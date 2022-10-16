Deniz Öncü'den Sezonun İkinci Podyumu

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 16. yarışı Avustralya Grand Prix'si Phillip Island pistinde koşuldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü , sekizinci sıradan başladığı yarışta müthiş bir performans ortaya koyarak elde ettiği ikincilik ile bu sezon en iyi derecesini elde etti.

Avustralya'da cumartesi günü koşulan sıralama turu seansında Deniz Öncü pisti 1:36.796 ile turlayarak grid'in sekizinci sırasında kendine yer buldu. En hızlı tura 1:35.854 ile bir diğer Red Bull sporcusu Ayumu Sasaki imza atarken onu İspanyol sürücüler Sergio García, Iván Ortolá ve Carlos Tatay takip etti.

Yarışın start'ı ile Sergio García liderliğe yükseldi, Deniz Öncü de Carlos Tatay, Stefano Nepa ve şampiyona lideri Izan Guevara üçlüsünü geride bırakarak ilk turu beşinci sırada geçti. Temposu gayet iyi görünen Deniz bir sonraki turda da dördüncülüğe yükseldi ve henüz ilk turlardan podyuma göz kırptı.

Deniz Öncü © Red Bull Content Pool

Avustralya'daki 23 turluk yarışın üçüncü turunda yerde kalan Daniel Holgado ve Taiyo Furusato yarışa veda etti. İlk turlarda öndeki altı sürücü birbirine çok yakın seyrederken arka gruptan ayrılmaya başladı, bu grubun içinde Deniz de vardı ve altılı arasında sık sık pozisyon değişiklikleri yaşandı.

Şampiyona lideri Izan Guevara dokuzuncu turda yarış liderliğine yükseldi. Bu sırada Deniz üçüncü sırada yoluna devam ederken yarışın orta noktası geçildiğinde bu kez Deniz'in de yer aldığı öndeki dörtlü arka gruptan kopmaya başladı. 13. turda İngiliz sürücü Scott Ogden yarış dışı kalan üçüncü isim oldu.

Deniz Öncü © Red Bull Content Pool

Damalı bayrağa kadar dört sürücü arasında nefes kesen bir podyum mücadelesi yaşandı. Son turda liderliğe yükselen Izan Guevara hem yarış zaferine hem de 2022 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Son tura lider giren Deniz sadece 0.345 saniye farkla ikinci olurken, podyumun son basamağı Sergio García'nın oldu.

Yarıştan çok keyif aldım. Uzun bir aradan sonra podyuma geri döndük, çok sıkı çalışıyoruz ve artık sıradaki hedef birinci olmak. Deniz Öncü

Moto3 | Avustralya GP 1 37:38.762 2 +0.345 3 +0.460 4 +0.560 5 +7.428 Show all results Sıra Sürücü Sonuç 1 37:38.762 2 +0.345 3 +0.460 4 +0.560 5 +7.428 6 +7.496 7 +7.574 8 +7.575 9 +16.794 10 +16.831 11 +17.066 12 +17.768 13 +17.884 14 +21.354 15 +22.414 16 +40.095 17 +41.799 18 +41.826 19 +41.828 20 +41.837 21 +41.946 22 +42.006 23 +42.753 24 +54.640 25 +1 tur 26 +2 tur 27 +5 tur 28 +11 tur 29 +21 tur 30 +21 tur