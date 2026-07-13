Mete Gazoz, Madrid Etabını Şampiyon Tamamladı

01
Mete Gazoz Finalde Mauro Nespoli’yi 6-0 Mağlup Etti
Final karşılaşmasına hızlı başlayan Mete Gazoz, ilk seti 29-27 kazanarak skor üstünlüğünü ele geçirdi. İkinci sette performansını daha da güçlendiren milli sporcu, üç okta toplam 30 puana ulaşarak seti 30-25 önde tamamladı.
Üçüncü sette de kontrolü bırakmayan Mete, rakibini 26-25 geçerek karşılaşmayı noktaladı. Böylece üç seti de kazanan milli okçu, finalden 6-0’lık net bir skorla ayrıldı.
Finalin set skorları şöyle gerçekleşti:
- Birinci set: 29-27
- İkinci set: 30-25
- Üçüncü set: 26-25
- Maç sonucu: 6-0
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Madrid Etabını Şampiyon Tamamladı
Okçuluk Dünya Kupası, sezon boyunca farklı ülkelerde gerçekleştirilen etaplardan oluşuyor. Sporcular bu etaplarda hem madalya için mücadele ediyor hem de sezon sonundaki Dünya Kupası Finalleri’ne katılabilmek için puan topluyor.
Madrid’de düzenlenen dördüncü etapta klasik yay erkekler kategorisinin şampiyonu Mete Gazoz oldu. Milli sporcu, finalde sergilediği istikrarlı performansla organizasyonu altın madalyayla tamamladı.
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Mete Gazoz ve Mauro Nespoli Yeniden Karşı Karşıya Geldi
Mete Gazoz’un finaldeki rakibi Mauro Nespoli, uluslararası okçuluğun deneyimli isimleri arasında yer alıyor. İki sporcu daha önce de önemli organizasyonlarda karşı karşıya gelmişti.
Madrid’deki finalde baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Mete, rakibine set vermedi. Özellikle ikinci sette yaptığı 30 puanlık seri, finalin öne çıkan anlarından biri oldu.