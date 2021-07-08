cNed, Red Bull Campus Clutch sahnesinde
© Nuri Yılmazer
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cNed'in İlham Verici Kariyer Yolculuğu

Mehmet Yağız "cNed" İpek'in kariyer değişikliği kararı, ona belki de hiç beklemediği çapta bir başarı ve şöhret kazandırdı.
Yazar: Ola Madden
itibarıyla yayında
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Mehmet Yağız "cNed" İpek

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Mehmet Yağız "cNed" İpek henüz 6 yaşındayken 15 yaşındaki ağabeyi Alihan "deNc" İpek'i Counter-Strike oynarken izlerdi ve kendisini de oyuna davet etmesi için ısrar ederdi.
"İlk başlarda oyun oynamamı istemediği için sorularımı geçiştirirdi fakat sorularım ve isteğim devam edince bana bir şeyler öğretmeye karar verdi" diyor cNed.
“Unutamadığım bir kaç anı var. Bir gün ağabeyimi izlerken oynayabilir miyim? diye kendisine sordum. Ağabeyim klavye ve mouse hareket ettirmeme izin veriyordu. Bir o oynuyordu, bir ben. Bir süre sonra anladım ki kendisi her öldüğünde bilgisayara geçmeme izin veriyordu."
cNed (İstanbul, 27 Kasım 2020)
cNed, Counter-Strike oynayan ağabeyinin yanından ayrılmazdı
© Nuri Yılmazer
İlerleyen yıllarda iki kardeş birbirleriyle aynı takımda oynadı. Alihan profesyonel seviyede bir oyuncu olduğu için cNed'e antrenman programı hazırladı ve tecrübelerini aktardı. Bu sayede cNed espor sahnesinde emeklemesi gereken yerleri koşarak geçti.
Bir süre sonra Alihan, cNed'in oyun konusunda gerçekten çok yetenekli olduğu ve üzerine düşülmesi gerektiği konusunda ikna edince cNed de yarı profesyonel olarak oyun oynamaya ve arkadaş edinmeye başladı.
Riot Games FPS tabanlı bir oyun çıkaracağını duyurduktan sonra cNed, oyuna geçme kararı aldı ve oyun çıkar çıkmaz büyük bir patlama yaptı. Tam bu noktada büyük risk alan cNed, bu yeni oyunun zirvesine çıkma hedefiyle kariyer değişikliği yaptı.
Mehmet Yağız "cNed" İpek
Mehmet Yağız "cNed" İpek
© Nuri Yılmazer
Oyun sezgilerime, nişan alma kabiliyetime, reflekslerime ve CS'de edindiğim tecrübeye güvendim.
Mehmet Yağız "cNed" İpek
“Oyun sezgilerime, nişan alma kabiliyetime, reflekslerime ve Counter-Strike'ta keskin nişancı tüfeğiyle oynarken edindiğim tecrübeye güvendim.” diyor cNed.
“Valorant'ta gerçekten iyi bir oyuncu olabileceğimi düşündüm.”
Sezgilerinde haklıydı.
Mart 2021'de takımı Acend ile beraber Valorant Şampiyonlar Turu Avrupa Ustalar 1. Aşama'yı kazandı ve aynı zamanda turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçildi.
Rakamlarla Valorant
Mutlu yıllar!
Riot Games oyunu resmi olarak Haziran 2020'de yayınladı ve geride kalan bir yılda büyük başarı sağlandı.
14 milyon oyuncu
Valorant an itibariyle her ay 14 milyon aktif oyuncu tarafından oynanıyor.
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“Valorant çıkar çıkmaz bunun bir geçiş fırsatı olabileceğini hissettim. Oyunun gitgide popüler hale geldiğini ve dünya çapında bir izleyici kitlesi kazandığını gördüm.“
Eve kapandığımız dönemde birçok turnuva iptal edilmesine rağmen, cNed evinden yaptığı canlı yayınlar sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Şimdilerde hemen hemen her gün dört ila sekiz saat arası antrenman yapıyor.
Bu yılın sonunda ise Berlin'deki Valorant Şampiyonlar Turu Ustalar 3. Aşama'da mücadele edecek.
cNed (27 Kasım 2020)
cNed kariyeri için riskli bir karar almaktan çekinmedi.
© Nuri Yılmazer
Oyuncuların kariyerlerini inşa ettikleri ana oyunu değiştirmeleri nadiren görülür ve cNed de Counter-Strike'ta oldukça başarılıyken Valorant'a geçmenin riskli olduğunu kabul ediyor.
“Kendinize ve yeteneklerinize inanırsanız, bu size yeni fırsat kapıları açabilir.”
Valorant yılın en çok konuşulan, en çok izlenen, en çok oynanan oyunu konumunda ve bu durumun uzun bir süre değişmesi beklenmiyor, önümüzdeki yıllarda da oyunun popülerliğinin artarak devam etmesi öngörülüyor.
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Mehmet Yağız "cNed" İpek

TurkeyTurkey
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