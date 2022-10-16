Deniz Öncü, Avustralya GP, 16 Ekim 2022
© Red Bull Content Pool
MotoGP

Deniz Öncü'den Sezonun İkinci Podyumu

Moto3 Avustralya Grand Prix'sinde podyumun ikinci basamağında yer alan Deniz Öncü sezonun en iyi derecesini elde etti.
Yazar: Red Bull
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Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 16. yarışı Avustralya Grand Prix'si Phillip Island pistinde koşuldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sekizinci sıradan başladığı yarışta müthiş bir performans ortaya koyarak elde ettiği ikincilik ile bu sezon en iyi derecesini elde etti.
Avustralya'da cumartesi günü koşulan sıralama turu seansında Deniz Öncü pisti 1:36.796 ile turlayarak grid'in sekizinci sırasında kendine yer buldu. En hızlı tura 1:35.854 ile bir diğer Red Bull sporcusu Ayumu Sasaki imza atarken onu İspanyol sürücüler Sergio García, Iván Ortolá ve Carlos Tatay takip etti.
Yarışın start'ı ile Sergio García liderliğe yükseldi, Deniz Öncü de Carlos Tatay, Stefano Nepa ve şampiyona lideri Izan Guevara üçlüsünü geride bırakarak ilk turu beşinci sırada geçti. Temposu gayet iyi görünen Deniz bir sonraki turda da dördüncülüğe yükseldi ve henüz ilk turlardan podyuma göz kırptı.
Deniz Öncü, Avustralya GP, 16 Ekim 2022
Deniz Öncü
© Red Bull Content Pool
Avustralya'daki 23 turluk yarışın üçüncü turunda yerde kalan Daniel Holgado ve Taiyo Furusato yarışa veda etti. İlk turlarda öndeki altı sürücü birbirine çok yakın seyrederken arka gruptan ayrılmaya başladı, bu grubun içinde Deniz de vardı ve altılı arasında sık sık pozisyon değişiklikleri yaşandı.
Şampiyona lideri Izan Guevara dokuzuncu turda yarış liderliğine yükseldi. Bu sırada Deniz üçüncü sırada yoluna devam ederken yarışın orta noktası geçildiğinde bu kez Deniz'in de yer aldığı öndeki dörtlü arka gruptan kopmaya başladı. 13. turda İngiliz sürücü Scott Ogden yarış dışı kalan üçüncü isim oldu.
Deniz Öncü, Avustralya GP, 15 Ekim 2022
Deniz Öncü
© Red Bull Content Pool
Damalı bayrağa kadar dört sürücü arasında nefes kesen bir podyum mücadelesi yaşandı. Son turda liderliğe yükselen Izan Guevara hem yarış zaferine hem de 2022 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Son tura lider giren Deniz sadece 0.345 saniye farkla ikinci olurken, podyumun son basamağı Sergio García'nın oldu.
Yarıştan çok keyif aldım. Uzun bir aradan sonra podyuma geri döndük, çok sıkı çalışıyoruz ve artık sıradaki hedef birinci olmak.
Deniz Öncü

Moto3 | Avustralya GP

Sıra

Sürücü

Sonuç

1

Izan Guevara

37:38.762

2

Deniz Öncü

+0.345

3

Sergio García

+0.460

4

Ayumu Sasaki

+0.560

5

Stefano Nepa

+7.428

6

John McPhee

+7.496

7

Diogo Moreira

+7.574

8

Joel Kelson

+7.575

9

Dennis Foggia

+16.794

10

Riccardo Rossi

+16.831

11

David Muñoz

+17.066

12

Carlos Tatay

+17.768

13

Iván Ortolá

+17.884

14

Xavier Artigas

+21.354

15

Jaume Masià

+22.414

16

Andrea Migno

+40.095

17

Kaito Toba

+41.799

18

Adrián Fernández

+41.826

19

Lorenzon Fellon

+41.828

20

Elia Bartolini

+41.837

21

Joshua Whatley

+41.946

22

Nicola Carraro

+42.006

23

Ana Carrasco

+42.753

24

Alberto Surra

+54.640

25

Ryusei Yamanaka

+1 tur

26

Mario Suryo Aji

+2 tur

27

Tatsuki Suzuki

+5 tur

28

Scott Ogden

+11 tur

29

Taiyo Furusato

+21 tur

30

Daniel Holgado

+21 tur

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