Deniz Öncü Sezonun En İyi Derecesini Tekrarladı
© Red Bull KTM Tech3
Alcaniz GP'de Moto 3 sürücüleri yine nefesleri kesen bir mücadeleye imza attı. Günün en dikkat çeken isimlerinden biri ise 18. sıradan start alıp yarışı 7. olarak tamamlayan Deniz Öncü'ydü.
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Moto 3'te heyecan hız kesmiyor. Neredeyse tüm Moto 3 yarışlarında olduğu gibi birbirine yakın mücadelelere sahne olan Alcaniz GP de izleyenlere büyük bir keyif verdi. Üst sıraların sürekli olarak yer değiştirdiği mücadelede günün öne çıkan pilotlarından biri ise 18. sırada başladığı yarışı 7. olarak tamamlayan Deniz Öncü'ydü. Deniz bu sonuçla bu sezon Emilia Romagna'da elde ettiği en iyi derecesini tekrarlamış oldu.
Müthiş bir performansla sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Red Bull KTM Ajo pilotu Raul Fernandez, Alcaniz GP'de pol pozisyonda yer aldı. Yarışa ön çizgide başlayan diğer iki isim ise Tony Arbolino ve Celestino Vietti'ydi.
Yarış boyunca ön sıralar sıklıkla yer değiştirirken bir ara birinci ile 25. sürücü arasında ki fark sadece 4 saniyeydi. Yarışa altıncı sırada başlayan Red Bull KTM Tech 3 sürücüsü Ayumu Sasaki iyi bir startın ardından kendini üst sıralara atmayı başarmış ve podyum için rakiplerini zorlamaya başlamıştı.
Yarışın son turlarında ön grupta hala bir kopma yaşanmazken tam 11 pilotun kıyasıya zirve mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyordu. Şampiyona lideri Albert Arenas ön sıralarda kalmaya çalışırken Jaume Masia ise Aragon pistinde peş peşe ikinci zaferine uzanmak için mücadele ediyordu.
Yarışın son turlarında yine müthiş bir kaos yaşanırken birbirini geçen sürücüleri takip edebilmek bir hayli zorlaştı. Son viraja önde giren Jaume Masia, Aragon'daki ikinci zaferine ulaşırken bu aynı zamanda Honda'nın tüm kategorilerdeki 800. yarış galibiyeti anlamına geliyordu.
Red Bull Tech 3 sürücüsü Ayumu Sasaki ikinci sırayı alarak kariyerinin ilk Moto 3 podyumuna çıkarken, Red Bull KTM Ajo sürücüsü Kaito Toba da müthiş performansının karşılığını podyum başarısıyla almış oldu. Temsilcimiz ve aynı zamanda Sasaki'nin de takım arkadaşı olan Deniz Öncü ise yarış boyunca sergilediği yukarı yönlü performansıyla 18. sıradan yedinciliğe kadar yükseldi ve böylece kariyerinin en iyi derecesini yinelemiş oldu.