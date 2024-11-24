Max Verstappen Üst Üste Dördüncü Kez Şampiyon!

Formula 1'de dünya şampiyonu bir kez daha Max Verstappen ! 2021, 2022 ve 2023 sezonlarının ardından 2024 sezonuna da şampiyonluk hedefiyle başlayan Verstappen, sezonun ilk yarısında müthiş bir performans ortaya koyarak puan farkını açmıştı. Rakiplerinin yükselen performansına rağmen şampiyona liderliğini koruyan Verstappen, Brezilya'daki zaferin ardından Las Vegas'ta beşinci olarak üst üste dördüncü kez F1 şampiyonu oldu.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Las Vegas'taki yarışın start'ında Leclerc iki sıra birden kazanıp ikinci sıraya tırmanırken, ilk sıradan start alan Russell liderliğini korudu. Şampiyon olmak için yarışı Norris'in önünde bitirmeyi hedefleyen Verstappen ise beşinci sıradaki yerini korurken, onun hemen arkasında Norris yer aldı. Verstappen dördüncü turda önündeki Gasly'yi geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi ve sonrasında ilk üç pilotu kovalamaya başladı.

Aldığı iyi start ile ikinci sıraya yükselen Ferrari pilotu Leclerc, takım arkadaşı Sainz'a geçildikten hemen sonra Verstappen de Monakolu pilotu geride bıraktı ve podyum pozisyonunu aldı. Las Vegas'a şampiyonluk umudunu sürdürmek için gelen Norris dokuzuncu tur sonunda pit'e girerek orta hamurdan sert hamura geçiş yaptı. Bu turdan itibaren üst üste pit stop'lar başlarken Verstappen de Sainz'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Max Verstappen, Pierre Gasly'nin önünde © Getty Images / Red Bull Content Pool

11. tur sonunda Verstappen de pit'e girerek rakiplerinin hamlelerine karşılık verdi. Pit'ten Bottas ve Magnussen ikilisinin hemen arkasında çıksa da kısa sürede bu iki ismi geçerek trafikten kurtulmayı başardı. Sıralama turlarında üçüncü sırayı alarak büyük bir başarı elde eden Gasly, güç ünitesinde yaşadığı sorun nedeniyle 15. tur sonunda pit'e girdi ve yarıştan çekildi. Bu sırada Verstappen de ikinci sıraya kadar tırmandı.

50 turluk yarışın orta noktasına gelindiğinde Russell liderliğini sürdürüyordu. Verstappen 10 saniye civarı bir farkla ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Sainz, Leclerc, Hamilton, Norris, Tsunoda, Piastri, Hülkenberg ve Albon takip ediyordu. Yarışa 18. sıradan başlayan ve 10. sıraya kadar tırmanan Williams pilotu Albon bu noktada yarıştan çekilen ikinci pilot oldu. Bu sırada ikinci pit stop'lar da yapılmaya başlandı.

Las Vegas'ın ışıltısı © Getty Images / Red Bull Content Pool

27. tur sonunda Verstappen de ikinci pit stop'unu yaptı. Las Vegas yarış hafta sonunun tamamında hızlı görünen Mercedes takımının İngiliz pilotu Hamilton, 32. turda Verstappen'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Bu geçiş sonrası yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, yarışı Norris'in önünde bitirmesi halinde dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek Verstappen'e telsizden "Max, bugünkü amacımızı unutma." telkininde bulundu.

Son 10 tura girilirken yarışı Norris'in önünde bitirmek için lastik yönetimine odaklanan Verstappen, arkasından hızla gelen Sainz'a karşı ekstra bir savunma yapmayıp iki Ferrari pilotu arasına girerek DRS desteği ile yoluna devam etti. Norris ise bu üç pilotun 11 saniye gerisinde yarışına devam ediyordu. Russell ilk turdan itibaren liderliğini sürdürürken, ikinci sırada beş saniye gerisindeki takım arkadaşı Hamilton vardı.

Max Verstappen şampiyonluğa sürdü © Getty Images / Red Bull Content Pool

Son turlarda güvenli bir sürüş gerçekleştiren Verstappen, yarışı Norris'in önünde ve beşinci sırada bitirerek dördüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece Red Bull Racing takımı da 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste şampiyon olan Alman pilot Sebastian Vettel'in ardından ikinci kez bu başarıya ulaşmış oldu. Verstappen, dört ve daha fazla sayıda şampiyon olan altıncı pilot olarak adını Formula 1 tarihine yazdırdı.

Max Verstappen'ten dördüncü şampiyonluk © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen şampiyonluk ilanı sonrası taraftarlar selamlıyor © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen'in keyfi yerinde © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen ve Gianpiero Lambiase © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool