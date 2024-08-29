MOBA türünün mobil platformlardaki en başarılı ve en popüler üyelerinden biri olan

, espor dünyasında da birçok oyuncunun rekabete girmesine vesile oluyor. Oyuncuları 5v5 formatında karşı karşıya getiren oyun,

ve değişken oyun dinamikleri ile dikkat çekiyor. Peki sen Mobile Legends: Bang Bang'e ne kadar hakimsin? Oyuna dair bilgilerine güveniyorsan, aşağıdaki testi çözerek rütbeni öğrenebilirsin!