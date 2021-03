cNed: "Kısa vadede hedefim, Valorant Dünya Şampiyonası’nda yer almak"

Espor ülkemizde hala gelişmekte olan bir dal. En genel resimde bunu söyleyebilirim. Valorant özelinde baktığımızda ise, Valorant şu an Türkiye’deki espor dünyasının büyük paydasını kaplayan bir oyun. Counter Strike zamanında Türkiye’de bu oyuna markalar tarafından pek yatırım yoktu. Dolayısıyla takımlar yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Şu an mesela Counter Strike Global Offensive’i profesyonel olarak oynayan çok az takım var. Çoğu oyuncu ve takım Valorant’a döndü. Valorant şu an Türkiye’nin en büyük espor oyunu. Neredeyse herkes oynamaya başladı. Bu sayede hem markalar hem de insanlar çok ilgi göstermeye başladı. Ve kısa zaman içerisinde çok popüler oldu.