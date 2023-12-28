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Basketbol
NBA Yıldızı Pascal Siakam'ın Zihinsel Olarak Nasıl Geliştiğini Dinleyin
Toronto Raptors basketbol yıldızı Pascal Siakam, Mind Set Win podcast'in yeni konuğu oldu.
Kamerunlu oyuncu ev sahipleri Cédric Dumont ve York-Peter Klöppel'e dünyanın en büyük liglerinden birinde mücadele etmenin hem zihin hem de beden için nasıl "gerçekten yorucu" olabileceğini anlatıyor.
Bu bölümde ev sahibi ikili, zihinsel aşırı yüklenmeye neyin katkıda bulunduğunu, bunun günlük yaşamlarımız üzerindeki uzun vadeli etkilerini ve bundan kaçınmak için hangi adımları atabileceğimizi keşfetmeyi amaçlıyor.
Şehirden şehre seyahat etmek ve dünyanın dört bir yanından milyonların izlediği geceler boyu maç üstüne maç oynamak, Siakam'ın Toronto Raptors'ın forveti olarak yaşadığı günlük zihinsel ve fiziksel zorluklardan sadece birkaçı.
Bu, 29 yaşındaki oyuncunun hayatının her alanını adadığı "kutsanmış" bir kariyer ama 7 gün 24 saat her şeyi kapsayan doğası, Siakam'ın zihinsel tükenmişlikten kaçınmak için aklını oyundan uzaklaştırmanın yollarını bulması gerektiği anlamına geliyor.
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İki kez NBA All-Star seçilen oyuncu şunları söylüyor: "Her gün oyun tarafından çok tüketiliyoruz. Basketbolla yatıp basketbolla kalkıyoruz, bu yüzden basketboldan uzaklaşmak, rahatlamak, zihninizi oyundan uzaklaştırmak ve dengeyi bulmak çok önemli.
"Hiçbir şey yapmadığım ve kendime zaman ayırdığım bazı izin günlerim oluyor."
Bölüm çıkarımı
Dumont'a göre fiziksel stres ve yorgunluğu fark etmek kolay olsa da "beyindeki zihinsel yorgunluk farklı bir hikaye". Klöppel'in ortaya koyduğu araştırma, sürekli zihinsel aşırı yüklenme ve uzun süreli stresin hastalığa yol açabileceğini gösteriyor.
Peki, beynimizi sürekli bilgi ile besleyerek tetiklediğimiz miktarı nasıl azaltabiliriz? İşte hepimizin atabileceği bazı adımlar:
- İlk olarak, beyne aşırı yüklenme durumunda vücudunuzun gönderebileceği sinyalleri anlayın. Belirtiler tekrarlayan baş ağrıları, uyuyamama, huzursuz hissederek uyanma ve dışarıda yürümek gibi günlük aktivitelerden keyif almayı bırakma gibi şeyler olabilir.
- İkinci olarak, hangi aktivitelerin beyni yoran yüksek frekanslı Beta beyin dalgaları gerektirdiğini ve daha düşük frekanslı Alfa beyin dalgalarını kullanan ve beynin dinlenmesine, iyileşmesine ve yeniden şarj olmasına yardımcı olan diğer aktiviteleri öğrenin. Aşağıdaki tabloda birkaç örnek bulabilirsiniz.
- Son olarak, zihinsel bir molanın sadece birkaç saniye ya da günlerce sürebileceğini unutmayın. Yoğun bir gün boyunca, kısa bir süreliğine de olsa kendimize zaman ayırmak ruh sağlığımız için çok önemli olabilir.
Strenuous activities for the brain
Relaxing activities for the brain
Watching TV
Light exercise
Scrolling on phone
Meditation
Responding to emails
Talking with a friend
Listening to music
Cooking
Reading a book
Şu anda profesyonel olarak sekizinci yılında olan Siakam, tüm deneyimini sahaya her çıktığında istikrarlı bir performans sergilemek için fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda olduğundan emin olmak için kullanıyor.
"Pek çok sporcunun ömrü uzun olmuyor," diyor. "Bu benim çok düşündüğüm bir şey. Kendinize iyi bakmak için doğru şeyleri yapmazsanız, uzun süre oynamanız mümkün değil."
Raptors'a bir kez daha NBA playofflarında ilham vermeyi ve hayatının bugüne kadarki en iyi anlarından birini yeniden yaratmayı umuyor. 2019'da Raptors tarihinde ilk kez NBA Şampiyonluğuna ulaşırken ligin En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçilmişti. Bu, ömür boyu unutulmayacak bir anı.
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Siakam şunları söyledi: "O sahnede olabilmek inanılmazdı ve sadece kendimize değil, Kanada'daki tüm ülkeye getirdiğimiz sevinci görmek inanılmazdı."
Evde yapabileceğiniz basit egzersizler de dahil olmak üzere daha fazlasını Mind Set Win'de bulabilirsiniz.