand Prix'sinde üçüncülüğünü kutluyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 En hızlı turu atan en genç pilot

Yaş: 19 ve 44 gün

Yer: 2016 Brezilya Grand Prix

Bu rekor, belki de kariyerini tanımlayan yarış performansının dipnotu niteliğindeydi. Tüm dünya Max Verstappen'i şimdiye kadar F1'in en heyecan verici pilotu olarak tanımadıysa São Paulo'daki Interlagos'ta sağanak yağmur altında sadece 14 turda 16. sıradan üçüncü sıraya yükselmesinin ardından tanıdı.

Max 2021'de Avusturya Grand Prix'sinde © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

06 F1 grand slam'i yapan en genç pilot

Yaş: 23 ve 277 gün

Yer: 2021 Avusturya Grand Prix'si

F1 Dünya Şampiyonluğu için ilk şansını yakalayan Verstappen, Red Bull Ring'deki çifte yarış için Avusturya'nın Spielberg şehrine geldi. Bir önceki hafta sonu Steiermark Grand Prix'sini kazanan Verstappen, bugüne kadarki en baskın performansını sergiledi ve yarışın her turunu lider götürürken pole pozisyonunu, en hızlı turu ve yarış zaferini alarak Grand Slam -ya da Grand Chelem- yaptı.

1 dakika Max Makes It A Double! Congratulations to our two-time World Champ!

07 Bir F1 sezonunda en çok podyum

Yer: 2021 Abu Dhabi Grand Prix

Yeni rekor: 18 podyum

Önceki rekor: 17 (Michael Schumacher 2002 ve Sebastian Vettel 2013)

Verstappen, dramatik Abu Dhabi yarışında ilk dünya şampiyonluğunu ilan ederken, bir başka başarısı belki de havai fişeklerin gölgesinde kaldı: Tek bir F1 sezonunda podyum rekoru. Bu, Lewis Hamilton'ı geride bırakmasında kilit rol oynayan tutarlılığının bir kanıtıydı. Verstappen, 10 birincilik ve sekiz ikincilik ile zirvede yer aldı.

Max Verstappen, rekorlar eşliğinde 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonu © Getty Images/Red Bull Content Pool

08 Bir F1 sezonunda en çok puan

Yer: 2022 Mexico City Grand Prix

Yeni rekor: 454 puan

Önceki rekor: 413 puan (Lewis Hamilton 2019)

İlk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra artık önü açıktı. Verstappen 2022'de, sezonun bitimine dört yarış kala Japonya'da ikinci F1 şampiyonluğunu elde edene kadar zafer üstüne zafer kazandı. Mexico City'deki Hermanos Rodriguez Pisti'nde rahat bir galibiyetle Lewis Hamilton'ın bir F1 sezonunda en çok puan rekorunu kırmıştı ki sonrasında puanları toplamaya devam etti. 2023 sezonuna çok daha iyi bir başlangıç yaptı ve bu nedenle Max yakında bu rekoru yenileyecektir.

Max ve babası Jos Verstappen © Jared C. Tilton/Getty Images

09 Bir F1 sezonunda en çok galibiyet

Yer: 2022 Mexico City Grand Prix

Yeni rekor: 14 galibiyet

Önceki rekor: 13 (Michael Schumacher 2004 ve Sebastian Vettel 2013)

Aynı hafta sonu Max Verstappen, Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i geride bırakarak tek bir F1 sezonunda en çok galibiyet alan pilot olarak bir rekora daha imza attı. Her ne kadar 2023'te çok fazla düşünmese de bu rekor da kırılmayı bekliyor.

Takım Max'in dokuzuncu galibiyetini kutluyor © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

10 Üst üste en çok yarış galibiyeti

Yer: 2023 İtalya Grand Prix'si

Yeni rekor: 10 galibiyet

Önceki rekor: 9 (Sebastian Vettel 2013)

Kendi evi olan Zandvoort'taki Grand Prix'de sağanak yağmur altında dokuz galibiyet rekorunu egale eden Verstappen, İtalya'nın Monza şehrindeki zaferiyle bir adım daha ileri gitti. Bu zafer, Verstappen'in üst üste 10. yarış galibiyeti oldu ve onu üst üste üçüncü dünya şampiyonluğunun eşiğine getirdi.