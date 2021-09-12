© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
MotoGP
Deniz Öncü Aragon'da Podyumda
İspanya’nın Aragon pisti Moto3’te sezonun en heyecan verici yarışlarından birine sahne olurken, temsilcimiz Deniz Öncü başarılı bir performansın ardından ikinci sırada yer alarak podyuma çıktı.
Moto3, her zaman olduğu gibi harika bir mücadeleye daha sahne oldu. Bu kez Aragon pistinde kapışan Moto3 pilotları, tansiyonun sürekli üst düzeyde seyrettiği nefes kesen bir yarışın parçası oldular. Elbette bu yarışta öne çıkan isimlerinden biri Red Bull sporcusu Deniz Öncü'ydü. Deniz, göz kamaştıran bir performansın ardından ikinci sırayı elde etti ve bu sezon üçüncü kez podyumda yer aldı.
Sıralama turlarında Darryn Binder ilk sırayı elde ederken Gabriel Rodrigo ve Tatsuki Suzuki ilk çizgiyi tamamlayan isimlerdi. Sergio Garcia ve Andrea Migno’nun hemen ardında altıncı sırada ise Deniz Öncü yer alıyordu.
Deniz Öncü start’ın ardından bir sıra kaybetse de yarışın ilk turlarını son derece başarılı bir sürüşle geçirerek kısa bir süre sonra ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Uzun süre liderliğini sürdüren Deniz, yarışın bitmesine 10 tur kala liderliği Xavier Artigas’a kaptırdı. Bir tur sonra ise Deniz etkileyici bir atakla tekrar ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Ardında ise Sergio Garcia ve Xavier Artigas yer alıyordu.
Ön grupta yer alan Dennis Foggia, yarışın bitimine 7 tur kala zirveye tırmandı ve ilk sırayı ele geçirdi. Ancak son 6 tura girmek üzereyken Deniz yine müthiş bir hamle yaptı ve liderlik koltuğuna tekrar yerleşti. Bitime 2 tur kala Foggia tekrar liderliği yakaladı.
Son turda tekrar Deniz liderliği tekrar ele geçirse de Foggia'nın son virajdaki atağına karşı koyamadı. Foggia yarışı ilk sırada tamamlarken Deniz Öncü yükselen performansını bir podyum başarısıyla daha süslemeyi başardı. İkinci sırada yer alan temsilcimiz bu sezonki üçüncü podyum başarısını elde etmiş oldu. Üçüncü sırayı ise Ayumu Sasaki elde etti.