Avustralya'da Zafer Deniz Öncü'nün!

Yoğun yağmur ve sert esen rüzgarlar... Avustalya, Phillip Island'taki Moto3 mücadelesi öncesinde en sık kullanılan kelimeler bunlardı. Zira pist suyla doluydu ve henüz daha çıkış turunda düşen çok fazla isim vardı. Fakat yarışın bir kez daha ertelenmeyeceği ya da iptal edilmeyeceği açıklandıktan sonra pilotlar için artık önemli olan, zorlu hava koşullarına uyum sağlamaktı. Güvenlik aracının piste girmesiyle birlikte formasyon turuna doğru geçildi.