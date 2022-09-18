Deniz Öncü, Aragon GP
© Red Bull Content Pool
MotoGP

Deniz Öncü'den Müthiş Geri Dönüş

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 13. sıradan başladığı Moto3 Aragon yarışını dördüncü sırada tamamladı.
Yazar: Red Bull
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Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 15. ayağı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşuldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 13. sıradan başladığı yarışı gösterdiği müthiş performans sonrasında dördüncü tamamlamayı başardı.
Cumartesi günkü sıralama turu seansında motosikletinde teknik bir problem yaşayan Deniz, son hızlı tur denemesini yapamayınca 13. sırada yer aldı. En hızlı zamana GasGas Aspar Team sürücüsü Izan Guevara imza atarken, onu Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado takip etti.
Deniz grid'in arka sıralarından start almasına rağmen yarışa hızlı bir tempoyla başlayarak ilk turu 11. sırada geçmeyi başardı. Bu arada ilk virajdaki temaslar sonrası üç sürücü yerde kaldı, yarışın lideri ise aynı zamanda şampiyona lideri olan Izan Guevara idi.
Deniz Öncü, Aragon GP
Deniz Öncü
© Red Bull Content Pool
19 turluk yarışın üçüncü turu koşulurken Deniz üst sıralara doğru tırmanmayı sürdürdü. Deniz önündeki rakiplerini bir bir geride bırakarak üçüncü tur sonunda yedinciliğe kadar yükselmeyi başardı. Onun hemen önünde Britanyalı sürücü John McPhee yer alıyordu.
Deniz yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken dördüncü sıraya kadar yükselse de öndeki üçlü arayı epey açmıştı. Deniz’in bu noktadan sonra hedefi Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Daniel Holgado üçlüsü ile arasındaki dört - beş saniyelik farkı kapatmak oldu.
Yarışın kalan turlarında öndeki üçlü arayı gitgide açarken Deniz de arkasındaki grubun önünde kalma mücadelesi verdi. Kalabalık bir gruba liderlik eden Deniz yarışı dördüncü sırada tamamlamayı başardı. Yarışın podyumu ise Guevara, Sasaki ve Holgado şeklinde oluştu.

Moto3 | Aragon GP

Sıra

Sürücü

Sonuç

1

Izan Guevara

37:29.944

2

Ayumi Sasaki

+0.957

3

Daniel Holgado

+6.536

4

Deniz Öncü

+12.906

5

Adrian Fernandez

+16.695

6

Iván Ortolá

+16.721

7

David Muñoz

+16.855

8

Jaume Masia

+16.961

9

Carlos Tatay

+17.048

10

John McPhee

+17.071

11

Xavier Artigas

+17.136

12

Tatsuki Suzuki

+17.167

13

Sergio Garcia

+17.217

14

Dennis Foggia

+18.083

15

Riccardo Rossi

+25.637

16

Taiyo Furusato

+28.688

17

Andrea Migno

+31.435

18

Stefano Nepa

+31.525

19

Elia Bartolini

+31.592

20

Joel Kelso

+31.599

21

Scott Ogden

+31.990

22

Kaito Toba

+34.415

23

Mario Aji

+34.747

24

Ana Carrasco

+1:00.627

25

Alessandro Morosi

+1:23.545

26

Maria Herrera

+1:23.608

27

Ryusei Yamanaka

+7 tur

28

Lorenzo Fellon

+18 tur

29

Nicola Fabio Carraro

+18 tur

30

Joshua Whatley

+19 tur

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