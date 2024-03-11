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MotoGP
Deniz Öncü, Moto2'deki İlk Yarışından Puan Çıkardı!
Geçtiğimiz sezon Moto3'te fırtına gibi esen Deniz Öncü, bu sezon Moto2'de ilk kez piste çıktı. Red Bull sporcusu, Katar'da sezonun ilk yarışından puan çıkarmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon Moto3'te başarılı bir sezon geçiren Red Bull sporcusu Deniz Öncü, yeni sezonda Red Bull KTM Ajo takımı ile Moto2'deki ilk yarışına Losail Pisti'nde çıktı.
Losail'de 20'inci sıradan start alan Deniz Öncü, ilk turun ardından yerini korumayı başardı. Sadece birkaç tur içindeyse 18'inci basamağa yükseldi. Önündeki sürücüleri zorlamayı başaran Deniz, bitime 12 tur kala iki sıra daha kazanarak 16'ıncı basamağı gördü.
Dört sıra birden kazanarak yola devam eden Deniz Öncü için, kalan turlarda yerini koruyabilmek, gelecekteki yarışlar için de önemli bir mesaj olacaktı. Temsilcimiz, yerini koruyabilmesinin yanı sıra adım adım yukarı tırmanmaya da devam ederek bitime 7 tur kala 15'inci basamağa yerleşti. Son turlarda büyük hatalar yapmayan Deniz Öncü, yarışı 15'inci sırada tamamladı ve Moto2 kariyerine puanla başlamış oldu.
Moto2'de sezonun ikinci yarışı ise Portekiz'in ev sahipliğinde 24 Mart'ta düzenlenecek.