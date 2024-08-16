Yakın Plan: Molly Carlson

25 yaşındaki Kanadalı Molly Carlson , korkularınızla nasıl yüzleşeceğinizin en iyi örneği. Carlson, 21 metre yükseklikten fırlayarak korkuyu bir yakıta dönüştürüyor ve cesaretin, kendine inanmanın her şeye rağmen nasıl mükemmelliğe yol açabileceğini gösteriyor.

Coşkusu hiç bitmeyen Kanadalı genç sporcu, joker olarak sahneye çıkıp yarıştığı 2021'den bu yana Dünya Serisi'nde mücadele ediyor. Saint-Raphaël'de çıkış yaparak Dünya Serisi kadrosunda kalıcı bir sporcu olarak yer aldığından beri Carlson Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi podyumunun düzenli bir üyesi. Carlson, başarılı sporcu Rhiannan Iffland ile kıyasıya rekabet ederken dünya çapında milyonların kalbini fethetti.

Dünya Serisine katılmadan önce Carlson, özgünlüğü ve olağanüstü atletik yetenekleri sayesinde sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi oluşturmaya başlamıştı ve tüm bunlar Kanadalı sporcunun kendi Brave Gang online topluluk girişimini kurmasına öncülük etti. Burada zihinsel sağlık savunuculuğu ve kişisel imajla ilgili başkalarını da kendi gerçeklerini söylemeye teşvik etti.

Peki Dünya Serisi yarışmacısına cesaret ve ruh sağlığı farkındalığı mesajını yayması için ilham veren neydi? Gelin Molly Carlson'ın kendi cesaretini bulma yolculuğuna bir göz atalım.

İvme kazanmak

Molly Carlson Causeway Sahili'nde yükseliyor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Carlson'ın cliff diving kariyeri, jimnastikte iki yıl boyunca atletik ve akrobatik becerilerini geliştirdikten sonra 2007 yılında başladı. Bu sporda doğuştan yetenekli olan Carlson, kısa süre içinde yarışma podyumlarında tanıdık bir yüz haline geldi. 2008'de ilk kez katıldığı Gençler Ulusal Yarışması'nda bronz madalya kazandı. Çok geçmeden Kanada Takımı kapısını çaldı ve Carlson'ı kanatları altına alarak genç yeteneği eğiterek uluslararası sahnede ona rehberlik etti.

2009'dan 2016'ya kadar Carlson'ın uluslararası sahnede Junior ve ardından Senior olarak geçirdiği yıllar, Gençlik Olimpiyat Oyunları ve Gençler Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere takvimdeki hemen hemen her büyük yarışmaya katılmaya hak kazanmasını sağladı. Ancak 3 metre sıçrama tahtası ve 10 metre platformda yarışmanın bir bedeli olacaktı. Carlson 2016'da, kısmen durmak bilmeyen antrenman ve rekabet sürecinde bileğini kırdı. Carlson o süreci şu sözlerle anlatıyor: "Haftada 100 kez 50kph hızla bileklerimin üzerine iniyordum..."

Yaptığı sporun bileklerine verdiği zarar, Carlson'ın dalışını bir sonraki seviyeye taşıyıp taşımamayı ciddi anlamda düşünmesine neden oldu. 2020 yılına gelindiğinde, bu kadar yükseklerden dalış yapmanın yarattığı yüksek G değeri nedeniyle önce ayakla inmekten başka seçeneğinin olmayacağını düşünerek cliff diving yapmaya karar verdi.

Molly Carlson baskı hakkında: "İşte o zaman süper güç oluyor"

Dalışı gerçekleştirmeden önce derin nefes al © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Cliff diving'e geçiş yapmadan önce Kanadalı yıldız için her şey podyumlardan ve sorunsuz bir kariyerden ibaret değildi. Carlson, sporunu dünya çapında sürdürürken sadece fiziksel sakatlıklar yaşamakla kalmamış, aynı zamanda psikolojik olarak da zorlanmaya başlamıştı.

Lise son sınıftayken 2015'te Toronto'ya taşınması ve cliff diving kariyeri hedeflerinin peşinden koşarken artan baskı ve beklentilerle birlikte Carlson'ın ruh sağlığı da kötüye gitti. Ardından kendini yeme bozukluğuyla baş ederken buldu.

Carlson, 2023'te Boston'daki sezon açılışına hazırlanırken, "Anksiyete ile büyürken, kendinizden gerçek dışı beklentileriniz oluyor. Hep en iyi olmaya çalışıyorsunuz, hatta neredeyse bir robot gibi olmak istiyorsunuz" dedi.

Carlson, baskı altındaki 16 yaşındaki haline dönüp baktığında, kaygısının aşırı vücut dismorfisine yol açtığını ve bunun da gerçekçi olmayan vücut tipleriyle kendini kıyaslamaktan kaynaklanan tıkınırcasına yeme bozukluğu olarak ortaya çıktığını açıkladı.

Karşılaştırmak zarar verir © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool Genç kızlar için bu gerçekten zor. Kendinizi kıyaslamak hayatın bir parçası ancak bunu çok kişiselleştirdiğinizde ve fiziksel olarak başka biri olmak istediğinizde, işte o zaman işler süper zehirli bir hal alıyor. Molly Carlson

"Lisedeyken yeme bozukluklarıyla mücadele ettiğimde. Dışarı çıkmaktan çok korkuyordum," diyor Carlson ve ekliyor: "Kimsenin mücadele ettiğimi bilmeyeceğini düşündüm çünkü her gün mükemmel görünüyordum. Vücudum gayet iyiydi. 'Sağlıklıydım' ama çok endişeli olduğum için sakatlanıyordum. Saçlarım dökülüyordu... Uzun vadede probleme dönüşen küçük detaylar var. Gördüğünüz gibi, eğer ruh sağlığınızla ilgilenmiyorsanız, aslında sürekli olarak yaralanıyorsunuz."

Molly Carlson kendine güvenini nasıl geri kazandı?

Yeni bir başlangıç iyileştirici olabilir © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Derin mücadelelerle geçen bir yılın ardından iyileşmek için değişiklikler yapması gerektiğini söyleyen Carlson, aklındaki düzensiz düşüncelere katkıda bulunan tetikleyicilerden ve çevreden uzakta yeni bir başlangıç arayışına girdi. 2016'da antrenör John Proctor'un danışmanlığında Florida Eyalet Üniversitesi'ne katılan (FSU) Carlson, sporuna olan tutkusunu çok daha sağlıklı bir şekilde yeniden alevlendirdi.

Üniversite koçunun desteği ve rehberliğinin yanı sıra bu iş birliği o zamanlar 18 yaşında olan Carlson'ın yeni bir yol bulmasına, yeni bir sağlıklı ve ilham verici zihniyet oluşturmaya başlamasına olanak sağladı. Carlson yine daha havuzda mükemmelliği kovalıyor, heyecanlı ve motive hissediyor ve bu arada kendine olan güvenini yeniden inşa ediyordu.

Florida State'i temsil ettiği FSU'daki başarısı Carlson'a tarih kitaplarında bir yer kazandırdı. Öyle ki Carlson; 2017, 2019 ve 2020'de NCAA All-American ve ACC MVP ödülleri dahil olmak üzere sayısız ödül topladı.

Mezun olduktan sonra Carlson, devam eden bilek sorunları nedeniyle resmi olarak cliff diving'e geçti ve kariyerinde yeni bir döneme başladı. Montreal'e taşındı ve kendini Kanada Takım Koçu Stephane Lapointe'nin uzman rehberliğinde buldu.

2021 yılına gelindiğinde, dünya standartlarındaki Red Bull Cliff Diving World Series'de wildcard'a girmeyi garantiledi ve 21 metreden (70ft) dalmaya, dudak uçuklatan karmaşık dalış sekansları gerçekleştirmeye başladığında ise yeni korkularıyla yüzleşti.

Cesur Çete nedir?

Cliff diving topluluğu büyümeye devam ediyor © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Tüm bu süre boyunca Kanadalı sporcu, elit sportmenlik başarılarının yanı sıra, sadece dalış platformundaki muazzam yeteneğini sergilediği için değil, aynı zamanda deneyimlerini paylaşarak ve sosyal medya kanallarında korkuları, endişeleri ve hatta başarısızlıkları hakkında açıkça konuşarak çevrimiçi bir takipçi kitlesi oluşturuyordu.

Carlson, "ABD'nin South Carolina eyaletinde bir voleybol oyuncusu olan Victoria Garrick sayesinde bu alanda kendimi gerçekten rahat hissetmeye başladım," dedi ve ekeldi: "Okuldayken o da tıkınırcasına yeme bozukluğuyla mücadele ediyordu ve mezun olduğunda, sporla olan tüm yolculuğu bitmişti, vücudu değişiyordu... Sonra 'kendim için bir hayat yaşamalıyım' dedi."

Garrick'in karanlık bir dönemden en gerçek haline nasıl geldiğini takip etmek Carlson'a takipçileri için de aynısını yapma konusunda ilham verdi. Başarılı sporcu bu konuyu şöyle anlatıyor: "Kesinlikle en büyük ilham kaynağım o. Benzer durumlardan geçtiğimizi hissediyorum ve kesinlikle bir gün onunla tanışmak isterim."

Carlson, bu konuyu "Sanırım beni bu kadar özgüvenli ve bugün olduğum kişi yapan şey iyiyi ve kötüyü paylaşmak oldu. Eskiden sadece podyumun tepesindeyken ya da mükemmel bir pozisyondayken, hayatımı mükemmelmiş gibi gösteren şeyleri paylaşırdım. diye açıkladı ve ekledi: "Sosyal medyada paylaşmak istediğim şey mükemmellikti ve bu da kendim için gerçekçi olmayan bir yaşam tarzı yarattı."

Carlson'ın cliff diving kariyeri her geçen gün gelişirken sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip oldu. Carlson'ın #BraveGang hashtag'i, özgünlüğü, sahne arkası özel dalışları ve sınır tanımayan dürüstlüğü sayesinde özel bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Bugün 25 yaşındaki sporcu birden fazla platformda paylaşımlar yapıyor ve umutlarını, hayallerini ve hatta dehşete düştüğü zamanları paylaşmaya devam ederken yaklaşık 2 milyon YouTube takipçisine ve TikTok'ta 4 milyon kullanıcıya sesleniyor.

Özgünlükten ödün vermeyen

Molly Carlson nelerle uğraştığı konusunda açık konuşuyor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Kendi ruh sağlığını yönetmek Carlson için devam eden bir süreç. Carlson, alanında en iyiler arasında olmasına rağmen, performans beklentileri ve hatta sporundaki görünümü de dahil olmak üzere karşılaştığı zorluklar hakkında konuşmaktan çekinmiyor.

Bazen kusurlu olabilirsiniz. İçimde bunu fark etmeyi öğreniyorum. Her şeyin kesinlikle kusursuz gitmesini istiyorum ama gitmezse, bununla da barışık olmak istiyorum. Molly Carlson

Dünya Serisi King Kahekili Kupası yarışmacısı, yolculuğunu sosyal medyada iyi ve kötü yönleriyle paylaşmayı benimsedi. Carlson daha önce halının altına süpürülmüş olabilecek sorunları ve deneyimleri vurgulamaktan asla çekinmiyor. Carlson'ın platformunda artık tabular yok...

Ama Carlson hala bu işi yapıyor ve başkalarını da bu işe devam etmeleri için teşvik ediyor. Bu yaz bir Instagram gönderisinde "Beden imajı söz konusu olduğunda bazı günler benim için hâlâ bir mücadele" diye yazdı ve ekledi "Vücudumda nasıl hissettiğim ile nasıl göründüğü ve neler yapabileceği çoğu zaman birbiriyle uyuşmuyor. En iyi dalışlarımdan bazıları kendimi en kötü hissettiğim günlerde gerçekleşti çünkü yine kendim için mücadele ettim."

Yakın zamanda Carlson, geçmişte mücadele ettiği bir vücut sorunu olan şişkinliği hakkında paylaşımda bulundu ve bu da hamile olup olmadığına dair istenmeyen spekülasyonlara yol açtı.

Carlson Instagram paylaşımının başlığında "Bunu duymak zor olsa da, beden imajımla ilgili o kadar iyi bir yerdeyim ki nasıl tepki vereceğimi biliyorum" diye yazdı ve ekledi "16 yaşındaki Molly endişeyle güler ve eve gidip vücudumun görünüşünü nasıl değiştirebileceğimi düşünürdü. 25 yaşındaki Molly ise bu tür yorumları duyuyor ve kibarca hayır diyebiliyor. Eve gidip kendime vücudumun görünüşünden çok daha değerli olduğumu hatırlatabiliyor..."

Molly Carlson sevincini paylaşıyor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

The Brave Gang, Carlson'ın Kral Kahekili Kupasının peşinden koşarken ve cliff diving'in sınırlarını zorlarken, yol boyunca korkularıyla yüzleşerek gerçekleştirdiği yolculuğunun büyük bir parçası olmaya devam ediyor. Carlson, destekleyici ve güçlendirici bir ortam yaratarak daha fazla insanı korkularıyla yüzleşmeye ve cesurca yaşamaya teşvik eden bir dalga etkisi yaratıyor ve her zaman gelecek nesilleri desteklemeye devam ediyor:

"...Gelecek nesil üzerinde bir iz bırakmak istiyorum. Kimsenin benim gibi 16 yaşında, başka biri olmak istediği için her zerresinden nefret eden bir kız olmasını istemiyorum. İnsan olduğumuzu, hatalar yaptığımızı ve bunlardan ders çıkarmanın eğlenceli olduğunu gösterebilirsem, işimi yapmış olurum diye düşünüyorum."