Mete Gazoz 28 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da bir portre için poz veriyor.
© Barış Acarlı/Red Bull Content Pool
Atletizm

Mete Gazoz, Madrid Etabını Şampiyon Tamamladı

Mete Gazoz, Madrid'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası etabını altın madalyayla tamamladı. Milli okçu, finalde Mauro Nespoli'yi 6-0 mağlup ederek bir kez daha uluslararası arenada zirveye çıktı.
Yazar: Red Bull
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Mete Gazoz

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat altını üçlemesi yapan tek okçu: Mete Gazoz

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İçerik Rehberi

  1. 1
    Mete Gazoz Finalde Mauro Nespoli’yi 6-0 Mağlup Etti
  2. 2
    Madrid Etabını Şampiyon Tamamladı
  3. 3
    Mete Gazoz ve Mauro Nespoli Yeniden Karşı Karşıya Geldi
01

Mete Gazoz Finalde Mauro Nespoli’yi 6-0 Mağlup Etti

Final karşılaşmasına hızlı başlayan Mete Gazoz, ilk seti 29-27 kazanarak skor üstünlüğünü ele geçirdi. İkinci sette performansını daha da güçlendiren milli sporcu, üç okta toplam 30 puana ulaşarak seti 30-25 önde tamamladı.
Üçüncü sette de kontrolü bırakmayan Mete, rakibini 26-25 geçerek karşılaşmayı noktaladı. Böylece üç seti de kazanan milli okçu, finalden 6-0’lık net bir skorla ayrıldı.

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Finalin set skorları şöyle gerçekleşti:
  • Birinci set: 29-27
  • İkinci set: 30-25
  • Üçüncü set: 26-25
  • Maç sonucu: 6-0
02

Madrid Etabını Şampiyon Tamamladı

Okçuluk Dünya Kupası, sezon boyunca farklı ülkelerde gerçekleştirilen etaplardan oluşuyor. Sporcular bu etaplarda hem madalya için mücadele ediyor hem de sezon sonundaki Dünya Kupası Finalleri’ne katılabilmek için puan topluyor.
Madrid’de düzenlenen dördüncü etapta klasik yay erkekler kategorisinin şampiyonu Mete Gazoz oldu. Milli sporcu, finalde sergilediği istikrarlı performansla organizasyonu altın madalyayla tamamladı.
Mete Gazoz, 28 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'nin İstanbul kentinde bir portre çekimi için poz veriyor.

Mete Gazoz, tarihe adını yazdıran bir okçu

© Barış Acarlı/Red Bull Content Pool

03

Mete Gazoz ve Mauro Nespoli Yeniden Karşı Karşıya Geldi

Mete Gazoz’un finaldeki rakibi Mauro Nespoli, uluslararası okçuluğun deneyimli isimleri arasında yer alıyor. İki sporcu daha önce de önemli organizasyonlarda karşı karşıya gelmişti.
Madrid’deki finalde baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Mete, rakibine set vermedi. Özellikle ikinci sette yaptığı 30 puanlık seri, finalin öne çıkan anlarından biri oldu.

Bu haberin içinde

Mete Gazoz

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat altını üçlemesi yapan tek okçu: Mete Gazoz

TürkiyeTürkiye
Profili Görüntüle
Atletizm