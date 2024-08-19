Mobile Legends: Bang Bang Başlangıç Rehberi

Espor dünyasının en popüler oyun türlerinden biri olan MOBA'nın mobil platformlarda farklı alternatifleri mevcut. Bunlardan biri de dünya çapında çok büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Mobile Legends: Bang Bang. Moonton Games 'in geliştirip yayınladığı oyun hakkında bilmen gereken temel bilgileri bu sayfada sıraladık.

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MLBB'nin haritası üç koridordan oluşan bir yapıya sahip © Moonton Games

01 Mobile Legends: Bang Bang nasıl bir oyun?

MLBB, popüler oyun türlerinden MOBA’nın başarılı bir örneği. Oyunda oyuncular beşer kişilik iki takım halinde karşı karşıya geliyorlar. Takımların amacı üç koridordan oluşan haritada bir yandan kendi üssünü korumak, diğer yandan rakibin üssünü yok etmek. Karşı tarafın üssünü yok eden takım ise maçtan galip ayrılıyor.

Elbette ki MLBB’de MOBA türüne aşina olan oyuncuların tahmin edecekleri birçok detay mevcut. Birbirinden farklı yeteneklere sahip kahramanlar, koridorlarda yer alan kuleler, yol üstünde baş edilmesi gereken minyonlar, takımların avantaj sağlamak için kesmeleri gereken orman sakinleri ve dahası... Şimdi detaylara geçelim.

02 Mobile Legends: Bang Bang oyun modları neler?

MLBB’de ikisi temel ( Klasik ve Sıralı ) olmak üzere farklı oyun modları mevcut. Klasik’te oyuncular rütbe kaybetme derdi olmadan oyunun genel işleyişini ve kahramanların neler yapabildiğini öğrenme şansı buluyorlar. Sıralı’da ise işler kızışıyor, rekabet devreye giriyor ve rütbe atlamak için galibiyetler almak gerekiyor.

Oyunu öğrenmek isteyenler için Pratik, Özel, Yapay Zekaya Karşı ve Yapay Zeka Antrenmanı seçenekleri bulunuyor. Öte yandan MLBB’de eğlenceli ve farklı dinamiklere sahip oyun modları ( Aksiyon ve Magic Chess ) yer alıyor. Bunlardan bir diğeri olan Kulüp ’te oyunculara rastgelen iki kahramandan birini seçme şansı sunuluyor.

Oyunda 120'den fazla kahraman yer alıyor © Moonton Games

03 Mobile Legends: Bang Bang karakterleri

MLBB’de farklı yeteneklere sahip ve farklı roller üstlenen 120’den fazla kahraman mevcut. Tüm bu kahramanlar Büyücü (Mage), Destek (Support), Nişancı (Marksman), Savaşçı (Fighter), Suikastçı (Assassin) ve Tank rolleri altında gruplanırken, takımların başarıya ulaşmak için ideal beşliyi bir araya getirmeleri gerekiyor.

Oyunda bu kadar çok sayıda kahraman olması yeni oyuncular için korkutucu gelebilir ancak başarıya giden yol uzun oyun saatlerinden ve bol bol pratik yapmaktan geçiyor. Oyuncular tercih ettikleri role göre bir kahraman seçmeliler ve seçtikleri kahramanın hem pasif hem de aktif yeteneklerini en iyi şekilde kavramalılar.

04 Mobile Legends: Bang Bang nasıl oynanır?

İki takım oyuncuları kahramanlarını seçtikten sonra mücadele başlıyor. Her ne kadar amaç karşı takımın üssünü yok etmek olsa da bu süreçte uğraşılması gereken birçok konu var. Öncelikle üç koridorda bulunan kuleleri indirmek ve akın akın gelen minyonları avlamak gerekiyor, böylece koridorlar daha güvenli hale geliyor.

Haritadaki önemli detaylardan biri ormanda bulunan özel karakterler. Bu karakterleri kesmek oyunculara altın ve tecrübe puanı dışında hasar ve mana yenileme artışı gibi faydalar da sağlar. Örneğin kaplumbağayı kesen oyuncu kalkan, fiziksel saldırı bonusu, büyü gücü bonusu ve takım arkadaşları da yine kalkan elde ediyor.

Mobile Legends: Bang Bang'i App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirip oynayabilirsin.