Mobile Legends: Bang Bang Kahramanları (2024)
- Büyücü: Uzun mesafeli saldırılar yaparak düşmana hasar verir. Mana miktarı yüksektir ancak sağlığı düşüktür.
- Destek: Her takımın olmazsa olmazı. Yüksek manaya ve düşük sağlığa sahiptir, asıl görevi ise takım arkadaşlarını hayatta tutmaktır.
- Nişancı: Savunması ve hareket kabiliyeti düşüktür ancak düşmana yüksek miktarda hasar verebilir.
- Savaşçı: Sağlık, savunma ve hasar açısından dengeli olması sayesinde rahatça aksiyona girebilir.
- Suikastçı: Sağlığı düşük ancak verdiği hasar yüksektir, sinsice saldırıya geçerek düşmanı alt edebilir.
- Tank: Yüksek sağlık ve savunma değerleri sayesinde gelecek hasarı karşılayarak takımı için adeta zırh görevi görür.
Büyücü
Destek
Nişancı
Savaşçı
Suikastçı
Tank
Alice
Angela
Beatrix
Alpha
Aamon
Akai
Aurora
Carmilla
Brody
Aldous
Benedetta
Atlas
Cecilion
Chip
Bruno
Alucard
Fanny
Barats
Chang'e
Diggie
Claude
Argus
Gusion
Belerick
Cyclops
Estes
Clint
Arlott
Hanzo
Edith
Eudora
Faramis
Granger
Aulus
Harley
Esmeralda
Gord
Floryn
Hanabi
Badang
Hayabusa
Franco
Harith
Kaja
Irithel
Balmond
Helcurt
Gatotkaca
Kadita
Lolita
Ixia
Bane
Joy
Gloo
Kagura
Mathilda
Karrie
Baxia
Karina
Grock
Lunox
Rafaela
Kimmy
Chou
Khaleed
Hylos
Luo Yi
Layla
Cici
Lancelot
Johnson
Lylia
Lesley
Dyrroth
Ling
Khufra
Nana
Melissa
Fredrinn
Natalia
Minotaur
Novaria
Miya
Freya
Nolan
Tigreal
Odette
Moskov
Guinevere
Saber
Uranus
Pharsa
Natan
Hilda
Selena
Vale
Popol and Kupa
Jawhead
Yi Sun-Shin
Valentina
Roger
Julian
Valir
Wanwan
Lapu-Lapu
Vexana
Leomord
Xavier
Martis
Yve
Masha
Zhask
Minsitthar
Zhuxin
Phoveus
Paquito
Ruby
Silvanna
Sun
Terizla
Thamuz
X.Borg
Yin
Yu Zhong
Zilong