Deniz Öncü Değerli Puanlar Toplamaya Devam Ediyor

, takvimin üçüncü durağı olan Red Bull Grand Prix of the Americas’ta piste çıktı. Deniz cumartesi günkü sıralama turu seansında 2:17.998’lik zamana imza attı ve yarışa 14. sıradan başladı.

Kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber 14 turluk yarış start aldı ve ilk tur sona ererken bir diğer Red Bull sporcusu Ayumu Sasaki liderliğe yükseldi. Üst sıralara yükselmek isteyen Deniz de ilk tur tamamlandığında iki sıra birden kazanarak 12. sırada kendine yer buldu.