Challengers Öncesi Minecraft'a Başlangıç Rehberi

Minecraft’ın nasıl bir oyun olduğunu bilmeyen yoktur ama kısaca tanımlamaktan zarar gelmez. Minecraft, oyuncuyu yapacakları konusunda tam anlamıyla özgür bırakan ancak işin içine hayatta kalma öğeleri katan bir oyun. İsveçli oyun yapımcısı

Markus “Notch” Persson

tarafından yaratılan ve ilk olarak 2009 yılında oyuncularla buluşan Minecraft, an itibariyle oyun tarihinin en çok satan oyunu konumunda.