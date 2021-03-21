cNed: "Kısa vadede hedefim, Valorant Dünya Şampiyonası’nda yer almak"

Küçük yaşlardan itibaren pek çok oyunu yoğun bir şekilde tecrübe eden cNed , özellikle FPS türüne daha büyük bir ilgi duyarak kendini bu alanda geliştirdi. Pek çok rekabetçi oyunda yeteneklerini sergilerken, Counter-Strike'la başlayan espor serüveni Zula ile devam etti, son dönemde ise Valorant'a geçiş yaparak başarılarını sürdürüyor. Son olarak Valorant Masters Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Mehmet Yağız “Cned” İpek ile Red Bull Athlete Summit 'te gerçekleştirdiğimiz röportajı hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Oyunseverler geçen sene seni yakından tanıdı. Şimdi de herkesin bilmediği yönlerine eğilelim. Kimdir Mehmet Yağız “Cned” İpek?

19 yaşındayım. Profesyonel olarak Valorant oynuyorum ve Twitch’te de yayıncıyım. En yalın şekilde kendimi böyle tanıtabilirim.

Ülkemizin en tanınan Valorant oyuncularından birisisin. Peki bu kariyer nasıl başladı?

İlk olarak ben Counter Strike Global Offensive oyununu profesyonel olarak oynamaya başladım. Ardından da Valorant oyununun duyurulması başladı. Bu oyun duyurulduktan sonra Counter Strike’ı bırakıp, betasından beri Valorant oynamaya başladım. Bu oyunda kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Bu ilgimin bir kariyere dönüşmesi ise Twitch Rivals ile gerçekleşti. Yayıncılar arasındaki bu mücadelede ‘team’de mücadele ediyordum. Burada gösterdiğim performans sayesinde insanlar beni takip etmeye başladı. Hatta Avrupa’daki oyuncular dahi tanımaya başladı beni. Daha sonra profesyonel arenaya adım atmış oldum.

Peki Counter Strike’ta da profesyonel bir oyuncu olduğunu söylemiştin. Kaç yaşından beri yarı profesyonel ve profesyonel oyun oynuyorsun?

İlk oyun oynamaya başladığımda 5 ya da 6 yaşındaydım. Abim de bir Counter Strike 1.6 profesyonel oyuncusuydu. Ondan görerek bilgisayara oynamaya başladım. Ardından biz de Counter Strike 1.6’da takım kurduk. Ama o daha yarı profesyonel bir takımdı. Sonrasında Counter Strike Global Offensive, Zula ve Valorant’ta yarı profesyonel ve profesyonel olarak oyun oynadım.

İyi performanslarımdan sonra Avrupa’daki oyuncular tanımaya başladı beni © Red Bull

Türkiye’deki espor ortamını nasıl buluyorsun? Ülkedeki Valorant’a olan ilgiyi nasıl görüyorsun?

Espor ülkemizde hala gelişmekte olan bir dal. En genel resimde bunu söyleyebilirim. Valorant özelinde baktığımızda ise, Valorant şu an Türkiye’deki espor dünyasının büyük paydasını kaplayan bir oyun. Counter Strike zamanında Türkiye’de bu oyuna markalar tarafından pek yatırım yoktu. Dolayısıyla takımlar yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Şu an mesela Counter Strike Global Offensive’i profesyonel olarak oynayan çok az takım var. Çoğu oyuncu ve takım Valorant’a döndü. Valorant şu an Türkiye’nin en büyük espor oyunu. Neredeyse herkes oynamaya başladı. Bu sayede hem markalar hem de insanlar çok ilgi göstermeye başladı. Ve kısa zaman içerisinde çok popüler oldu.

Hangi noktada esporcu olabilecek kadar iyi olduğunu fark ettin?

Kendime ilk esporcu dediğim zaman sanırım Counter Strike’ta takım kurduğum ve üst seviye oyunculara karşı belli bir performans gösterebildiğim andı. O noktada dedim ki ‘Evet, espora kendimi adayacağım ve en iyi oyunculardan biri olmaya çalışacağım.

Ağabeyin de bir espor oyuncusuymuş. Ailenin espor kariyerine bakış açısı nasıl?

Aslında ağabeyim sayesinde biraz aşinaydılar. Ağabeyim de uzun süre bilgisayar başında zaman geçiriyordu. Bende de öyle oldu. Ama ben derslerimi de ihmal etmedim. Bu sebeple bilgisayar başında geçirdiğim süre onları çok rahatsız etmedi. Ağabeyim bu süreçte bana çok destek verdi. Sonra ailem de desteklemeye başladı.

Antrenman programın nedir? Kaçta kalkıyorsun, ne kadar süre bilgisayar başındasın, spor yapıyor musun? Rutinini bizimle paylaşabilir misin?

Ben geç yatan biriyim. Bazen sabah saat 3’te 4’te ya da 6’da da yattığım oluyor. Yurt dışında oyun oynadığım için, programımı da yurt dışı saatine göre yapmam gerekiyor. Genel olarak bir günüm şöyle geçiyor: Yatıyorum. Antrenman saat kaçta ise o zamana kadar uyuyorum ve kahvaltımı ediyorum. Sonra yaklaşık 4-5 saatlik bir antrenman oluyor. Tabii ben aynı zamanda bir yayıncı olduğum için antrenman sonrasında yayınımı açmam da gerekiyor. O da 3 ila 5 saat süre kadar zamanımı alıyor. Bunun sonunda yine zaten gece oluyor. Bu rutin de sürekli devam ediyor.

cNED © Red Bull

Kısa ve uzun vadedeki hedeflerin neler? Espor kariyerin için çizdiğin bir plan var mı?

Kısa vadede Valorant’ın Dünya Şampiyonası’na katılmak istiyorum. Uzun vadede amacım ise Valorant’ta kendi adımı duyuracak kadar büyük bir oyuncu olmak.

Red Bull gibi global bir markayla iş birliği anlaşması imzaladın. İmzayı attığından beri hayatında neler değişti?

Red Bull espor için çok önemli bir marka. İlgi ve destekleri çok çok önemli. Beni bu büyük aileye dahil ettikleri için, arkadaşlıkları ve mentorlükleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli.

Kendilerini geliştirmek isteyen Valorant oyuncularına verebileceğin tavsiyeler nelerdir?

Eğer gerçekten espor sektöründe bir espor oyuncusu olmak istiyorlarsa verebileceğim en iyi tavsiye; her gün aksatmadan çalışmaları. Tabii ki dış dünyayı unutmamaları gerekiyor.

Peki ailelere neler tavsiye edersin?