Oyunda 120'den fazla kahraman yer alıyor
© Moonton Games
Bir Oyun Daha

Mobile Legends: Bang Bang Kahramanları (2024)

MOBA türünün en popüler üyelerinden Mobile Legends: Bang Bang'de yer alan karakterler ve sınıflar bu sayfada!
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Red Bull M.E.O. 2024

Etkinlik Hakkında Bilgi
Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang, oyuncuları 5v5 formatında karşı karşıya getiriyor. Bir mobil oyun olarak oyunculara sonuca daha hızlı gidebilecekleri bir MOBA tecrübesi sunan oyunda oynanabilecek sayısız kahraman mevcut.
Moonton Games'in geliştirip yayınladığı oyunda altı sınıf altında toplam 125 kahraman yer alıyor. Büyücü, Destek, Nişancı, Savaşçı, Suikastçı ve Tank sınıfları altında toplanan karakterlerden en ideal beşliyi oluşturmak, maçlardan zaferle ayrılmanın birinci şartı.
Mobile Legends: Bang Bang'de kendine güveniyorsan Red Bull M.E.O. etkinlik sayfasına göz at!
Nişancı kahramanlardan Kimmy

Nişancı kahramanlardan Kimmy

© Moonton Games

  • Büyücü: Uzun mesafeli saldırılar yaparak düşmana hasar verir. Mana miktarı yüksektir ancak sağlığı düşüktür.
  • Destek: Her takımın olmazsa olmazı. Yüksek manaya ve düşük sağlığa sahiptir, asıl görevi ise takım arkadaşlarını hayatta tutmaktır.
  • Nişancı: Savunması ve hareket kabiliyeti düşüktür ancak düşmana yüksek miktarda hasar verebilir.
  • Savaşçı: Sağlık, savunma ve hasar açısından dengeli olması sayesinde rahatça aksiyona girebilir.
  • Suikastçı: Sağlığı düşük ancak verdiği hasar yüksektir, sinsice saldırıya geçerek düşmanı alt edebilir.
  • Tank: Yüksek sağlık ve savunma değerleri sayesinde gelecek hasarı karşılayarak takımı için adeta zırh görevi görür.
Oyunda bu kadar çok kahraman olması göz korkutucu olabilir ama neyse ki hepsi birden sürekli olarak seçilebilir değil. Her hafta rastgele beş kahraman ücretsiz oynanabilir hale geliyor. Öte yandan her kahraman Savaş Puanı, Elmas ya da Bilet ile satın alınabiliyor.
MLBB karakterleri tam listesini aşağıdaki tabloda görebilirsin.

Büyücü

Destek

Nişancı

Savaşçı

Suikastçı

Tank

Alice

Angela

Beatrix

Alpha

Aamon

Akai

Aurora

Carmilla

Brody

Aldous

Benedetta

Atlas

Cecilion

Chip

Bruno

Alucard

Fanny

Barats

Chang'e

Diggie

Claude

Argus

Gusion

Belerick

Cyclops

Estes

Clint

Arlott

Hanzo

Edith

Eudora

Faramis

Granger

Aulus

Harley

Esmeralda

Gord

Floryn

Hanabi

Badang

Hayabusa

Franco

Harith

Kaja

Irithel

Balmond

Helcurt

Gatotkaca

Kadita

Lolita

Ixia

Bane

Joy

Gloo

Kagura

Mathilda

Karrie

Baxia

Karina

Grock

Lunox

Rafaela

Kimmy

Chou

Khaleed

Hylos

Luo Yi

Layla

Cici

Lancelot

Johnson

Lylia

Lesley

Dyrroth

Ling

Khufra

Nana

Melissa

Fredrinn

Natalia

Minotaur

Novaria

Miya

Freya

Nolan

Tigreal

Odette

Moskov

Guinevere

Saber

Uranus

Pharsa

Natan

Hilda

Selena

Vale

Popol and Kupa

Jawhead

Yi Sun-Shin

Valentina

Roger

Julian

Valir

Wanwan

Lapu-Lapu

Vexana

Leomord

Xavier

Martis

Yve

Masha

Zhask

Minsitthar

Zhuxin

Phoveus

Paquito

Ruby

Silvanna

Sun

Terizla

Thamuz

X.Borg

Yin

Yu Zhong

Zilong

Mobile Legends: Bang Bang'i App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirip oynayabilirsin.

Bu haberin içinde

Red Bull M.E.O. 2024

Etkinlik Hakkında Bilgi
Bir Oyun Daha
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