Mobile Legends: Bang Bang Türkiye Şampiyonası (MTC) 8 Serüveni

Mobil espor dünyasının öne çıkan oyunlarından Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), strateji, takım çalışması ve rekabeti bir araya getirerek dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşıyor. Türkiye'de de giderek büyüyen bir rekabet ortamı yaratan oyun, Mobile Legends: Bang Bang Türkiye Şampiyonası (MTC) ile profesyonel espor sahnesindeki yerini güçlendiriyor.

Aurora Gaming'in önceki sezonlarda elde ettiği şampiyonlukların ardından düzenlenen MTC 8, Türkiye'nin önde gelen sekiz espor takımını bir araya getirdi. 7 Kasım 2026'da İstanbul'daki ESA Espor Arena'da oynanan büyük finalde FUT Esports'u 4-3 mağlup eden Aurora Gaming, üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan FUT Esports ile birlikte iki ekip de Ocak 2027'de İstanbul'da düzenlenecek M8 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

01 MTC 8'e Genel Bakış

Türkiye'nin en iyi Mobile Legends: Bang Bang takımları, bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırmak ve uluslararası arenada kendilerine yer açmak için sahneye çıktı. Önceki sezonlardan gelen rekabetin yeni bir boyuta taşındığı MTC 8, deneyimli ekiplerin şampiyonluk hedefleriyle yükselen takımların kendilerini kanıtlama mücadelesine ev sahipliği yaptı.

MOONTON Games ve ESA Esports iş birliğiyle düzenlenen turnuvada heyecan, normal sezon karşılaşmalarından play-off mücadelelerine kadar giderek yükseldi. Red Bull'un da sponsorları arasında yer aldığı organizasyon, MLBB Türkiye şampiyonluğunun ötesinde, İstanbul'da düzenlenecek M8 Dünya Şampiyonası'na uzanan yolculuğun önemli bir durağı oldu.

Turnuva Detayı Açıklama Başlangıç 12 Eylül 2026 Normal Sezon Bitişi 18 Ekim 2026 Play-off Başlangıcı 24 Ekim 2026 Büyük Final 7 Kasım 2026 Dünya Şampiyonası Ocak 2027

02 Turnuvaya Katılan Takımlar ve Mücadeleleri

MTC 8'de Türkiye'nin önde gelen sekiz espor takımı, şampiyonluk kupasına ulaşmak ve uluslararası arenada mücadele etme hakkı kazanmak için karşı karşıya geldi. Deneyimli kadroların yanı sıra rekabette kendine yer açmak isteyen ekiplerin de sahne aldığı turnuvada, her karşılaşma şampiyonluk yarışının seyrini belirledi.

Önceki üç sezonun şampiyonu Aurora Gaming ile FUT Esports arasındaki rekabet, MTC 8'in öne çıkan hikâyelerinden biri oldu. İki takımın büyük finalde karşı karşıya gelmesiyle sonuçlanan şampiyonluk yarışı, Aurora Gaming'in üst üste dördüncü zaferiyle tamamlandı.

İşte MTC 8'e katılan takımlar:

Aurora Gaming : Üst üste kazandığı üç şampiyonluğun ardından MTC 8'e katılan ekip, normal sezonu 37 puanla lider tamamladı. Play-off aşamasındaki başarılı performansını büyük finale taşıyan Aurora Gaming, FUT Esports'u 4-3 mağlup ederek üst üste dördüncü MTC şampiyonluğunu kazandı.

FUT Esports : Normal sezonu 33 puanla ikinci sırada tamamladı. Play-off aşamasında alt gruba düşmesine rağmen üst üste kazandığı eleme karşılaşmalarıyla büyük finale yükseldi. Aurora Gaming karşısında yedi oyuna uzanan final serisini 4-3 kaybeden FUT Esports, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak M8 Dünya Şampiyonası'nın Wild Card aşamasına katılma hakkı elde etti.

Bushido Wildcats : Normal sezonu 29 puanla üçüncü sırada tamamlayarak play-off aşamasına katılmaya hak kazandı. Eleme mücadelelerinde şampiyonluk yarışını sürdürmeye çalıştı.

DIA Ozarox : Play-off aşamasında FUT Esports'u 2-1 mağlup ederek dikkat çekti. Üst grup finalinde Aurora Gaming'e, alt grup finalinde ise FUT Esports'a yenilerek turnuvaya veda etti.

PCIFIC Esports : Normal sezonu ilk altı takım arasında tamamlayarak play-off bileti kazandı. Eleme aşamasında Aurora Gaming karşısında aldığı mağlubiyetin ardından alt grupta mücadelesini sürdürdü.

Boostgate Esports : Normal sezonu play-off potasında tamamlayan ekiplerden biri oldu. Eleme karşılaşmalarında üst tura yükselmek için mücadele etti.

IDA Esports : Normal sezonda ilk altı sıraya giremediği için play-off aşamasına yükselemedi.

Dark Passage : Türkiye espor sahnesinin köklü organizasyonlarından biri olarak MTC 8'de yer aldı. Normal sezonun ardından play-off dışında kaldı.

MTC 8'e Genel Bakış © mobilelegends.com

03 Grup Aşamaları ve Eleme Süreci

MTC 8'de şampiyonluğa uzanan yolculuk, 12 Eylül 2026'da sekiz takımın sahneye çıkmasıyla başladı. 18 Ekim'e kadar devam eden normal sezonda takımlar, çift devreli lig sistemiyle birbirlerine karşı ikişer kez mücadele etti. BO3 (üç maçlık seri) formatında oynanan karşılaşmalarda yalnızca bireysel yetenekler değil, takım uyumu, doğru stratejiler ve kritik anlarda verilen kararlar da ön plana çıktı.

Normal sezon boyunca liderlik yarışında Aurora Gaming ve FUT Esports dikkat çekti. Üst üste kazandığı şampiyonluklarla turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Aurora Gaming, 37 puanla zirvedeki yerini korurken FUT Esports 33 puanla en yakın takipçisi oldu. Bushido Wildcats ise 29 puanla üçüncü sıraya yerleşti. DIA Ozarox, PCIFIC Esports ve Boostgate Esports'un da ilk altıya girmesiyle şampiyonluk mücadelesi eleme aşamasına taşındı.

24 Ekim'de başlayan play-off karşılaşmalarıyla birlikte rekabetin dozu daha da yükseldi. Çift eleme sisteminin uygulandığı bu aşamada takımlar, aldıkları her sonucun şampiyonluk yolculuklarını değiştirebileceği mücadelelere çıktı. Normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan Aurora Gaming ve FUT Esports doğrudan üst grup yarı finallerine yükselirken diğer dört takım çeyrek final karşılaşmalarında kozlarını paylaştı.

Aurora MLBB Türkiye, play-off aşamasında da favori konumunu korudu. PCIFIC Esports karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından DIA Ozarox'u 3-0 mağlup ederek büyük finale adını yazdırdı. FUT Esports'un final yolculuğu ise daha zorlu geçti. DIA Ozarox karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle alt gruba düşen ekip, şampiyonluk hedefinden vazgeçmedi. Bushido Wildcats, PCIFIC Esports ve DIA Ozarox karşısında elde ettiği galibiyetlerle yeniden yükselişe geçen FUT Esports, büyük finalde Aurora Gaming'in rakibi olmayı başardı.

Böylece MTC 8'de haftalar süren mücadele, farklı yollardan finale ulaşan Aurora Gaming ve FUT Esports'un şampiyonluk yarışına dönüştü. Normal sezonu lider tamamlayan Aurora Gaming ile alt eleme tablosundan yükselen FUT Esports, 7 Kasım'daki büyük finalde karşı karşıya geldi. Yedi oyuna uzanan mücadelede rakibini 4-3 mağlup eden Aurora Gaming, sezonu şampiyonlukla tamamladı.

04 Final Mücadelesi ve Şampiyonluk Yarışı

MTC 8'in büyük finalinde Aurora Gaming ile FUT Esports, 7 Kasım 2026'da İstanbul'daki ESA Espor Arena'da karşı karşıya geldi. BO7 (en fazla yedi oyun) formatında düzenlenen mücadele, serinin son oyununa kadar uzandı. FUT Esports'u 4-3 mağlup eden Aurora Gaming, dört galibiyete ulaşarak MTC 8 şampiyonluğunu kazandı.

Önceki üç sezonun şampiyonu Aurora Gaming, bu sonuçla üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Normal sezonu lider tamamlayan ekip, play-off aşamasındaki üstünlüğünü büyük finalde de sürdürerek sezonu zirvede noktaladı. Alt eleme tablosundan finale yükselen FUT Esports ise rakibinden üç oyun almasına rağmen şampiyonluk kupasına ulaşamadı.

Büyük finalin ardından Aurora Gaming, Ocak 2027'de İstanbul'da düzenlenecek M8 Dünya Şampiyonası'nın ana aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan FUT Esports ise M8 Wild Card aşamasında mücadele edecek. Böylece iki takım da Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme fırsatı elde etti.

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05 Sıkça Sorulan Sorular

Mobile Legends: Bang Bang Türkiye Şampiyonası (MTC) 8 nedir?

MTC 8, Mobile Legends: Bang Bang oyununun Türkiye'deki profesyonel espor takımlarını bir araya getiren ulusal şampiyonasının sekizinci sezonudur. MOONTON Games ve ESA Esports iş birliğiyle düzenlenen turnuvada sekiz takım, Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.

MTC 8 turnuvasının amacı nedir?

MTC 8, Türkiye'nin en başarılı Mobile Legends: Bang Bang takımını belirlemeyi ve Türk espor takımlarının uluslararası turnuvalarda yer almasını sağlamayı amaçlar. Turnuvanın şampiyonu M8 Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı kazanırken ikinci takım Wildcard aşamasına yükselir.

MTC 8 turnuvasına hangi takımlar katıldı?

MTC 8'e Aurora Gaming, FUT Esports, Bushido Wildcats, DIA Ozarox, PCIFIC Esports, Boostgate Esports, IDA Esports ve Dark Passage katıldı. Sekiz takımın mücadele ettiği normal sezonun ardından ilk altı sıradaki ekip play-off aşamasına yükseldi.

MTC 8 karşılaşmaları ne zaman ve nerede düzenlendi?

MTC 8, 12 Eylül–7 Kasım 2026 tarihleri arasında çevrim içi ve fiziksel karşılaşmalarla düzenlendi. Normal sezon 12 Eylül–18 Ekim, play-off aşaması ise 24 Ekim–7 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Büyük final, 7 Kasım'da İstanbul'daki ESA Espor Arena'da oynandı.

MTC 8 şampiyonu hangi takım oldu?

MTC 8 şampiyonu Aurora Gaming oldu. 7 Kasım 2026'da İstanbul'daki ESA Espor Arena'da oynanan büyük finalde FUT Esports'u 4-3 mağlup eden Aurora Gaming, üst üste dördüncü Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla M8 Dünya Şampiyonası'nın ana aşamasına doğrudan katılma hakkı elde etti.