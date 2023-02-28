Yakın Plan: Mario Gomez

Mind Set Win podcast'inin son konuğu Mario Gómez. Kate Courtney 'in sunuculuğunu yaptığı bölümün teması ise öz yeterlilik.

Bireyin bir hedefe ulaşma yeteneğine olan inancı olarak tanımlanan öz yeterlilik; yeni zorluklarla yüzleşmek, başarısızlıklarla başa çıkmak, yeni insanlarla tanışmak veya yeni fırsatların peşinde koşmak gibi günlük durumlara zihinsel yaklaşımımızın çok önemli bir parçasıdır.

2020'de futbolu bırakmasının ardından, şimdi Red Bull Soccer'da teknik direktör olan Alman oyuncu, hâlâ oyunun ön saflarında ve her gün kendine meydan okuyor.

Podcast'i baştan sona dinle ve Courtney'in herkesin öz yeterliliğini geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmayı amaçlayan sohbetine ortak ol.

Gómez'in Mind Set Win'deki öz yeterlilik üzerine söylediklerine göz atmak için okumaya devam et.

01 Hatalar hayatın bir parçasıdır

Mario Gómez, futbol kariyeri boyunca güçlü bir zihniyete sahip oldu © Henner Thies/Red Bull Content Pool

Gómez, futbol sahasında şüphe duyduğu ilk anı canlı bir şekilde anlatıyor. Kariyerinin ilk zamanlarında "herkesin sevgilisi" olduktan sonra, Euro 2008'de Avusturya'ya karşı oynanan çok önemli bir maçta, o zamanlar 22 yaşındaki oyuncu bir metre uzaklıktan çok net bir golü kaçırınca her şey değişti.

"Top yukarıya çıktı. Sadece şok olmuştum" diye hatırlıyor. "Artık hareket edemiyordum. Kendi kendime 'Burada neler oluyor' der gibiydim? Bu durumu kaldıramazdım."

Sadece bir saniye içinde Gómez, kendine olan inancının tüm seviyelerinin üstesinden gelmesine neden olacak bir aksilik yaşadı.

Spor hayatım bana yağmurdan sonra her zaman güneş açacağını gösterdi. Mario Gómez

02 Başkalarına değil, kendine odaklan

Sonraki 12 ay boyunca Gómez, taraftarların sevgisini geri kazanmak istediği için oyun tarzını değiştirmeye çalıştı. Ancak bu süreçte kendisini bu kadar başarılı kılan yeteneklerden birinden uzaklaştı: ceza sahası içinde boş alan bulmak.

Ancak kendini bulup oyununa geri döndüğünde, Bayern Münih'te kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi ve 28 gol atarak 2010/11 Bundesliga sezonunu "En iyi forvet oyuncusu" olarak tamamladı.

Gómez şunları söyledi: "Kendime 'Artık insanların ne düşündüğü umrumda değil' dedim. Ama bu bir anda olan bir şey değildi. Bunu fark etmem haftalar, belki de aylar aldı. Ama sonunda kendi yolumda yürümeye başladım."

03 Bir sonraki şans her zaman gelecek

Gómez, kariyeri boyunca kulübü ve ülkesi için net bir golcüydü. © Matthias Hangst/Getty Images

Gómez, Courtney'e Mind Set Win hakkında şunları söylüyor: "Spor hayatım bana yağmurdan sonra her zaman güneş ışığı olduğunu gösterdi."

Kariyeri boyunca Gómez, bir maç sırasında büyük bir şansı kaçırsa bile, bir sonraki maç için her zaman hazır olacağını bilecek kadar öz yeterliğini geliştirdi.

Onu Avrupa futbolunun en saygın forvetlerinden biri haline getiren de bu pozitif zihniyetti.

04 Büyük hedeflerden korkma

Gómez'in kariyerini değiştirdiğini açıkladığı bir anda, kalıcı diz sakatlıkları geçirdikten sonra 2014'te Almanya'nın Dünya Kupası zaferi için kadro dışı kaldı. Umutsuzluğa kapılmak ve ülkesini tekrar temsil etmekten vazgeçmek yerine, harekete geçecek inanca sahipti.

Gómez Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giydi ve 26 lig golü kaydederek onları yedi yıl sonra ilk Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Kısa süre sonra milli takım menajerinden bir telefon geldi.

“Sonunda Almanya için 80'e yakın maç oynadım. Uzun yıllar ve turnuvalar geride bıraktım. Geri dönüş, kariyerimdeki en büyük başarılardan biriydi.”

Mind Set Win'de, evde yapabileceğin basit egzersizler dahil daha fazlasını öğren.