Deniz Öncü Kariyerinin İlk Moto3 Zaferini Almanya'da Kazandı!

Moto3 sezonunun yedinci yarışı için adres Almanya'ydı. Red Bull sporcusu Deniz Öncü , ikinci sıradan başladığı yarışın son virajında önündeki Ayumi Sasaki'yi geçmeyi başararak kariyerinin ilk Moto3 galibiyetini elde etti.

Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferini kutluyor © Red Bull Content Pool

Deniz yarışa ikinci sıradan başladı. İlk turlarda şampiyona lideri Dani Holgado yerini kaybetse de ön sıralardan kopmadı. Beşinci tur devam ederken Ivan Ortola ile küçük bir çekişme yaşayan Deniz, üçüncü sıraya tutunmayı başardı.

Yedinci turda Holgado'yu geride bırakmayı başaran temsilcimiz, ilk sırada yer alan Ayumu Sasaki'nin 1,5 saniye arkasında yer alıyordu. Bu noktadan sonra Holgado ile arasındaki farkı yavaş yavaş açmaya başlarken, Sasaki'yle arasındaki mesafeyi de eritmeye devam etti.

Deniz Öncü damalı bayrağı ilk sırada görüyor © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

11. turda Deniz'in Sasaki'yle arasındaki fark 1 saniyenin altına düşerken, Holgado ile arasında ise 2,5 saniye civarında bir fark oluştu. Deniz ve Sasaki özel bir düellonun iki tarafı olurken, nefesleri kesen bir takip de başlamış oldu.

Bitime beş tur kala rakibinin yavaş yavaş yoklamaya başlayan Deniz, eş zamanlı olarak sol bacağına giren krampla da mücadelede ediyordu. Zaman zaman sol baldırına masaj yaptığı görülen sporcumuz kesinlikle hızından ve performansından bir şey kaybetmiyordu.

Son turun başlamasıyla Deniz de ataklarını sıklaştırdı. Yarışın ilk anlarından itibaren zafere koşabileceğinin sinyallerini veren Deniz, Sasaki'yi son viraja kadar kovaladı.

Son virajda iç çizgiden yaptığı atakla rakibini ekarte eden Deniz müthiş bir zafere ulaşmayı başardı. Son dönemdeki muazzam performanslarını zaferle süslememesini arzuladığımız Deniz, geçen hafta İtalya'da zaferi kıl payı kaçırmıştı.

Bu zaferle İtalya yarışının da rövanşını aldı ve kariyerinin ilk Moto3 zaferine ulaşmayı başardı. Böylece Deniz, kardeşi Can Öncü 'nün 2018 Valencia zaferinden sonra Moto3'te yarış kazanan ilk Türk yarışçı oldu.

"İnanılmazdı. Bu günü uzun zamandır bekliyordum. En sonunda başardım." Deniz Öncü

Sasaki ikinci sırayı alırken, şampiyona lideri Holgado yarışı üçüncülükle tamamladı ve podyumda yer aldı. Yarış boyunca ön grupta kalmayı başaran Ortola ise dördüncülükle yetindi.

Podyuma giriş © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Kupayla buluşma © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Kupa Deniz'in ellerinde yükseliyor © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Birincilik kupası © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Deniz Öncü © Red Bull Content Pool

Deniz ise zaferin ardından şunları söyledi: "İnanılmazdı. Bu günü uzun zamandır bekliyordum. En sonunda başardım. Bugün Babalar Günü. Buradan babamın Babalar Günü'nü kutluyorum. Hep sıkı çalıştık. Başımızı öne eğip sonuna kadar zorladık."

"Bu hafta özellikle bacağımdaki kramplar nedeniyle bazı zorluklar yaşadım ama yarışı bitirmeyi başardım. Son virajda rakibimi geçtim. Kazanmak ve Türk bayrağını zirvede görmek inanılmaz bir duygu."

"Kenan Sofuoğlu'na, Toprak'a, Bahattin'e ve kardeşim Can'a, beni bu noktaya getiren herkese teşekkür ediyorum. Takımım Red Bull KTM Ajo da tüm sezon boyunca harika bir iş çıkarttı. En sonunda potansiyelimizi göstermeyi başardık. Her zaman limitlerimizi zorlamaya devam edeceğiz."