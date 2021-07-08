cNed'in İlham Verici Kariyer Yolculuğu

Bir Oyun Daha
Mehmet Yağız "cNed" İpek henüz 6 yaşındayken 15 yaşındaki ağabeyi Alihan "deNc" İpek'i Counter-Strike oynarken izlerdi ve kendisini de oyuna davet etmesi için ısrar ederdi.
"İlk başlarda oyun oynamamı istemediği için sorularımı geçiştirirdi fakat sorularım ve isteğim devam edince bana bir şeyler öğretmeye karar verdi" diyor cNed.
“Unutamadığım bir kaç anı var. Bir gün ağabeyimi izlerken oynayabilir miyim? diye kendisine sordum. Ağabeyim klavye ve mouse hareket ettirmeme izin veriyordu. Bir o oynuyordu, bir ben. Bir süre sonra anladım ki kendisi her öldüğünde bilgisayara geçmeme izin veriyordu."
İlerleyen yıllarda iki kardeş birbirleriyle aynı takımda oynadı. Alihan profesyonel seviyede bir oyuncu olduğu için cNed'e antrenman programı hazırladı ve tecrübelerini aktardı. Bu sayede cNed espor sahnesinde emeklemesi gereken yerleri koşarak geçti.
Bir süre sonra Alihan, cNed'in oyun konusunda gerçekten çok yetenekli olduğu ve üzerine düşülmesi gerektiği konusunda ikna edince cNed de yarı profesyonel olarak oyun oynamaya ve arkadaş edinmeye başladı.
Riot Games FPS tabanlı bir oyun çıkaracağını duyurduktan sonra cNed, oyuna geçme kararı aldı ve oyun çıkar çıkmaz büyük bir patlama yaptı. Tam bu noktada büyük risk alan cNed, bu yeni oyunun zirvesine çıkma hedefiyle kariyer değişikliği yaptı.
Oyun sezgilerime, nişan alma kabiliyetime, reflekslerime ve CS'de edindiğim tecrübeye güvendim.
“Oyun sezgilerime, nişan alma kabiliyetime, reflekslerime ve Counter-Strike'ta keskin nişancı tüfeğiyle oynarken edindiğim tecrübeye güvendim.” diyor cNed.
“Valorant'ta gerçekten iyi bir oyuncu olabileceğimi düşündüm.”
Sezgilerinde haklıydı.
Mart 2021'de takımı Acend ile beraber Valorant Şampiyonlar Turu Avrupa Ustalar 1. Aşama'yı kazandı ve aynı zamanda turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçildi.
“Valorant çıkar çıkmaz bunun bir geçiş fırsatı olabileceğini hissettim. Oyunun gitgide popüler hale geldiğini ve dünya çapında bir izleyici kitlesi kazandığını gördüm.“
Eve kapandığımız dönemde birçok turnuva iptal edilmesine rağmen, cNed evinden yaptığı canlı yayınlar sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Şimdilerde hemen hemen her gün dört ila sekiz saat arası antrenman yapıyor.
Bu yılın sonunda ise Berlin'deki Valorant Şampiyonlar Turu Ustalar 3. Aşama'da mücadele edecek.
Oyuncuların kariyerlerini inşa ettikleri ana oyunu değiştirmeleri nadiren görülür ve cNed de Counter-Strike'ta oldukça başarılıyken Valorant'a geçmenin riskli olduğunu kabul ediyor.
“Kendinize ve yeteneklerinize inanırsanız, bu size yeni fırsat kapıları açabilir.”
Valorant yılın en çok konuşulan, en çok izlenen, en çok oynanan oyunu konumunda ve bu durumun uzun bir süre değişmesi beklenmiyor, önümüzdeki yıllarda da oyunun popülerliğinin artarak devam etmesi öngörülüyor.