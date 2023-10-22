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MotoGP
Avustralya'da Zafer Deniz Öncü'nün!
Moto3'teki gururumuz Deniz Öncü, yoğun yağmur altındaki Avustralya yarışını kazandı ve kariyerindeki üçüncü Moto3 galibiyetini elde etti.
Yoğun yağmur ve sert esen rüzgarlar... Avustalya, Phillip Island'taki Moto3 mücadelesi öncesinde en sık kullanılan kelimeler bunlardı. Zira pist suyla doluydu ve henüz daha çıkış turunda düşen çok fazla isim vardı. Fakat yarışın bir kez daha ertelenmeyeceği ya da iptal edilmeyeceği açıklandıktan sonra pilotlar için artık önemli olan, zorlu hava koşullarına uyum sağlamaktı. Güvenlik aracının piste girmesiyle birlikte formasyon turuna doğru geçildi.
Temilsilcimiz Deniz Öncü yedinci cepten start alırken pole pozisyonunda ise Ayumi Sasaki vardı. Neyse ki Deniz, zorlu koşullarda sorun yaşamadan başlayan nadir pilotlardan biri oldu.
Deniz Öncü kaza yapmadan çıkış yapmayı başardıktan hemen sonra ön grubun içinde kaldı. Hatta bununla yetinmedi ve iki basamak yükselerek beşinciliğe çıktı. O sırada Sasaki de liderliğini korudu. İlk turun ardından Adrian Fernandes liderliği alırken, Deniz Öncü de bir basamak daha kazanarak dördüncü sıraya oturdu.
Kısa süre sonra arka grupta bir kaza gerçekleşti ve ikinci sektörde sarı bayraklar göründü. Yarış normale döndüğünde Deniz Öncü çok beklemeden önce önündeki Joel Kelso'yu geçerek üçüncülüğü aldı. Hemen ardından pole pozisyonundan başlayan Sasaki'ye atak yaptı, geçti ve ikinci sıraya yükseldi.
Deniz Öncü bitime 18 tur kala ikinci sırayı elde etmişti. Deniz'in önündeki ve arkasındaki isimler değişse de o, zor şartlar altında pozisyonunu çok uzun süre korumayı başardı ve son tura ikinci sırada girdi. İlk sırada ise yarışa pole pozisyonundan başlayan Sasaki vardı.
Yarış çok uzundu ve ilk 10 turdan sonra dondum. Ama yağmurda konsantre oldum ve olabildiğince iyi bir şekilde yarışı bitirmeye çalıştım. Zordu ama kazandık. Takımım beni iyi olmaya itiyor...
Deniz Öncü son turun hemen başında risk alarak Sasaki'yi zorladı. İlk viraj geçişini yapamadı fakat çok kısa süre sonra Sasaki'nin önüne geçmeyi başardı ve Sasaki'nin atağına karşı yerini korudu. Deniz Öncü Phillip Island'ta zor koşullarda Sasaki'ye karşı bu düelloyu kazanmış oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü Avustralya'da damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyeti aldı.
Deniz Öncü yine son turda, doğru yerde doğru atağı yaptı ve böylece, Moto3 kariyerindeki üçüncü yarış galibiyetini elde etti. Deniz Öncü'nün bir sonraki yarışı önümüzdeki hafta Tayland GP'si olacak.