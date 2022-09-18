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MotoGP
Deniz Öncü'den Müthiş Geri Dönüş
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 13. sıradan başladığı Moto3 Aragon yarışını dördüncü sırada tamamladı.
Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 15. ayağı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşuldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 13. sıradan başladığı yarışı gösterdiği müthiş performans sonrasında dördüncü tamamlamayı başardı.
Cumartesi günkü sıralama turu seansında motosikletinde teknik bir problem yaşayan Deniz, son hızlı tur denemesini yapamayınca 13. sırada yer aldı. En hızlı zamana GasGas Aspar Team sürücüsü Izan Guevara imza atarken, onu Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado takip etti.
Deniz grid'in arka sıralarından start almasına rağmen yarışa hızlı bir tempoyla başlayarak ilk turu 11. sırada geçmeyi başardı. Bu arada ilk virajdaki temaslar sonrası üç sürücü yerde kaldı, yarışın lideri ise aynı zamanda şampiyona lideri olan Izan Guevara idi.
19 turluk yarışın üçüncü turu koşulurken Deniz üst sıralara doğru tırmanmayı sürdürdü. Deniz önündeki rakiplerini bir bir geride bırakarak üçüncü tur sonunda yedinciliğe kadar yükselmeyi başardı. Onun hemen önünde Britanyalı sürücü John McPhee yer alıyordu.
Deniz yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken dördüncü sıraya kadar yükselse de öndeki üçlü arayı epey açmıştı. Deniz’in bu noktadan sonra hedefi Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Daniel Holgado üçlüsü ile arasındaki dört - beş saniyelik farkı kapatmak oldu.
Yarışın kalan turlarında öndeki üçlü arayı gitgide açarken Deniz de arkasındaki grubun önünde kalma mücadelesi verdi. Kalabalık bir gruba liderlik eden Deniz yarışı dördüncü sırada tamamlamayı başardı. Yarışın podyumu ise Guevara, Sasaki ve Holgado şeklinde oluştu.
Moto3 | Aragon GP
Sıra
Sürücü
Sonuç
1
Izan Guevara
37:29.944
2
Ayumi Sasaki
+0.957
3
Daniel Holgado
+6.536
4
+12.906
5
Adrian Fernandez
+16.695
6
Iván Ortolá
+16.721
7
David Muñoz
+16.855
8
Jaume Masia
+16.961
9
Carlos Tatay
+17.048
10
John McPhee
+17.071
11
Xavier Artigas
+17.136
12
Tatsuki Suzuki
+17.167
13
Sergio Garcia
+17.217
14
Dennis Foggia
+18.083
15
Riccardo Rossi
+25.637
16
Taiyo Furusato
+28.688
17
Andrea Migno
+31.435
18
Stefano Nepa
+31.525
19
Elia Bartolini
+31.592
20
Joel Kelso
+31.599
21
Scott Ogden
+31.990
22
Kaito Toba
+34.415
23
Mario Aji
+34.747
24
Ana Carrasco
+1:00.627
25
Alessandro Morosi
+1:23.545
26
Maria Herrera
+1:23.608
27
Ryusei Yamanaka
+7 tur
28
Lorenzo Fellon
+18 tur
29
Nicola Fabio Carraro
+18 tur
30
Joshua Whatley
+19 tur