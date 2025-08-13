Minecraft'ın tarihi

Minecraft, tarihin en büyük oyunlarından biri ve belki de en büyüğü. Hiçbir finansmanı olmayan ve yalnızca tek bir geliştirici tarafından geliştirilen küçük bir bağımsız oyun nasıl oldu da bugün herkes tarafından bilinen bir fenomen haline geldi? Şimdi hafızaları tazeleme zamanı!

Eğer sıkı bir Minecraft oyuncusuysan ya da oyuna hâkimsen, bu kısmı atlayabilirsin. Tarih kitaplarını karıştırmadan önce, bu efsane oyunun nasıl oynandığını özetlemek gerek. Minecraft, "sandbox" oyunlarının belki de en çok etki yapanı. Oyuncu; dağlar, ormanlar, mağaralar, ovalar ve okyanuslar gibi biyomlara sahip büyük, rastgele oluşturulmuş bir açık dünyaya bırakılır, hem de herhangi bir belirli hedef veya amaç olmadan. İlerleme yalnızca Başarımlar sistemiyle sağlanabilir. Dünya küplerden veya bloklardan oluşur; bunları yok edebilir, kaldırabilir, inşa edebilir veya değiştirebilirsin. Ayrıca gece/gündüz döngüsü vardır. Belirlenen zorluk seviyesine bağlı olarak, oyuncuların yemek yemeleri ve geceleri düşman yaratıklara karşı kendilerini savunmaları gerekir.

Minecraft aslında bir araya gelip inşa etmek demek © Mojang/Microsoft Minecraft'ın kendine has görsel yapısı muhteşem © Mojang/Microsoft

Her yeni oyunun başında seçilen çeşitli oyun modları sayesinde oyuncular farklı bir macera yaşarlar. Sadece harika yapılar inşa etmek istiyorsan, Yaratıcı modu seçmelisin. Gerçek bir macera istiyorsan, Zorlayıcı modu seni bekliyor. Hayatta kalma mücadelesi vermek istiyorsan, Hayatta Kalma modu tam size göre. Bu farklı modlar, oyunu tekrar tekrar oynamayı daha da cazip hale getirir.

01 Minecraft'ın başlangıcı

Tamam, artık oyunun nasıl oynandığını biliyorsun. Şimdi nasıl başladığını öğrenme zamanı. Minecraft, daha önce King'de ve ardından jAlbum'da çalışmış İsveçli programcı Markus "Notch" Persson'un eseridir. Notch, Minecraft'a tüm odağını vermeden önce, boş zamanlarında dönemin popüler oyunlarından ilham alarak birkaç prototip geliştirdi. Bu prototipler arasında bir üs inşa etme oyunu olan RubyDung ve blok tabanlı bir madencilik oyunu olan Infiniminer vardı. Minecraft'ın arkasındaki fikirlerin nasıl oluştuğu daha net anlaşılabiliyor.

Minecraft'ın "Java Edition" adı verilen ilk sürümü, Notch tarafından 2009 yılının Mayıs ayının başlarında bir hafta sonu boyunca yapıldı. Oyun, 17 Mayıs'ta bağımsız oyun geliştiricileri için bir forum olan TIGSource'ta halka açık olarak yayınlandı. Meslektaşlarından gelen geri bildirimlerin ardından Notch, oyunu bugün Classic sürüm olarak adlandırılan hâline güncelledi. Takip eden birkaç ay içinde Indev ve Infdev sürümleri gibi birkaç güncelleme daha yayınlandı. İlk büyük güncelleme olan Alfa ise 30 Haziran 2010'da çıktı. İşte bu dönemde Minecraft ivme kazanmaya başladı.

Minecraft'ın bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de basitliği © Mojang/Microsoft

Notch, tüm zamanını Minecraft'a ayırmak için gündüz işinden ayrıldı. Oyundan kazandığı parayla, eski çalışma arkadaşları Carl Manneh ve Jakob Porser ile birlikte bugün efsaneleşmiş video oyun şirketi Mojang'ı kurdu. Bu dönemde Minecraft sürekli güncelleniyor ve geliştiriliyordu. Yeni eşyalar, bloklar, yaratıklar, kaynaklar, oyun mekanikleri ve çok sevilen Hayatta Kalma modu eklendi. 30 Aralık'ta Minecraft Beta aşamasına girdi. Tam sürüm için hazırlık yapılırken, oyun ve oyuncu sayısı hızla arttığı için Mojang yeni çalışanlar işe aldı.

02 Bir vizyon dünyayı ele geçiriyor

Minecraft'ın tam sürümü 18 Kasım 2011'de piyasaya çıktı ve anında başarı kazandı. Bu andan itibaren Minecraft'ın gidişatı tek yönlüydü; yukarı doğru. Oyunun yönüne ve genel liderliğe odaklanmak isteyen Notch, baş tasarımcı görevinden çekildi ve oyunun tüm yaratıcı kontrolünü Jens "Jeb" Bergensten'e verdi.

Oyuncu kitlesi büyüdükçe Mojang da büyüdü. Gittikçe büyüyen Minecraft'ı desteklemek ve sınırlarını zorlamak için daha fazla ortak ve geliştirici ile anlaşmalar yapmak şarttı. Sonraki birkaç yıl içinde Adventure, Pretty Scare ve Change the World gibi birçok yeni sürüm ve güncelleme çıktı. Daha şık tasarımlar, yeni yaratık türleri, biyomlar, hedefler, eşyalar ve oyun mekanikleri eklendi. Minecraft'ın en büyük cazibelerinden biri sürekli değişmesi ve güncellenmesiydi ki bu da yapılacak ve deneyimlenecek daha çok şey sundu. Bu durum bugün hâlâ geçerli.

Minecraft yeşil ve hoş ya da karanlık ve ürkütücü olabilir © Mojang/Microsoft

Minecraft, milyonlarca oyuncunun kalbine kazındıktan sonra, Mojang ve Minecraft'ın fikri mülkiyet hakları 2017 yılında Microsoft tarafından 2,5 milyar dolar karşılığında satın alındı. Bu öneri bizzat Notch tarafından Twitter'da dile getirilmişti; hisselerini satın alacak bir şirket arıyordu.

Minecraft gelişmeye devam etti ve kelimenin tam anlamıyla oyuna her şeyden daha fazlası eklendi. Boss savaşları, çok daha geniş bir yeraltı unsuru, ek boyutlar ve alanlar. Oyun, yıllar içinde çeşitli yeni konsol ve platformlara taşındı; Xbox, Playstation, Nintendo ve mobil cihazlar için Pocket Edition. Hatta sanal gerçeklik bile Minecraft pastasından bir dilim aldı. Temel olarak, elinde herhangi bir elektronik cihaz varsa oyunu oynayabilirsin.

03 Minecraft oyun modları ve yan oyunları

Minecraft'ın popülaritesi sayesinde, tekrar oynanabilirliği ve tazeliği korumak için birçok oyun modu ve yan oyun yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Oyuncular, farklı amaç ve hedefler ile Minecraft oynuyor. Kimileri Eiffel Kulesi veya Tac Mahal gibi iddialı yapılar inşa etmek için Yaratıcı modu tercih ediyor. Kimileri Hayatta Kalma modunda veya Zorlayıcı modda olabildiğince uzun süre hayatta kalmaya çalışıyor. Kimileri tüm sırları ve sürprizleri keşfetmek istiyor, kimileri ise Macera modunda hikâye odaklı bir macera arıyor. Yapacak tonla şey var!

Minecraft'ta istediğin her şey olabilirsin © Mojang/Microsoft Minecraft dünyası çok geniş © Mojang/Microsoft

Minecraft ayrıca son derece özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Modlama topluluğu yeni haritalar, yaratıklar, eşyalar, aklınıza gelebilecek her şeyi yaptı! Minecraft'ın bir diğer yönü de Çok Oyunculu mod; burada birçok oyuncu tek bir dünyada buluşup oynayabilir. Yaratıkları alt ederek ve birlikte yapılar inşa ederek hayatta kalmak kulağa eğlenceli geliyor, değil mi?

Birçok yan oyun da bu çok yönlü oyundan ilham aldı. En ünlüleri arasında Telltale Games ve Mojang tarafından geliştirilen bölüm ve hikâye odaklı bağımsız oyun Minecraft: Story Mode, dört kişinin çeşitli mağaralarda savaşarak ilerleyip hazineler keşfedebildiği zindan keşfi oyunu Minecraft Dungeons ve artırılmış gerçekliği dünyaya entegre eden Minecraft Earth var. Mojang ve Microsoft işin taze tutulmasını iyi biliyor.

04 Minecraft'ın durdurulamayan yükselişi

Kimse Minecraft'ın bu kadar büyük bir kültürel etki yaratacağını tahmin edemezdi. Çok az oyun, böylesine muazzam bir yükselişe ve daha da etkileyici olarak, başlangıcından beri süregelen bir popülariteye sahip olabilir. Ana oyun ve çeşitli yan oyunlar hiç olmadığı kadar oynanıyor ve güncellemeler onları değişen dünyada taze tutuyor. Minecraft birçok ödül kazandı ve saygın eleştirmenler tarafından birden fazla kez 10 yılın en önemli oyunlarından biri olarak adlandırıldı.

Minecraft ekranın dışına taşıyor © Mojang/Microsoft

Eleştirmenler; özgün "bloklu" grafikleri, oyuncunun tam istediği gibi oynama özgürlüğünü, devasa açık dünyayı, sürekli yapılan güncellemeleri, modları ve değişiklikleri övdü. Ayrıca karmaşık üretim sistemini, her yaştan insanı cezbetme yeteneğini, mobil, konsol ve sanal gerçekliğe uyarlanmasını ve macera ile sandbox arasında mükemmel bir denge kurmasını da. Minecraft'ın 200 milyondan fazla kopya sattığı ve aylık 125 milyondan fazla aktif oyuncusu olduğu söyleniyor. Çılgınca rakamlar, değil mi?

Başlangıçta finansmanı oyuncular tarafından sağlanan Minecraft, YouTube ve benzeri medya platformlarını başarıyla kullanan ilk bağımsız oyunlardan biri oldu. Bugünün en büyük oyun yayıncılarının çoğu, kendi kanallarını büyütmek ve izleyicilerini korumak için Minecraft'ı kullandı. Minecraft'ın hikâyesi, oyun dünyasında mükemmel bir sinerji örneği.

Artık güvenle söylenebilir ki Minecraft, bugün sadece bir oyun değil. Toplum üzerindeki etkisi ve sahip olduğu popülarite sayesinde filmlere, belgesellere, romanlara, fiziksel ürünlere ve müziğe dönüştü. Eğitim, altyapı planlaması ve yaşam alanı araştırmalarında uygulamaları var. Neredeyse nereye baksan, Minecraft'ın izini görebilirsin. O hâlde soru şu: Minecraft fenomeninin geleceği ne olacak?

Minecraft sadece çocuklar için değil ve aynı zamanda zihinsel gelişim oyunu © Mojang/Microsoft

Minecraft, gişe rekorları kıran filmi A Minecraft Movie ile Hollywood'da fırtına gibi esmeye devam ederken ve devam filmi ihtimalleri konuşulurken, oyun da yepyeni güncellemeler almaya devam ediyor. İsmi gibi Overworld'e biraz yaşam katan Spring to Life güncellemesi, klasik yaratıkların sıcak ve soğuk varyantlarını, parıldayan ateşböceği çalısı, düşen yapraklar ve kumun fısıltısı gibi yeni ortam özelliklerini ekledi.

Görseller de bir yükseltme alıyor; Vibrant Visuals adı verilen yeni bir geliştirme seti yolda. Piksel gölgeler, geliştirilmiş su efektleri, ağaçların arasından süzülen güneş ışığı ve kabaklardan yansıması gibi efektler, ekran alanı yansımaları ve görüntü tabanlı aydınlatma sayesinde Minecraft tarzında olabildiğince gerçekçi görünüyor.

Oyuncular dünyalarını yapmaya, yaratmaya ve paylaşmaya devam ettikçe, Minecraft yavaşlayacağının hiçbir işaretini göstermiyor ve zaten 15 yılını üretim masasında geçirmiş olan bu bloklu oyun için önünde bir 15 yıl daha olacağına şüphe yok.