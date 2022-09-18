Deniz Öncü'den Müthiş Geri Dönüş

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 15. ayağı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşuldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü , 13. sıradan başladığı yarışı gösterdiği müthiş performans sonrasında dördüncü tamamlamayı başardı.

Cumartesi günkü sıralama turu seansında motosikletinde teknik bir problem yaşayan Deniz, son hızlı tur denemesini yapamayınca 13. sırada yer aldı. En hızlı zamana GasGas Aspar Team sürücüsü Izan Guevara imza atarken, onu Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado takip etti.

Deniz grid'in arka sıralarından start almasına rağmen yarışa hızlı bir tempoyla başlayarak ilk turu 11. sırada geçmeyi başardı. Bu arada ilk virajdaki temaslar sonrası üç sürücü yerde kaldı, yarışın lideri ise aynı zamanda şampiyona lideri olan Izan Guevara idi.

Deniz Öncü © Red Bull Content Pool

19 turluk yarışın üçüncü turu koşulurken Deniz üst sıralara doğru tırmanmayı sürdürdü. Deniz önündeki rakiplerini bir bir geride bırakarak üçüncü tur sonunda yedinciliğe kadar yükselmeyi başardı. Onun hemen önünde Britanyalı sürücü John McPhee yer alıyordu.

Deniz yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken dördüncü sıraya kadar yükselse de öndeki üçlü arayı epey açmıştı. Deniz’in bu noktadan sonra hedefi Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Daniel Holgado üçlüsü ile arasındaki dört - beş saniyelik farkı kapatmak oldu.

Yarışın kalan turlarında öndeki üçlü arayı gitgide açarken Deniz de arkasındaki grubun önünde kalma mücadelesi verdi. Kalabalık bir gruba liderlik eden Deniz yarışı dördüncü sırada tamamlamayı başardı. Yarışın podyumu ise Guevara, Sasaki ve Holgado şeklinde oluştu.

Moto3 | Aragon GP 1 37:29.944 2 +0.957 3 +6.536 4 +12.906 5 +16.695 Show all results Sıra Sürücü Sonuç 1 37:29.944 2 +0.957 3 +6.536 4 +12.906 5 +16.695 6 +16.721 7 +16.855 8 +16.961 9 +17.048 10 +17.071 11 +17.136 12 +17.167 13 +17.217 14 +18.083 15 +25.637 16 +28.688 17 +31.435 18 +31.525 19 +31.592 20 +31.599 21 +31.990 22 +34.415 23 +34.747 24 +1:00.627 25 +1:23.545 26 +1:23.608 27 +7 tur 28 +18 tur 29 +18 tur 30 +19 tur