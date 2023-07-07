Matteo Berrettini ile Zihin Yapısı Üzerine

Matteo Berrettini, sporun zirvesinde profesyonel bir tenis oyuncusu olmak için gereken zihin yapısı konusunda çok net bir tutuma sahip. Bu, küçük bir çocukken Roma'da raketi eline ilk aldığı günlerden itibaren düşünce dünyasına işlenen bir şey.

"Kaybedersin, kazanırsın, öğrenirsin, devam edersin", koçların sahadaki hayatı özetlemek için her zaman kullandıkları sözler. Bunu “tek yol” olarak tanımlayan İtalyan sporcu, Kate Courtney'nin sunduğu Mind Set Win podcast'inde dünyanın en iyi oyuncularından biri olsanız bile neredeyse her hafta bir maçı kaybedeceğinizi söylüyor.

Berrettini'nin birden fazla ATP Turu şampiyonluğu bulunuyor. Bir Wimbledon finalinin yanı sıra dünya sıralamasında 6. sıraya kadar yükseldiği bir dönem de var. Ancak yine de hayal kırıklığı yaratan anlardan payına düşeni alması kaçınılmaz.

27 yaşındaki oyuncu şunları söylüyor: “Tenis zihinsel olarak zor bir spor. Kaybetmeye hazır olmalısınız çünkü çoğu hafta bir turnuva kazanamayacaksınız.

“Söylemesi kolay ama yapması kolay değil çünkü işin içine çok fazla duygu giriyor. Öfke, korku... Eğer nasıl kaybedeceğinizi bilmiyorsanız, kayıptan neler çıkarabileceğinizi bilmiyorsanız, iyileşmeniz çok daha zor olur.”

Matteo Berrettini, İtalya'daki evinde © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Programda Courtney bize, günlük yaşamımızdaki belirli olayların nedenini açıklamanın iki yolu olan eğilimsel ve durumsal özelliklerden bahsediyor.

Eğilimsel özellik, sonuçtan kendimizi sorumlu tuttuğumuz içsel bir duygudur, durumsal özellik ise olumsuz bir sonuç için dış faktörlerin suçlanacağına inandığımız noktadır.

Matteo Berrettini antrenmanda © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Berrettini'nin kötü anlardan olumlu şeyler çıkarma zihniyetine sahip olması sadece seçkin bir sporcu olarak kariyerinde değil günlük hayatında da hatırlamaya çalıştığı bir şey.

Matteo, "Sporda, bir mağlubiyetin veya kötü bir anın iyi tarafını bulabilirsem, gelecekte aynı anı yaşadığımda bu duruma daha hazırlıklı olurum" diyor ve ekliyor, "Aynı şeyi hayat için de söyleyebilirsin. Kötü anlarda, her zaman hafızanıza yaslanabilir ve hangi yöne gideceğinizi bilirsiniz.”