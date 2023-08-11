Avusturalya Sörfünün Yeni Yıldızı: Molly Picklum

Son yıllarda Avustralya'da Molly Picklum kadar ilgi çeken bir sörfçü görmek pek mümkün değil. Sadece 18 yaşındaki sporcu şimdiden peş peşe iki tane Avustralya Şampiyonluğu'nu hanesine yazdırmış durumda. 2019'da Avustralya Pro Junior'da zafere ulaşırken 2020'de Avustralya Sörf Ödülleri'nde de Kadın Yükselen Yıldız olarak ödüllendirildi.

Picklum'ın dışa dönük karaktere ve olağan dışı bir yeteneğe sahip. Şu anda Dünya Sörf Ligi'nde mücadele eden sporcuyu daha yakından tanımak için çaylak yılının hikayesine odaklanılan What It Takes filmine göz atabilirsin.

15 dakika Molly Picklum: What it Takes Sörfçü Molly Picklum'un WSL World Tour'da elit sörf seviyesindeki iniş ve çıkışlarını izle.

Mick Fanning, geçtiğimiz günlerde Gold Coast'ta Picklum'a sürpriz yaptı. Biz de Picklum ile hedefleri, özlemleri ve gelecek planları hakkında güzel bir sohbet yapma fırsatı bulduk.

Mick Fanning, Molly Picklum'a sürpriz yapıyor © Mickey Edwards Molly Picklum, Duranbah'ta © Mickey Edwards Molly Picklum, Gold Coast sularında © Mickey Edwards Mick Fanning, Gold Coast'ta Picklum'a katılıyor © Mickey Edwards

Senin için ufukta görünen bir sonraki büyük hedef nedir?

Dürüst olmak gerekirse, rekabetçi bir şekilde sörf yapacak olduğum için çok heyecanlıyım. 2021'de dünya turuna hak kazanmak için kendimi iyi bir konuma getirmek istiyorum ama benim için en büyük şey öğrenmeye ve kendimi test etmeye devam etmek. Ayrıca kendimi daha büyük dalgalarda denemeye devam etmek ve kendimi bu şekilde zorlamak istiyorum.

Mick Fanning iyi bir arkadaş ve akıl hocası. Şimdi onun ayak izlerini takip etme fırsatın var, bu biraz gerçeküstü değil mi?

Hala Mick gibi bir atletle aynı takımda olduğuma inanamıyorum. O pek çok yönden örnek aldığım biri. Evet, o Mick Fanning ve aynı zamanda kariyerini de çok iyi yönetti. Bu gerçekten ilham verici ve umarım onunla hem suyun içinde hem de dışında biraz daha fazla zaman geçirebilirim. Gerçekten sahip olduğu tüm bilgilerden yararlanmak istiyorum.

Neden büyük dalgalar?

Bence büyük dalgalar, kadın sörfünün gittiği ve gitmesi gereken adımlardan biri, bu yüzden ön ayak olmaya çalışıyorum. Büyük sörf benim en güçlü noktam değil ve bunu bir güce dönüştürmek istiyorum.

Geçtiğimiz 12 ay, alıştığından biraz farklı geçti. Zamanını nasıl geçirdin?

Herkes için nasılsa öyle bir yıldı. Ben gerçekten çok keyif aldım. Yollardayken çevrimiçi derslere katılmak yerine gerçekten okulda zaman geçirebildim ve lise eğitimimi tamamladım.

Evde olmak gerçekten çok iyi oldu. Sahile yakın bir yerde yaşadığım ve sürekli sörf yapabildiğim için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Arkadaşlarım ve ailemle yeniden bağlantı kurmak için zaman harcadım ve koçum Glenn Hall ile de çok fazla zaman geçirebildim. Son 12 ayı kariyerimde büyük bir avantaj olarak kullandık - kendimi tanıyabildim ve duygularla başa çıkmaktan sudaki tekniğime kadar her şeyi biraz daha iyi anlayabildim.

Kendini geliştirme sürecindeki en büyük kazanımın neydi?

Sanırım havadaki tamamlanma oranında büyük bir aşama kaydettim. 2020'nin başından bu yana büyük bir değişim söz konusu. Bazı hava geri dönüşleri ve tam dönüşleri yapmayı başardım ki bu oldukça gurur verici.

Okyanusta teknede de zaman geçirmeyi seviyorsun. Bize bundan da bahseder misin?

Evet, balığa çıkmayı seviyorum. Memleketimizin kahramanlarından biri olan Shane Holmes ile balığa gidiyoruz ve çok eğleniyoruz. Okyanustasın ve geri kalan her şey camdan uçup gidiyor. Deniz tutması gibi bir sorunum var ama dışarıda olmayı işte bu kadar çok seviyorum. Sadece yemeyi planladığımız şeyi yakalıyoruz ve yedikten sonra içeri giriyoruz. En son yakaladığım balık bir kral balığıydı ve çok iyiydi.

Molly Picklum hakkında bilmemiz gereken başka ne var?

Bisiklete binmeyi seviyorum ama yeterince yapamıyorum. Arkadaşlarla takılmaktan gerçekten zevk alıyorum, arabada şarkı söyleyerek sokaklarda dolaşarak birlikte geçirilen o zamana büyük değer veriyorum.

Nihai hedefin nedir ve yaptığın şeyi yapmaya devam etmen için seni motive eden şey nedir?

Kulağa çok klişe geliyor ama dürüst olmak gerekirse amacım sörfteki tam potansiyelime ulaşmak. Umarım bu, dünya şampiyonlukları ve altın madalyalar kazanmak anlamına gelir. Sonuçta, hayatta seçtiğim yol bu ve ben sadece yüzde 100 çaba sarf etmek istiyorum. Olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum.

Şimdi de hızlı soru-cevap bölümümüze geçelim.

Köpek mi kedi mi?

Köpek. Amerikan Staffordshire Teriyeri sahibiyim.

Kar mı yağmur mu?

Hiç kar görmedim ama çok istiyorum.

Koşmak mı trene binmek mi?

Tren. Mecbur değilsem asla koşmam. Fiziksel aktivite olarak da koşmuyorum.

Komedi mi drama mı?

Komedi. Pitch Perfect serilerini çok seviyorum.

En büyük kahramanın?

Bu zor bir soru. Birkaç tane var ama tenisçi Ashleigh Barty demeliyim. Ash, bir efsane. Saha içinde ve dışında kendini konumlandırma biçimine gerçekten hayranlık duyuyorum.

Molly Picklum © Andrew Shield Molly Picklum dalgalara meydan okuyor © Andrew Shield Molly Picklum suda harikalar yaratıyor © Andrew Shield Molly Picklum © Andrew Shield

En büyük korkun?

Örümcekler, yılanlar ve kocaman köpek balıkları

En büyük amacın?

Olabileceğimin en iyisi olmak.