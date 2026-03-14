Moto2 Takımlar ve Pilotlar

İçerik Rehberi 1 Moto2 2026 Sezonunun Güncel Takım ve Pilotları

2026 Moto2 sezonu, genç yeteneklerin zirveye yükselme mücadelesi ve teknik güncellemelerle motosiklet dünyasının en heyecan verici dönemlerinden birine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Orta sıklet kategorisinin bu denli rekabetçi olduğu bir dönemde, takvimdeki stratejik değişiklikler ve pilot kadrolarındaki taze kanlar sezonun genel gidişatını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. Toplam 22 yarıştan oluşan bu uzun maratonun startı, Mart ayında Katar’daki Lusail International pistinde gece yarışıyla verilecek ve heyecan yıl sonuna kadar hız kesmeden devam edecek.

Yeni sezonda gözler, geçtiğimiz yılın yükselen yıldızlarının yanı sıra Moto3'ten bu sınıfa tırmanan iddialı isimlerin üzerinde olacak. Özellikle temsilcimiz Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS bünyesindeki performansı ve şampiyonluk favorisi olarak gösterilen isimlerin kurduğu yeni ortaklıklar, paddock içerisindeki dengeleri şimdiden değiştirmeye başladı. Sezon finali Valencia’daki Ricardo Tormo pistinde gerçekleşecekken, hızın ve cesaretin ön planda olduğu bu zorlu şampiyonada kimin kupaya uzanacağı motor sporları tutkunları için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

2026 Moto2 sezonu, geçtiğimiz yılın heyecan dolu finalinin ardından taşların yerinden oynadığı ve yepyeni bir rekabetin kapılarını aralayan bir yıl olarak dikkat çekiyor. 2025 sezonunu tarihi bir başarıyla şampiyon tamamlayan Brezilyalı Diogo Moreira'nın MotoGP sınıfına yükselmesiyle boşalan koltuğu, orta sıkletin en yetenekli genç pilotları doldurmaya aday görünüyor. Toplam 22 yarışlık geniş bir takvimle sporseverleri selamlayan sezon, Tayland ve Brezilya gibi stratejik duraklarla başlayarak Kasım ayındaki geleneksel Valencia finaline kadar sürecek yüksek bir tempo vadediyor.

Bu sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri, Moto3’ten fırtına gibi eserek gelen ve Moto2’deki ikinci yılında şampiyonluk favorisi gösterilen Kolombiyalı David Alonso ile reigning Moto3 şampiyonu Jose Antonio Rueda gibi çaylakların sergileyeceği performans olacak. Temsilcimiz Deniz Öncü'nün tecrübesini ELF Marc VDS bünyesinde podyumlara taşıma hedefi, Türk motor sporları tutkunları için sezonun ana odağını oluşturuyor. Yeni katılan takımların dinamizmi ve Boscoscuro ile Kalex şasileri arasındaki teknik savaş, 2026 Moto2 sezonunu öngörülemez ve nefes kesici bir mücadeleye dönüştüreceğe benziyor.

Takım Adı Pilot 1 Pilot 2 ITALJET Gresini Moto2 Sergio Garcia Alonso Lopez QJMOTOR - PONT GRUP - MSI Ivan Ortola Angel Piqueras REDS Fantic Racing Barry Baltus Tony Arbolino Forward Factory Team Jorge Navarro Alex Escrig OnlyFans American Racing Team Filip Salac Joe Roberts SYNC Group SpeedRS Team Celestino Vietti Luca Lunetta LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Manuel Gonzalez Senna Agius BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Izan Guevara Alberto Ferrandez ELF Marc VDS Racing Team Aron Canet Deniz Öncü Idemitsu Honda Team Asia Mario Suryo Aji Taiyo Furusato Momoven Idrofoglia RW Racing Team Ayumu Sasaki Zonta Van Den Goorbergh CFMOTO Inde Aspar Team David Alonso Daniel Holgado Red Bull KTM Ajo Collin Veijer Jose Antonio Rueda Italtrans Racing Team Daniel Muñoz Adrian Huertas

ITALJET Gresini Moto2

Pilotlar: Sergio Garcia, Alonso Lopez

Dünya Şampiyonluğu: 1 (2010)

Motor: Triumph 765cc

QJMOTOR - PONT GRUP - MSI

Pilotlar: Ivan Ortola, Angel Piqueras

Motor: Triumph 765cc

REDS Fantic Racing

Pilotlar: Barry Baltus, Tony Arbolino

Motor: Triumph 765cc

Forward Factory Team

Pilotlar: Jorge Navarro, Alex Escrig

Motor: Triumph 765cc

OnlyFans American Racing Team

Pilotlar: Filip Salac, Joe Roberts

Motor: Triumph 765cc

SYNC Group SpeedRS Team

Pilotlar: Celestino Vietti, Luca Lunetta

Motor: Triumph 765cc

LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

Pilotlar: Manuel Gonzalez, Senna Agius

Motor: Triumph 765cc

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Pilotlar: Izan Guevara, Alberto Ferrandez

Motor: Triumph 765cc

ELF Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü © David Goldman / Red Bull Content Pool

Pilotlar: Aron Canet, Deniz Öncü

Dünya Şampiyonluğu: 3 (2014, 2017, 2019)

Motor: Triumph 765cc

Idemitsu Honda Team Asia

Pilotlar: Mario Suryo Aji, Taiyo Furusato

Motor: Triumph 765cc

Momoven Idrofoglia RW Racing Team

Pilotlar: Ayumu Sasaki, Zonta Van Den Goorbergh

Motor: Triumph 765cc

CFMOTO Inde Aspar Team

Pilotlar: David Alonso, Daniel Holgado

Dünya Şampiyonluğu: 1 (2024 - Takımlar)

Motor: Triumph 765cc

Red Bull KTM Ajo

Red Bull KTM Ajo © David Goldman / Red Bull Content Pool

Pilotlar: Collin Veijer, Jose Antonio Rueda

Dünya Şampiyonluğu: 3 (2021, 2022, 2023)

Motor: Triumph 765cc

Italtrans Racing Team

Pilotlar: Daniel Muñoz, Adrian Huertas

Dünya Şampiyonluğu: 1 (2020)

Motor: Triumph 765cc