Moto2 Takımlar ve Pilotlar

2026 Moto2 sezonu, genç yeteneklerin zirveye yükselme mücadelesi ve teknik güncellemelerle motosiklet dünyasının en heyecan verici dönemlerinden birine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Orta sıklet kategorisinin bu denli rekabetçi olduğu bir dönemde, takvimdeki stratejik değişiklikler ve pilot kadrolarındaki taze kanlar sezonun genel gidişatını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. Toplam 22 yarıştan oluşan bu uzun maratonun startı, Mart ayında Katar’daki Lusail International pistinde gece yarışıyla verilecek ve heyecan yıl sonuna kadar hız kesmeden devam edecek.
Yeni sezonda gözler, geçtiğimiz yılın yükselen yıldızlarının yanı sıra Moto3'ten bu sınıfa tırmanan iddialı isimlerin üzerinde olacak. Özellikle temsilcimiz Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS bünyesindeki performansı ve şampiyonluk favorisi olarak gösterilen isimlerin kurduğu yeni ortaklıklar, paddock içerisindeki dengeleri şimdiden değiştirmeye başladı. Sezon finali Valencia’daki Ricardo Tormo pistinde gerçekleşecekken, hızın ve cesaretin ön planda olduğu bu zorlu şampiyonada kimin kupaya uzanacağı motor sporları tutkunları için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
Moto2 2026 Sezonunun Güncel Takım ve Pilotları
2026 Moto2 sezonu, geçtiğimiz yılın heyecan dolu finalinin ardından taşların yerinden oynadığı ve yepyeni bir rekabetin kapılarını aralayan bir yıl olarak dikkat çekiyor. 2025 sezonunu tarihi bir başarıyla şampiyon tamamlayan Brezilyalı Diogo Moreira'nın MotoGP sınıfına yükselmesiyle boşalan koltuğu, orta sıkletin en yetenekli genç pilotları doldurmaya aday görünüyor. Toplam 22 yarışlık geniş bir takvimle sporseverleri selamlayan sezon, Tayland ve Brezilya gibi stratejik duraklarla başlayarak Kasım ayındaki geleneksel Valencia finaline kadar sürecek yüksek bir tempo vadediyor.
Bu sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri, Moto3’ten fırtına gibi eserek gelen ve Moto2’deki ikinci yılında şampiyonluk favorisi gösterilen Kolombiyalı David Alonso ile reigning Moto3 şampiyonu Jose Antonio Rueda gibi çaylakların sergileyeceği performans olacak. Temsilcimiz Deniz Öncü'nün tecrübesini ELF Marc VDS bünyesinde podyumlara taşıma hedefi, Türk motor sporları tutkunları için sezonun ana odağını oluşturuyor. Yeni katılan takımların dinamizmi ve Boscoscuro ile Kalex şasileri arasındaki teknik savaş, 2026 Moto2 sezonunu öngörülemez ve nefes kesici bir mücadeleye dönüştüreceğe benziyor.
ITALJET Gresini Moto2
- Pilotlar: Sergio Garcia, Alonso Lopez
- Dünya Şampiyonluğu: 1 (2010)
- Motor: Triumph 765cc
QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
- Pilotlar: Ivan Ortola, Angel Piqueras
- Motor: Triumph 765cc
REDS Fantic Racing
- Pilotlar: Barry Baltus, Tony Arbolino
- Motor: Triumph 765cc
Forward Factory Team
- Pilotlar: Jorge Navarro, Alex Escrig
- Motor: Triumph 765cc
OnlyFans American Racing Team
- Pilotlar: Filip Salac, Joe Roberts
- Motor: Triumph 765cc
SYNC Group SpeedRS Team
- Pilotlar: Celestino Vietti, Luca Lunetta
- Motor: Triumph 765cc
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
- Pilotlar: Manuel Gonzalez, Senna Agius
- Motor: Triumph 765cc
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
- Pilotlar: Izan Guevara, Alberto Ferrandez
- Motor: Triumph 765cc
ELF Marc VDS Racing Team
- Pilotlar: Aron Canet, Deniz Öncü
- Dünya Şampiyonluğu: 3 (2014, 2017, 2019)
- Motor: Triumph 765cc
Idemitsu Honda Team Asia
- Pilotlar: Mario Suryo Aji, Taiyo Furusato
- Motor: Triumph 765cc
Momoven Idrofoglia RW Racing Team
- Pilotlar: Ayumu Sasaki, Zonta Van Den Goorbergh
- Motor: Triumph 765cc
CFMOTO Inde Aspar Team
- Pilotlar: David Alonso, Daniel Holgado
- Dünya Şampiyonluğu: 1 (2024 - Takımlar)
- Motor: Triumph 765cc
Red Bull KTM Ajo
- Pilotlar: Collin Veijer, Jose Antonio Rueda
- Dünya Şampiyonluğu: 3 (2021, 2022, 2023)
- Motor: Triumph 765cc
Italtrans Racing Team
- Pilotlar: Daniel Muñoz, Adrian Huertas
- Dünya Şampiyonluğu: 1 (2020)
- Motor: Triumph 765cc