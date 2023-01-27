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TENİS
Stefanos Tsitsipas Maç İçinde Hangi Zihinsel Teknikleri Kullanıyor?
Mind Set Win'in bu bölümünde Stefanos Tsitsipas bizi kendi anlarında her şeyin anlam ifade ettiği vaat edilmiş bir ülkeye götürüyor. Hepimiz bu zihniyete ulaşmanın faydalarını keşfedebiliriz.
Bir tenis kortunda Stefanos Tsitsipas için her şeyi tıkır tıkır gitmesi, bu sporun en güzel manzaralarından biri. Son derece zor teknik vuruşları uzaktan bakınca zahmetsiz görünür.
24 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca, zihni özgür olduğunda kortta tam bir netliğe sahip olduğunu ve şimdiden Grand Slam finaline ve dünya sıralamasında 3. sıraya ulaştığı seviyelerde performans gösterebileceğini keşfetti. Ancak, tamamen anda kaldığınız ve her şeyin neredeyse otomatik olarak gerçekleştiği bir alanı tutarlı bir şekilde bulmaya nasıl devam edebilirsiniz?
Podcast'i aşağıdan dinleyebilirsin.
Ünlü psikolog Cédric Dumont'un sunduğu podcast'te Tsitsipas'ın anda kalışını bulmak ve paylaştığı alışkanlıklardan sadece birkaçını öğrenmek için okumaya devam et.
01
Sabırlı Ol
"Birden kendimi özgür hissettim. Aldığım her karar, doğru zamanda doğru yerde gibi geldi. Artık yeteneğinle oynamıyorsun, ruhunla oynuyorsun” diyor Tsitsipas, Ve ekliyor, "Kafesten çıkmayı ilk kez Şubat 2021'de, kariyerinin şimdiye kadarki en büyük anlarından biri olan Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'a karşı kazandığı beş setlik geri dönüş zaferinde deneyimledim. Bütün beklentilerden vazgeçtim. Şimdiye odaklanmaya çalışıyordum."
02
İçgüdü Gizli Reçetedir
Aşırı düşünmek, herkesin bağ kurabileceği bir davranıştır ve Tsitsipas, içgüdülerine güvenmenin kendisine en iyi tenisini oynamasını sağladığını açıklıyor.
03
İyileşme sürecini kucakla
Tsitsipas, "Beyninin zihinsel olarak zinde olması için yiyeceğe ihtiyacın var," diye düşünüyor.
Yoğun takvimlerle uğraşırken, enerji seviyelerini korumak bitmeyen bir savaş gibidir. Tsitsipas, enerjisi ve toparlanma gücü optimal değilse maç sırasında odaklanmasının ve zihinsel durumunun zarar göreceğini bilir. Uyku ve diyet yapbozun temel parçalarıdır.
04
Bırakmayı öğren, zorlama
"Tam olarak anda kalabilme durumuna ulaşmanın çekiciliği... Onu bulmak için her şeyi unutman gerekir. Olmasını istiyorsan ve sürekli düşünerek zorlamaya çalışırsan, hiçbir zaman tam anlamıyla zirve performansa ulaşamazsın" diyor Stefanos Tsitsipas.
05
Meditasyon ve nefes egzersizlerini keşfet
Yunanlı, düzenli olarak yaptığı nefes egzersizleri için “Hayatımın bir parçası haline gelen bir ritüel” diyor.
"Düşünmeden veya nefes almadan orada istediğini zahmetsizce yapabiliyorsan, otomatik olarak gerçekleştiğinde gerçekten harika şeyler başarabileceğini düşünüyorum."
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