Deniz Öncü Sezonun En İyi Derecesini Tekrarladı

heyecan hız kesmiyor. Neredeyse tüm Moto 3 yarışlarında olduğu gibi birbirine yakın mücadelelere sahne olan Alcaniz GP de izleyenlere büyük bir keyif verdi. Üst sıraların sürekli olarak yer değiştirdiği mücadelede günün öne çıkan pilotlarından biri ise 18. sırada başladığı yarışı 7. olarak tamamlayan

. Deniz bu sonuçla bu sezon

elde ettiği en iyi derecesini tekrarlamış oldu.