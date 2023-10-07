Max Verstappen Üst Üste Üçüncü Kez Şampiyon!

tarihindeki altıncı şampiyonluğu Suzuka’da kazanmayı başarmıştı. Şimdi ise sırada pilotlar şampiyonluğunun resmi olarak ilan edilmesi vardı.

Oracle Red Bull Racing, tarihindeki altıncı şampiyonluğu Suzuka’da kazanmayı başarmıştı. Şimdi ise sırada pilotlar şampiyonluğunun resmi olarak ilan edilmesi vardı. Max Verstappen 'in hedefi ise, pilotlar şampiyonluğunu, Katar'da cumartesi akşamı, sprint yarışında ilan etmekti.

Oracle Red Bull Racing, tarihindeki altıncı şampiyonluğu Suzuka’da kazanmayı başarmıştı. Şimdi ise sırada pilotlar şampiyonluğunun resmi olarak ilan edilmesi vardı. Max Verstappen 'in hedefi ise, pilotlar şampiyonluğunu, Katar'da cumartesi akşamı, sprint yarışında ilan etmekti.