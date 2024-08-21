Mobile Legends: Bang Bang Kahramanları (2024)

Oyunda bu kadar çok kahraman olması göz korkutucu olabilir ama neyse ki hepsi birden sürekli olarak seçilebilir değil. Her hafta

rastgele beş kahraman ücretsiz

oynanabilir hale geliyor. Öte yandan her kahraman Savaş Puanı, Elmas ya da Bilet ile satın alınabiliyor.