Mete Gazoz, Madrid Etabını Şampiyon Tamamladı

Final karşılaşmasına hızlı başlayan Mete Gazoz, ilk seti 29-27 kazanarak skor üstünlüğünü ele geçirdi. İkinci sette performansını daha da güçlendiren milli sporcu, üç okta toplam 30 puana ulaşarak seti 30-25 önde tamamladı.

Final karşılaşmasına hızlı başlayan Mete Gazoz, ilk seti 29-27 kazanarak skor üstünlüğünü ele geçirdi. İkinci sette performansını daha da güçlendiren milli sporcu, üç okta toplam 30 puana ulaşarak seti 30-25 önde tamamladı.

Final karşılaşmasına hızlı başlayan Mete Gazoz, ilk seti 29-27 kazanarak skor üstünlüğünü ele geçirdi. İkinci sette performansını daha da güçlendiren milli sporcu, üç okta toplam 30 puana ulaşarak seti 30-25 önde tamamladı.

Üçüncü sette de kontrolü bırakmayan Mete, rakibini 26-25 geçerek karşılaşmayı noktaladı. Böylece üç seti de kazanan milli okçu, finalden 6-0’lık net bir skorla ayrıldı.

Üçüncü sette de kontrolü bırakmayan Mete, rakibini 26-25 geçerek karşılaşmayı noktaladı. Böylece üç seti de kazanan milli okçu, finalden 6-0’lık net bir skorla ayrıldı.

Üçüncü sette de kontrolü bırakmayan Mete, rakibini 26-25 geçerek karşılaşmayı noktaladı. Böylece üç seti de kazanan milli okçu, finalden 6-0’lık net bir skorla ayrıldı.