Deniz Öncü, Moto2'deki İlk Yarışından Puan Çıkardı!

Losail'de 20'inci sıradan start alan Deniz Öncü, ilk turun ardından yerini korumayı başardı. Sadece birkaç tur içindeyse 18'inci basamağa yükseldi. Önündeki sürücüleri zorlamayı başaran Deniz, bitime 12 tur kala iki sıra daha kazanarak 16'ıncı basamağı gördü.

Losail'de 20'inci sıradan start alan Deniz Öncü, ilk turun ardından yerini korumayı başardı. Sadece birkaç tur içindeyse 18'inci basamağa yükseldi. Önündeki sürücüleri zorlamayı başaran Deniz, bitime 12 tur kala iki sıra daha kazanarak 16'ıncı basamağı gördü.

Losail'de 20'inci sıradan start alan Deniz Öncü, ilk turun ardından yerini korumayı başardı. Sadece birkaç tur içindeyse 18'inci basamağa yükseldi. Önündeki sürücüleri zorlamayı başaran Deniz, bitime 12 tur kala iki sıra daha kazanarak 16'ıncı basamağı gördü.