Deniz Öncü Aragon'da Podyumda

Moto3

, her zaman olduğu gibi harika bir mücadeleye daha sahne oldu. Bu kez Aragon pistinde kapışan Moto3 pilotları, tansiyonun sürekli üst düzeyde seyrettiği nefes kesen bir yarışın parçası oldular. Elbette bu yarışta öne çıkan isimlerinden biri Red Bull sporcusu

'ydü. Deniz, göz kamaştıran bir performansın ardından ikinci sırayı elde etti ve bu sezon üçüncü kez podyumda yer aldı.