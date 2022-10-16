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MotoGP
Deniz Öncü'den Sezonun İkinci Podyumu
Moto3 Avustralya Grand Prix'sinde podyumun ikinci basamağında yer alan Deniz Öncü sezonun en iyi derecesini elde etti.
Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 16. yarışı Avustralya Grand Prix'si Phillip Island pistinde koşuldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sekizinci sıradan başladığı yarışta müthiş bir performans ortaya koyarak elde ettiği ikincilik ile bu sezon en iyi derecesini elde etti.
Avustralya'da cumartesi günü koşulan sıralama turu seansında Deniz Öncü pisti 1:36.796 ile turlayarak grid'in sekizinci sırasında kendine yer buldu. En hızlı tura 1:35.854 ile bir diğer Red Bull sporcusu Ayumu Sasaki imza atarken onu İspanyol sürücüler Sergio García, Iván Ortolá ve Carlos Tatay takip etti.
Yarışın start'ı ile Sergio García liderliğe yükseldi, Deniz Öncü de Carlos Tatay, Stefano Nepa ve şampiyona lideri Izan Guevara üçlüsünü geride bırakarak ilk turu beşinci sırada geçti. Temposu gayet iyi görünen Deniz bir sonraki turda da dördüncülüğe yükseldi ve henüz ilk turlardan podyuma göz kırptı.
Avustralya'daki 23 turluk yarışın üçüncü turunda yerde kalan Daniel Holgado ve Taiyo Furusato yarışa veda etti. İlk turlarda öndeki altı sürücü birbirine çok yakın seyrederken arka gruptan ayrılmaya başladı, bu grubun içinde Deniz de vardı ve altılı arasında sık sık pozisyon değişiklikleri yaşandı.
Şampiyona lideri Izan Guevara dokuzuncu turda yarış liderliğine yükseldi. Bu sırada Deniz üçüncü sırada yoluna devam ederken yarışın orta noktası geçildiğinde bu kez Deniz'in de yer aldığı öndeki dörtlü arka gruptan kopmaya başladı. 13. turda İngiliz sürücü Scott Ogden yarış dışı kalan üçüncü isim oldu.
Damalı bayrağa kadar dört sürücü arasında nefes kesen bir podyum mücadelesi yaşandı. Son turda liderliğe yükselen Izan Guevara hem yarış zaferine hem de 2022 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Son tura lider giren Deniz sadece 0.345 saniye farkla ikinci olurken, podyumun son basamağı Sergio García'nın oldu.
Yarıştan çok keyif aldım. Uzun bir aradan sonra podyuma geri döndük, çok sıkı çalışıyoruz ve artık sıradaki hedef birinci olmak.
Moto3 | Avustralya GP
Sıra
Sürücü
Sonuç
1
Izan Guevara
37:38.762
2
+0.345
3
Sergio García
+0.460
4
Ayumu Sasaki
+0.560
5
Stefano Nepa
+7.428
6
John McPhee
+7.496
7
Diogo Moreira
+7.574
8
Joel Kelson
+7.575
9
Dennis Foggia
+16.794
10
Riccardo Rossi
+16.831
11
David Muñoz
+17.066
12
Carlos Tatay
+17.768
13
Iván Ortolá
+17.884
14
Xavier Artigas
+21.354
15
Jaume Masià
+22.414
16
Andrea Migno
+40.095
17
Kaito Toba
+41.799
18
Adrián Fernández
+41.826
19
Lorenzon Fellon
+41.828
20
Elia Bartolini
+41.837
21
Joshua Whatley
+41.946
22
Nicola Carraro
+42.006
23
Ana Carrasco
+42.753
24
Alberto Surra
+54.640
25
Ryusei Yamanaka
+1 tur
26
Mario Suryo Aji
+2 tur
27
Tatsuki Suzuki
+5 tur
28
Scott Ogden
+11 tur
29
Taiyo Furusato
+21 tur
30
Daniel Holgado
+21 tur