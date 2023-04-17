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MotoGP
Deniz Öncü Değerli Puanlar Toplamaya Devam Ediyor
Moto3'te sezonun üçüncü ayağı Amerika GP'sinde piste çıkan Deniz Öncü yarıştan 10 puanla ayrıldı.
Bu sezon Moto3’te Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, takvimin üçüncü durağı olan Red Bull Grand Prix of the Americas’ta piste çıktı. Deniz cumartesi günkü sıralama turu seansında 2:17.998’lik zamana imza attı ve yarışa 14. sıradan başladı.
Kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber 14 turluk yarış start aldı ve ilk tur sona ererken bir diğer Red Bull sporcusu Ayumu Sasaki liderliğe yükseldi. Üst sıralara yükselmek isteyen Deniz de ilk tur tamamlandığında iki sıra birden kazanarak 12. sırada kendine yer buldu.
Sasaki’nin son turlara kadar liderlik ettiği yarışta Deniz ise yarışın orta noktası geçilirken 13. sıradaydı. Ön gruptaki altı sürücü arayı yavaş yavaş açmaya başlarken, ikinci grubun içinde yer alan Deniz turlar ilerledikçe basamakları birer birer tırmanmaya başladı.
Dokuzuncu turdan itibaren üç tur boyunca birer sıra kazanan Deniz, son tura girilirken dokuzuncu sıradaydı ve son düzlükte atağını yaparak yarışı altıncı sırada tamamlamayı başardı. Deniz’in takım arkadaşı İspanyol sürücü José Antonio Rueda ise yarıştan 10.’lukla ayrıldı.
Moto3 Sürücüler Şampiyonası
- Daniel Holgado, 49 puan
- Diogo Moreira, 49 puan
- Xavier Artigas, 32 puan
- Jaume Masià, 31 puan
- Tatsuki Suzuki, 27 puan
- Iván Ortol, 25 puan
- David Muñoz, 20 puan
- José Antonio Rueda, 19 puan
- Stefano Nepa, 19 puan
- Kaito Toba, 19 puan