Mindset Podcast: Kelly Sildaru

Kelly S ildaru, on yılı aşkın bir süredir kusursuz numaralar yapıyor ve küresel sahnede büyük serbest stil kayak şampiyonlukları kazanıyor.

Daha yürümeye başlamadan kayak yapmaya başlayan ve 13 yaşında altı X Games altın madalyasından ilkini kazanan Estonyalı Slopestyle ve Halfpipe yıldızı, baskı altında sakin kalma ve dağda karşılaştığı zorluklarla başa çıkma becerisiyle tanınıyor.

Şu anda, 2024'te yarışma pistine dönmeyi ummadan önce sakatlığını atlatmanın son aşamalarında olan Sildaru, Mind Set Win podcast'inde sunucu Cédric Dumont 'a katılarak bağlamalarını her taktığında uyguladığı psikolojik yaklaşımları paylaştı.

Podcast'in tamamını buradan dinleyebilir ve bazı önemli noktaları aşağıda okuyabilirsiniz .

01 Korkmamak onun en büyük gücü

Sildaru, "En büyük zihinsel gücüm zor durumlarda sakin kalabilmem," diyor. "Bir şeyler ters gittiğinde çıldırmıyorum."

Bir dünya şampiyonu, Oyunlar madalyası sahibi ve birden fazla X Games galibi olan Sildaru, baskı altında son derece teknik numaralar yapma konusunda deneyimli. 21 yaşındaki sporcu büyük bir yarıştan önce gergin olduğunu kabul ediyor ama sakin kalma becerisine güveniyor. Bu zihinsel güç, Pekin'deki ikinci Slopestyle koşusu sırasında kayağının kopmasının üstesinden gelmesini ve bronz madalya kazanmasını sağladı.

Bir şeyler ters gittiğinde çıldırmıyorum Kelly Sildaru

02 Havada karar verebilir

Koşuya çıktıktan sonra rüzgarın yönü gibi faktörlerin numarasının veya rutininin pek çok yönünü değiştirebileceğini açıklayan Sildaru'nun sakinliği ve konsantrasyonu, ona olumlu bir sonuç elde etmek için yalnızca o anda kontrol edebileceği şeylere odaklanmasını sağlayacak zihin berraklığını veriyor. Bu aynı zamanda durum hakkında olumlu bir zihniyetle düşünmeyi ve yalnızca mümkün olan en iyi sonucu sunan çözümlere odaklanmayı da içeriyor.

"O anda neyin yanlış gidebileceğini düşünmüyorum" diyor. "Durumu nasıl daha güvenli hale getireceğimi ve yaralanmamak için atlayışı nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum."

Kelly Sildaru going big with style and grace © Puzzle Media/The Faction Collective

03 Görselleştirme rutininin önemli bir parçası

Gösteri öncesi rutini sırasında Sildaru, nefesini kontrol etmek ve yaklaşan göreve odaklanmak için görselleştirme ve nefes alma tekniklerini kullanıyor. Kendisini numaraları başarıyla yaparken hayal etmek ona güven veriyor ve kritik bir zamanda güven seviyesini yükseltiyor.

"Bu bana gerçekten yardımcı oluyor" diye açıklıyor. "Beni sakinleştiriyor çünkü çok uzun süredir eğitim aldığımı ve numaraları nasıl yapacağımı tam olarak bildiğimi hatırlamama yardımcı oluyor."

04 İçgüdülerine güveniyor ve vücudunu dinliyor

Sildaru, kariyeri boyunca kendisini sakatlıklardan kurtaran şeyin vücudunu dinleyecek zihinsel güce sahip olması olduğunu belirtiyor.

Antrenman sırasında vücudu ona yorulduğunu söylese de zihni ona yeni bir numarayı mükemmelleştirene kadar eve gitmemesini söylüyorsa, Tallinnli sporcu içgüdülerine güvenebiliyor ve tam olarak odaklanmamışken zor atlayışları ve hareketleri tekrar tekrar deneyerek kendini sakatlanma riskine atmıyor.

"Acele etmenize gerek yok. Bir adım geri atmalı, iyice düşünmeli ve sonra hedefinize geri dönmelisiniz" diyor.

"Eve gidip üzerinde uyursam, genellikle ertesi gün döndüğümde daha kolay oluyor."

05 İşleri adım adım yapmak etkilidir

Sildaru, "Her seferinde sadece bir engel hakkında düşünüyorum," diyor. "Neredeyse küçük bir duraklama varmış gibi hissediyorum ve bir sonrakini düşünmek zorunda kalmadan önce gerçekten hızlı bir an geçirebiliyorum."

Başlangıçta tüm slopestyle koşusunu görselleştirdikten sonra, Sildaru yola çıktığında taktik değiştiriyor ve her bir engele adım adım yaklaşıyor. Kendini her seferinde bir alana tamamen kaptırarak, bir sonrakine yaklaşmadan önce kendine bir saniyelik zihinsel duraklama ve sıfırlama imkanı tanıyabiliyor.

Kelly Sildaru goes for gold at X Games © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Her seferinde sadece bir engel düşünüyorum Kelly Sildaru

06 Sadece rehabilitasyon sırasında olumlu hisler

Ocak 2023'te Sildaru bir antrenman seansı sırasında kötü bir iniş yaptı ve bu kez sağ dizinde başka bir ACL sakatlığı olduğunu hemen anladı. Uzun bir rehabilitasyon, iyileşme ve kar üzerinde olmaktan uzak kalma dönemi onu bekliyordu. Yine de herhangi bir olumsuzluğun günlük hayatına girmesine izin vermedi ve bunun yerine zamanı performansının diğer alanlarını geliştirmek için kullandı.

Sildaru şöyle diyor: "Rehabilitasyonda gerçekten olumlu bir hava yakalamaya çalıştım ve dizimin eninde sonunda tekrar iyi olacağını bildiğim için kendimi biraz ödüllendirdim.

"Ameliyattan önceki beklentilerinizi karşılayamadığınızda, zihinsel olarak gerçekten zor olabiliyor, bu yüzden iyileşmemin bir parçası da zihinsel gücüm üzerinde çalışmak oldu."

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