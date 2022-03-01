Challengers Öncesi Minecraft'a Başlangıç Rehberi

Bir Oyun Daha
"Minecraft" ismini duymayan yoktur herhalde. 10 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren, şöhreti oyun dünyasının ötesine taşan, oyun tarihinin en çok satan oyunu konumunda yer alan ve eğitim alanında da yeri olan bir yapım. Buna rağmen Minecraft'a hiç bulaşmamış oyuncular olduğu da bir gerçek.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon'un Challengers serisinde Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan yapımlardan biri de Minecraft. Buğra Kazancı'nın konuk olacağı bölüm öncesine Minecraft hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri sıralayalım istedik.
01
Minecraft nasıl bir oyun?
Minecraft’ın nasıl bir oyun olduğunu bilmeyen yoktur ama kısaca tanımlamaktan zarar gelmez. Minecraft, oyuncuyu yapacakları konusunda tam anlamıyla özgür bırakan ancak işin içine hayatta kalma öğeleri katan bir oyun. İsveçli oyun yapımcısı Markus “Notch” Persson tarafından yaratılan ve ilk olarak 2009 yılında oyuncularla buluşan Minecraft, an itibariyle oyun tarihinin en çok satan oyunu konumunda.
Oyunun temeli hayatta kalma üzerine kurulu. Her yeni başlangıçta rastgele oluşturulan bir dünyaya doğuyor ve ağaç yumruklayarak başlayan sonsuz bir kaynak toplama sürecine dahil oluyoruz. Toplanan kaynaklar ile bir yandan eşya üretirken, diğer yandan barınacak ve güvenli bir yuva inşa etmek gerekiyor. Özellikle geceleri daha dikkatli olmak ve yoğun şekilde ortaya çıkan yaratıkları ortadan kaldırmak gerekiyor.
Eğer hayatta kalma stresinden uzak durmak istiyorsan, Minecraft’ın Yaratıcı modu sayesinde hayal gücünü konuşturabilirsin. Kaynak kullanımının sınırsız olduğu bu modda küçücük bir evden, koca bir şehre kadar her şey inşa etmek mümkün. Bugüne kadar Minecraft ile inşa edilenler arasında Yüzüklerin Efendisi'nden Minas Tirith şehri ve Uzay Yolu'ndan USS Enterprise gemisi gibi ikonik örnekler yer alıyor.
02
Minecraft nasıl indirilir?
Minecraft'ın oyun dünyasındaki yolculuğu Windows platformunda başlamış olsa da oyun an itibariyle aklına gelebilecek hemen her platformda mevcut. Minecraft'ın klasik Java sürümü minecraft.net adresinden, Windows 10 sürümü xbox.com üzerinden satın alınabiliyor. Konsol tarafında PlayStation sürümü PlayStation Store, Xbox sürümü ise Xbox Store üzerinden satışta. Öte yandan Game Pass üyeleri de oyuna ücretsiz erişebiliyorlar.
Minecraft'ın popülaritesini artıran etkenlerden biri de mobil platformlar için çıkış yapmış olması. 2011 yılında Android ve iOS cihazlar için yayınlanan oyun, her iki işletim sisteminin kendi mağazalarından satın alınabiliyor. Oyunu Android cihazlar için satın almak isteyenlerin Google Play’den 68,99 TL, iOS cihazlar için satın almak isteyenlerin ise App Store’dan 119,99 TL ödemeleri gerekiyor.
03
Minecraft nasıl oynanır?
Biraz da oyunun temeline inelim ve oyuna yeni başlayanlara yol gösterecek ipuçlarını sıralayalım. Öncelikle oyuna her yeni başladığında envanterinin bomboş olacağını unutma. Yapman gereken ilk şey yumruklarınla en kolay kırabileceğin şey olan ağaçlara yönelmek. Birkaç yumruk sonrası elde edeceğin kütükleri tahtaya çevirmen gerekiyor. Daha sonra dört tahtayı bir araya getirip çalışma masası üreterek üretim sürecinin önünü açacaksın.
Envanter üzerinden eşya üretimi 2x2’lik yuva üzerinden gerçekleşiyor ancak çalışma masasının başına geçtiğinde 3x3 yuvalık bir alan sağlanıyor. Envanterinde iki tahtayı üst üste koyup üretebileceğin çubukların ucuna farklı dizilimlerle ekleyeceğin tahtalar sayesinde kürek, çapa, kazma ve balta üretebilirsin. Tek bir çubuğun önüne iki tahta eklediğinde ise düşmanlara karşı seni koruyacak ilk kılıcına sahip olacaksın.
Oyunun başında ilk eşyalarını kütük, tahta ve çubuk ile üretmen gerekse de Minecraft’ın dünyasında birçok kaynak yer alıyor. Yeni ve daha dayanıklı kaynaklarla üreteceğin eşyalar ise hem kaynak toplama hem de düşmanlarla baş etme konusunda seni daha etkili kılacak. Oyundaki üretim yelpazesi demir kılıçtan TNT patlayıcıya, kovadan oltaya, arbaletten zırha, merdivenden tekneye dek uzanan zengin bir içeriğe sahip.
Minecraft eşya üretmekten ibaret değil tabii ki. Oyunun dünyasında sayısız düşman ve tehlike seni bekliyor. Zombiler, iskeletler ve örümcekler karşına çıkacak ilk düşmanlar. Daha yararlı kaynaklar aramak için madenlere indiğinde ise işin çok daha zor olacak. Öte yandan oyunun farklı biyomlarını keşfe çıktığında da yeni sürprizlerle karşılacaksın. Kısacası seni ucu açık ve zorlu bir maceranın beklediğini aklından çıkarma.
04
Minecraft sistem gereksinimleri neler?
Minecraft'ın temelinin bundan 10 küsur yıl önce atılmış olması, oyunun sistem gereksinimleri konusunda fazlasıyla insaflı olmasını mümkün kılıyor. Her ne kadar yıllar içinde görsellik konusunda RTX gibi geliştirmeler yapılsa da oyunu oynamak için ihtiyacın olan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıda görebilirsin.
Minimum sistem gereksinimleri (PC)
- Intel Celeron J4105 ya da AMD FX-4100 işlemci
- Intel HD Graphics 4000 ya da AMD Radeon R5 ekran kartı
- 4 GB bellek
- Windows 10 işletim sistemi
Önerilen sistem gereksinimleri (PC)
- Intel Core i7-6500U ya da AMD A8-6600K işlemci
- NVIDIA GeForce 940M ya da AMD Radeon HD 8570D ekran kartı
- 8 GB bellek
- Windows 10 işletim sistemi
Mobil cihazlar
- Android Lollipop 5.0 işletim sistemi
- Apple iOS 10.0 işletim sistemi