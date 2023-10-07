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F1
Max Verstappen Üst Üste Üçüncü Kez Şampiyon!
Hollandalı pilot kariyerinin üçüncü F1 şampiyonluğuna Katar'da ulaşırken, bunu bir sprint yarışında başaran ilk sürücü olmayı da başardı.
Oracle Red Bull Racing, tarihindeki altıncı şampiyonluğu Suzuka’da kazanmayı başarmıştı. Şimdi ise sırada pilotlar şampiyonluğunun resmi olarak ilan edilmesi vardı. Max Verstappen'in hedefi ise, pilotlar şampiyonluğunu, Katar'da cumartesi akşamı, sprint yarışında ilan etmekti.
Sezonun dördüncü sprint yarışına Max Verstappen üçüncü cepten başlarken, pole pozisyonunda ise Piastri vardı. 19 turluk yarışın startında Carlos Sainz hızlı bir başlangıç yaptı ve üçüncü sıraya geçti. Hemen arkasında ise takım arkadaşı Leclerc vardı. Bugünkü sprint yarışında şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Max Verstappen ise startın ardından beşinci sıraya geriledi. Yarış başladıktan kısa süre sonra güvenlik aracı önce Lawson, sonra da Sargeant için piste dahil oldu zira iki isim de çakıla saplanmıştı.
Sprint yarışının ilk 6 turunda çok az yarış çekişmesi olurken, güvenlik aracının ardından yedinci turda ilk sırada Russell, ikinci sırada ise Sainz vardı. 8 tur geride kaldığında Max Verstappen beşinci sırada yer alıyordu. Ancak Verstappen, atak yapmak için çok beklemedi. 9'uncu turda hemen önündeki Leclerc'i geçmeyi başardı ve dördüncü sırayı aldı. Sonrasında Sainz'ı da geride bırakıp üçüncülüğe yükselen Max, 11'inci turda Perez'in Ocon ile yaşadığı temasın ardından çakıl havuzuna saplanması ile yarış bitmeden şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sonuçla sprint yarışında şampiyonluğunu ilan eden ilk pilot da olan Max, domine ettiği sezonu erken bir şampiyonlukla taçlandırmış oldu.