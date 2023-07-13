Christian Horner’dan Odaklanma İpuçları

Takım patronluğundaki 19. sezonunu geçiren ve bugüne kadar beş takımlar, altı pilotlar şampiyonluğu gören Christian Horner, daha kolay ve daha çabuk odaklanmaya dair zihinsel taktikler konusunda uzmanlaşmış durumda.

Stresli durumlara karşı geliştirdiği yaklaşım, performans öncesi rutinine takım patronu olmadan çok daha önce kattığı bir şey.

Yarış pistlerindeki ilk günlerinde, her yarış öncesi kullandığı bir “şanslı tuvalet” vardı. Bu, yüksek performans düşünce yapısına yardımcı oluyordu. Sıradan gibi görünen bu ayrıntı, düşünce kalıplarının kontrolünü ele geçirmesine izin verdi.

Yıllar içinde pilotların da kendi ritüelleri olduğunu fark eden Horner, “Kendi süreçlerinde yol alırken pilotlardaki güveni sık sık göreceksiniz” diyor.

“Bazen otomobile hep aynı taraftan binerler, bazı pilotlar kasklarını otomobile binmeden önce takarlar, bazıları da bindikten sonra takarlar, bazıları önce sol eldivenlerini giyerler. Farklı insanlar farklı şeyler uyguluyorlar.”

Öte yandan bu rutinler, görselleştirme ve içsel konuşma gibi öğeler içermelidir. Aksi takdirde işe yaramaz ya da daha kötüsü olabilir. Sadece fiziksel davranışlar sergilemek paniğe ve zihnin en kötüyü hayal etmesine yol açabilir.

Horner, “Görselleştirme önemli bir tekniktir. Örneğin otomobilin iyi start aldığını ve ilk virajı geçtiğini gözünde canlandırmak, bu önemli bir unsurdur.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Hafta sonu boyunca sık sık podyuma bakıyorum ve pilotlarımızın orada olduğunu hayal ediyorum.”

Gözünde canlandırma, Horner'ın kullandığı zihinsel araçlardan biri © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Bu performans öncesi rutin, Kate Courtney’nin açıkladığı gibi genellikle yanlış anlaşılmaktadır.

“Rahatlık, güven ve aşinalık hissi yaratıyor. Ancak asıl etki, bu eylemlerin otomatik hale gelmesi ve zihnin aslında düşünmesi gereken şey hakkında düşünebileceği bir boşluk yaratması.”

Yukarıdaki podcast'i dinle ve egzersizi evde nasıl yapacağına dair bir fikir edinmek için okumaya devam et...

Egzersiz

İşte bu bölümde anlatılan egzersizin özeti...

1. Önünüzdeki stres kaynağı hedefe odaklanmadan önce güne her zamanki gibi başlayın. Performans öncesi rutini, göreve başlamadan kısa süre önce başlamalıdır.

2. Kendinize bir başlangıç işareti belirleyin. Bu, kendi başınıza bulmanız gereken bir şey ve sizin için en iyi olanı bulmanız gerekiyor. Belli bir şarkıyı dinlemek ya da bir motivasyon cümlesini dillendirmek olabilir. Kilit nokta, bunun uygulanabilir bir şey olması gerektiği.

3. Zihninizin otomatik olarak harekete geçmesi için bunu daha önce uyguladığınızdan emin olun.

4. Hatırlanması gereken üç şey seçmek önemli; bir fiziksel, bir zihinsel, bir de sözlü.

5. Örneğin sporcular, genellikle belli bir şekilde nefes alıp kollarını veya boyunlarını hareket ettirirler. Buradaki ana fikir, başlamadan önce ne düşüneceğinizi planlamaktır.

6. Zihinsel rutininize görsel bir öğe eklemek, hedefi gözden kaçırmamanın en etkili yollarından biridir.

7. Kendi kendinize dile getireceğiniz sözlü bir rutin, sürecin çok önemli bir parçasıdır. Kendinize “buna sahipsin” ya da “onlara neye sahip olduğunu göster” deyin. Önemli olan bunun senin için işe yaraması.

8. Her şey planlandığı gibi giderse pozitif enerji yayacak ve en iyi performansını sergilemek için gerekli ruh halinde olacaksınız.

Courtney, önemli anlara odaklanmanın Horner’ın sadece doğuştan gelen bir yeteneği olmadığını ve bunu kariyeri boyunca uyguladığını söylüyor: “Doğru koşulları sağlayarak erişilebilecek bir nokta bu.”

Horner’ın rutiniyle ilgili dikkat çektiği bir diğer nokta da süreçteki adımların ne kadar basit olduğu. Bir F1 takım patronunun yarış hafta sonu boyunca maruz kaldığı sorumluluğu ve stresi hayal etmek zor ancak bu sıradan adımları takip etmesi, karşı karşıya kaldığı büyük baskıya rağmen odaklanmasına yardımcı oluyor.

Horner şunları söylüyor: “Rekabet etmek için oradayız, başarılı olmak için oradayız. Bunu başarmanın en iyi yolu ölçülmek, kontrol edilmek ve süreçleri takip etmektir.”

Mind Set Win 'de, evde yapılacak basit egzersizleri ve daha fazlasını öğren.