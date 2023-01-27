Stefanos Tsitsipas Maç İçinde Hangi Zihinsel Teknikleri Kullanıyor?

için her şeyi tıkır tıkır gitmesi, bu sporun en güzel manzaralarından biri. Son derece zor teknik vuruşları uzaktan bakınca zahmetsiz görünür.

24 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca, zihni özgür olduğunda kortta tam bir netliğe sahip olduğunu ve şimdiden Grand Slam finaline ve dünya sıralamasında 3. sıraya ulaştığı seviyelerde performans gösterebileceğini keşfetti. Ancak, tamamen anda kaldığınız ve her şeyin neredeyse otomatik olarak gerçekleştiği bir alanı tutarlı bir şekilde bulmaya nasıl devam edebilirsiniz?