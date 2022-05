İz Bırakan Wings for Life World Run Hikayeleri: Mert Onaran & Okan Aracagök

Wings for Life World Run 'a sadece günler kaldı. Koşamayanlar için koşacağımız bu anlamlı yarışın ilham verici hikayelerini Berceste Şeber'in kaleminden okumayı sürdürüyoruz. Bu defaki konuklarımız ise Mert Onaran ve Okan Aracagök.

İki farklı hayata sahip insanın bir noktada buluşup o günden sonra birlikte başardıkları ile hem kendi bireysel hayatlarına ilham olmasının hem de birlikte tarihe iz bırakmalarının en güzel hikayesi ile karşınızdayız. Mert ve Okan ekip olmanın ve birbirine inanmanın farkını, birbirleri için attıkları her adımın imkansızı yok ettiğini kanıtladılar. Birlikte daha iyi nasıl koşabileceklerini düşünürken buldukları ip ve kemer fikri, Mert’in sporu bıraktıktan bir süre sonra Okan sayesinde spor hayatına tekrar dönmesi, Okan’ın Mert hoca ile tanıştıktan sonra koşu ile birlikte hayatının dönüşümü ve daha pek çok şey ile hikayeleri size ilham olacak!

Onların iz bırakan hikayesi 2016 Wings for Life World Run'da başladı © Mahmut Cinci

Mert Onaran eski bir milli triatlet. Şu an ise milli takımda antrenör olarak görev alıyor ve birçok kişinin hayatına dokunuyor. ‘Benim hobim seneler sonra işim haline geldi. O yüzden kendimi çok şanslı görüyorum. Güncel olarak profesyonel sporcularla çalışmamın yanı sıra aynı zamanda birçok sosyal sorumluluk projesinde bulunuyorum. Bunlar içindeki en özel kısım da benim için Okan ile beraber yaptığımız koşular. Çünkü genel olarak çalıştığım sporcularla hedef odaklı çalışıyorum. Amacımız hep kürsüye çıkmak ya da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek oluyor. Fakat Okan ile çok daha farklı ve eğlenceli bir sürecimiz var. Bizimkisi bir dostluk koşusu aslında.’

42 yaşındaki Okan Aracagök doktorların ‘günde en fazla 15 dakika tekerlekli sandalyede oturabilir’ demelerine rağmen maratonlar koşan, düzenli koşu ve yüzme antrenmanları yapan ve insanlara imkansız diye bir şeyin olmadığını gösteren biri. ‘Ben omurilik felçlisiyim. 1995 yılında sığ suya atlayarak boynumu kırdım ve ağır bir darbe aldım. Senelerce fizik tedavilerle hayatıma devam ettim. Kazadan birkaç sene sonra basketbola başladım. 6 sene boyunca İzmirspor’da oynadım. Orada sandalye kullanmayı öğrendim. 2016 yılına kadar koşu hayatımda değildi ve hiçbir deneyimim yoktu. Koşmayı düşünüyordum fakat nasıl koşacağımı hiç bilmiyordum. 2016’da Mert hoca ile tanıştıktan sonra onunla ilk koşumuzu Wings for Life World Run’da gerçekleştirdik. Bu nedenle Wings for Life World Run’ın bizim için yeri her zaman çok farklı oldu. Hatta ilk hedefimiz o yarışta 20 kilometreydi. O günden beri çok güçlü bir bağımız oluştu. Saf bir cesaretle harika bir yolculuğa çıkmış olduk birlikte.’

Mert ve Okan’ın birliktelikleri Okan’ın hayatında büyük değişimlere ve farkındalıklara sebep olmuş. ‘Ben evlendikten sonra 96 kiloya kadar çıkmıştım. Ki eskiden fizik tedavi sürecinde bile çok fittim. İşi bıraktıktan sonraki süreçte psikolojik olarak zorlanmıştım ve biraz da o yüzden kilo almıştım. 2016 yılında Mert hoca ile tanıştığımda hayatım değişti. Onunla birlikte triatlon sporunun ne olduğunu öğrendim. Açıkçası triatlonun içinde hangi sporlar olduğunu veya koşmanın nasıl olduğunu pek bilmiyordum. Onların yaptıklarını görünce kendi kendimi motive etmeye başladım. Sadece koşma tarafında değil aynı zamanda yüzdüklerini de gördükçe yüzmeye başladım. 2016’daki ilk yarış sonrası bunu sürdürerek haftada 2 kez Mert hocanın koşu antrenmanlarına gidiyordum. 2017’de de haftanın 4 günü yüzmeye başladım. İlk başta sırt üstü yüzmeye başladım. Sonra biraz teknik öğrendim ve bu işin başka yerlere gideceğini gördüm. Yüzme tabi biraz daha zor bir spor benim için. Ama asıl önemlisi sporu hayatımın merkezi haline getirdim.’

"Bizimki bir dostluk koşusu aslında" © Mahmut Cinci

Mert ve Okan’ın hikayesinde hayatındaki en önemli dönüm noktasını yaratan sadece Mert değil. Mert, Okan sayesinde 10 kilometre koşabildiğini düşünen bir atlet iken 42 kilometre koşabildiğini fark eden bir atlet olmuş. Birliktelikleri Mert’in hayatında büyük farklılıklar yaratmış. ‘2012’ye kadar milli triatlettim ve 2012’de sporu tamamen bıraktım. Triatlon branşında da sadece 10 kilometre koşan biriydim. 2016 yılında mahallemizin koşu takımı Karşıyaka One Team’in bir projesi vardı. Birçok tekerlekli sandalyeli arkadaşımızla çalıştığımız bir projeydi. Beni de gönüllü antrenör olmam için çağırmışlardı. O proje sayesinde biz Okan ile koşu eşi olmuştuk. Ben ilk maratonumu Okan ile koştum. Madem bir şey yapıyoruz, onu tam yapayım dedim. Bu sayede antrenmanlara başladım. Okan ile başladığımız süreç beni masterlarda Ironman Dünya Şampiyonası’nda slot alacak kadar yine profesyonel bir atlet haline getirdi. Ben Okan hayatıma girmese belki hala sedanter olarak hayatıma devam edebilirdim. Spor hayatıma ikinci başlangıcım Okan ile birlikte oldu.’

"Birçok kişiye ilham verdiğimizi görmek bizi çok mutlu ediyor" © Mahmut Cinci

Mert’in birlikte koştukları yarışlardaki en büyük motivasyon kaynağı Okan için koşmak iken Okan’ın birlikte koştukları yarışlardaki en büyük motivasyon kaynağı Mert’in bir adım yerine kendisi için iki adım atıyor olması. ‘Benim için 42 kilometre ütopik bir mesafe. Tek başıma koşmak çok zor. İleride tek koşmayı da düşünüyorum ama ilk defa Mert hoca ile birlikte bunu başarmak benim için çok özel. Yarışlarda hep düşündüğüm şey onun hem kendi ağırlığını hem benim ağırlığımı çekiyor oluşu. Nereden baksak 160 kiloluk bir ağırlık çekiyor. Ve bunun yere vurmuş olduğu bir baskı var. Sonuçta benim dışımda da onun bir yaşantısı da var. O nasıl varını yoğunu koyuyorsa benim de onu sakatlamamak veya ona bir darbe getirmemek amacıyla yardım etmem gerekiyor. Benim için ekstra attığı her adımı düşünerek koşuyorum ben.’

Mert için başarı tamamen kişisel bir kavram. Onun için önemli olan başkalarının ne yaptığı değil, kişisel süreleri ve hedefleri geliştirmek. ‘İyi ya da kötü yüzmek kime göre iyi veya kötü diye çok fazla tartışılabilir. Mahallede en iyi yüzüyor, semtinde en iyi yüzüyor, şehrinde en iyi yüzüyor, Türkiye’de en iyi yüzüyor, olimpiyata gidiyor gibi devam ettirebiliriz çünkü bunun sonu yok. Ben mesela kendimi hiçbir zaman iyi yüzen bir atlet olarak görmedim. Çünkü uluslararası seviyede tam istediğim yerde sudan çıkamıyordum. Ama Türkiye’deki şampiyonlarda bugüne kadar hep en önde çıktım. Bu yüzden de Mert çok iyi yüzer diyorlardı. O yüzden aslında iyi çok göreceli bir kavram. Durum böyle olunca da hedefimiz hep kendimiz oluyoruz. Ben ne Okan ile ne de diğer sporcularımla rakip odaklı çalışmıyorum. Örneğin; bir sporcum geçen sene yarışı 3 saat 10 dakikada bitirdiyse eğer bugün aynı parkurda ve aynı ortam şartlarında o yarışı 3 saat 9 dakikada tamamlarsa o başarılıdır. Ama diyelim ki başka bir sporcum 3 saat 10 dakika yarışıp 8. oldu. Fakat diğer yarışta 3 saat 11 dakika yarışarak 3. oldu. O zaman bu başarılı demek değildir.’

Okan için başarının en büyük anahtarı bir şeyleri beklemek yerine bir şeylerin peşinde harekete geçmek. ‘Ortada bir başarı varsa ardında her zaman bir emek vardır. İyi bir uyku, iyi bir yemek, destekleyen bir aile, her zaman senin yanında koşan bir antrenör… Bunlar başarının olmazsa olmazları. Tabi diğer önemli bir noktada da harekete geçmek. Çünkü başarı hiçbir zaman ayağımıza gelmiyor. Mücadele etmeye, özverili olmaya ve içimizdeki cesareti ön plana çıkarmaya ihtiyacımız var. Bir başkasıyla yarışma yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü öyle yapınca illa ki bir hayal kırıklığı yaşanabiliyor. Herkesin ayrı bir kapasitesi var. Başarıya giden yoldaki asıl hedef her zaman kendi yapabileceklerimizin en iyisine ulaşmaya çalışmak.’

Birbirilerini kardeş gibi tanımlayan Mert ve Okan’ın birlikte gerçekleştirecekleri, başaracakları daha çok şey var. ‘Dünyada belli başlı 6 tane büyük maraton var. Bizim uzun vadedeki hedefimiz bu büyük maratonlara giderek dünyada da iz bırakmak, bu maratonları bitiren ilk ekip olmak. Bu maratonlar Tokyo, Berlin, New York gibi pek çok şehirde oluyor. Bunları koşmak için belli süre şartları var, ancak o süre şartlarının altına inince katılınabiliyor. Biz 3 saat 4 dakika koşarak kendi yaş grubumuzun süre şartını aştık. Seneye bu hedeflerimize başlayacağız. Tüm maratonları tamamlamak tahminimizce 10 yılımızı alır. Çünkü bazılarında kura oluyor, bazılarında süreler daha sert oluyor. Fakat inanıyoruz ki 10 sene içinde tüm madalyaları toplayarak dünyada bir ilki başaracağız. Bunun yanı sıra, bizim hedeflerimiz tabi ki derecelerimizi iyileştirmek ve daha güzel yerlere gelmek. Ama asıl güzel olan şey beraberce bir yolda olmak. Biz 70 ya da 80 yaşında da koşabildiğimiz ölçüde yine bu pistlerde olmak istiyoruz.’

Berceste Şeber, Okan Aracagök ve Mert Onaran © Mahmut Cinci

Mert kendi çocuklarına ve torunlarına Okan ile birlikte başardıklarını bir miras olarak bırakmanın yanı sıra bıraktıkları en büyük izlerden birinin karşılaştıkları zorluğa karşı buldukları çözüm olduğunu düşünüyor. Çünkü bu çözümle hem kendi kilometrelerine sınır tanımamaya başladılar hem de birçok tekerlekli sandalyeli insanın koşu hayatını kolaylaştırdılar. ‘Belli bir zamana kadar bizim gibi ip ve kemer ile koşan bir ekip yoktu. Biz de bu çekme durumunu bir şey görerek değil, tamamen uydurarak bulduk. Çünkü ben Okan’ı iterek koşarken yorulmuyordum fakat belim çok ağrıyordu. Okan ile belim ağrımasa çok daha uzun kilometreleri koşabileceğimizi konuştuk. Buna çözüm bulmaya çalıştık. Önce Okan’ın sandalyesinin tutacağını yükseltmeye çalıştık fakat sandalyesi buna uygun değildi. Sonra aklıma Okan’ı itmek yerine çekmek fikri geldi. Bunun için bir ağırlık kemeri ve bir halat bağladık birbirimize ve 2016’da bunu deneyerek koşalım dedik. Ben atlet olmak için iri biriyim. Ama bu bana aynı zamanda avantaj da veriyor. Mesela belirli bir süratte yükü taşıma özelliğim daha fazla. Örneğin; kendi milli sporcularım rahat çekemiyorlar, hatta çektikleri zaman belleri ağrıyor ya da enerjileri bitiyor. Ama ben çekerek çok daha rahat ettim. Ve bu sayede bu ip ve kemeri kullanarak koşan birçok insan olmaya başladı. İnsanlar bize sosyal medyadan nasıl yapacaklarını sormaya başladılar. Hem kendi performansımızı arttırdık hem de pek çok insana böyle bir yolun olduğunu gösterdik.’

Okan minik minik atılan adımların her birinin bir iz bırakmak olduğuna inanıyor. ‘Babaannem biz insanlar hepimiz bir sanatçıyız, bir heykeltıraşız derdi. Bu lafı hep aklımdadır. Yaptığımız her iş bizim bir heykelimiz, bir eserimiz. Biz Mert hoca ile elimizde çamuru yavaş yavaş yoğuruyoruz. Her yaptığımız işte, her adımda illa ki o heykelin bir noktası şekillendirmiş oluyoruz. Böylece gönüllere, birçok insana dokunmuş oluyoruz. Çünkü biz yaptığımız her şeyi gönülden yapıyoruz. Yaptıklarımız kolay değil. Çok uzun soluklu bir iş. Çok efor sarf ediyoruz. Ve birçok kişiye ilham verdiğimizi görmek bizi çok mutlu ediyor.’

Mert Wings for Life World Run ile ilgili pek çok güzel anılarının olduğunu düşünüyor. ‘En güzeli de her seferinde birlikte sınırlarımızı ne kadar aşabildiğimizi görmemiz oluyor. Ben kendim için yarışı koşuyorsam belki bırakabilirim. Ama Okan ile koşarken o aradığınız kişiye ulaşılamıyor kısmı benim için daha fazla oluyor. Yıllarca profesyonel yarıştım. Acı eşiğim hakikaten diğer bireylere göre çok yüksek. Öyle olunca vücudun verdiği sinyalleri çok önemsemiyorum. Okan ile koşarken hiç önemsemiyorum. Yine birlikte koştuğumuz bir tane Wings for Life World Run yarışında hedefimiz tüm tekerlekli sandalyelileri Karşıyaka’ya kadar getirmek ve orada ‘kaf sin kaf’ çekmekti. Okan ile koştuk, hep beraber ‘kaf sin kaf’ çektik. Baktık araç gelmiyor. Okan devam edelim mi dedi ve devam ettik. O sırada biraz hızlı bir şekilde koşmaya başlamıştım. Araç bir türlü gelmiyordu ve o hızla birlikte Sanayi’ye kadar koşmuştuk. Yani o noktadan sonra eklenen bir 20 kilometreden daha bahsediyorum. O koşu esnasında O sırada bacağımda acayip bir ağrı da olmuştu. Hatta bacağımdan bir ses gelmişti ama umrumda olmamıştı. Bırakmama imkan yoktu. Çünkü Okan ile koştuğumda ne olursa olsun hiç bırakmam. Biz birlikte koştuğumuzda genelde hedeflerimizin ötesine geçiyoruz. Birlikte koştuğumuz 42 kilometrelik belgeselde de hedefimiz 3 saat 40 kilometre koşmaktı. Fakat biz 3 saat 9 dakika koşmuştuk. En son bitiş çizgisini gördüğümde bile depar atıyordum. Çünkü süreçten çok keyif alıyoruz. Beraber hayallerimizi gerçekleştirmek çok güzel.’

Bu sene Mert’in geçirdiği minik bir sakatlık nedeniyle ikisi Wings for Life World Run'da alışık oldukları düzende olmasa da yine de birlikte fakat bu sefer yan yana koşacaklar. ‘Normal şartlarda 3 ayda anca tekrar koşuya dönebilecektim. Fakat geçtiğimiz günlerde yavaş da olsa koşabildiğimi fark ettiğim an Okan’ı aradım. 8 Mayıs’a kadar daha iyi duruma geleceğimi ve birlikte yan yana koşabileceğimizi söyledim. Bu sefer ben kemerli olmayacağım ama yine de birlikte olmuş olacağız. Bu yarış bizim başlangıcımız olduğu için her zaman çok keyifli oluyor.’