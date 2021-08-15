Deniz Öncü Red Bull Ring'de Podyumda

Moto3, Red Bull Ring ’i peşpeşe ikinci kez ziyaret ederken, temsilcimiz Deniz Öncü Avusturya GP'de etkileyici bir performans göstererek, ikinci sırada yer aldı ve bu sezonki ikinci podyum başarısına ulaşmayı başardı.

Sıralama turlarında ilk sırayı İtalyan pilot Romano Fenati alırken, Tatsuki Suzuki ikinci ve Jeremy Alcoba da üçüncü sırayı elde etmişti. Jaume Masia dördüncü sırada yarışa başlama hakkı elde ederken Red Bull sporcusu Deniz Öncü beşinci sıradaki yerini aldı. Bir başka Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da Deniz'e destek vermek için Red Bull Ring'e gelen ziyaretçiler arasındaydı.

Deniz Öncü, Red Bull Ring'de harika bir performansa imza attı. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışa harika bir başlangıç yapan Deniz, ilk virajda ikinciliğe yükselirken, ilk turun henüz başlarında liderliği ele geçirdi. Yarışın ilk kısmında Deniz'le Fenati arasındaki mücadele ön plana çıkarken, kısa bir süre sonra mücadeleye şampiyona lideri Pedro Acosta da katıldı ve üçüncü turda ilk sırayı ele geçirdi.

Üç pilot arasındaki mücadele liderliğin sürekli el değiştirmesine neden olurken, Deniz'in geç frenaj konusundaki mahareti ona yarış boyunca avantaj sağlamaya devam etti. Yarışın ikinci yarısında Jaume Masia da öndeki üçlünün rekabetine ortak olurken, böylece ilk dört sırada üç Red Bull sporcusu boy gösterdi.

Deniz, yarışın ikinci yarısında yarışa liderlik ederken; Acosta, Masia ve Fenati arasındaki mücadele Deniz'in liderlik koltuğunda bir süreliğine de olsa daha rahat nefes almasını sağladı.

Yarışın sonlarına doğru heyecan tekrar yükselmeye başlarken öndeki mücadeleye katılan Sergio Garcia bir anda yarışın zirvesine adım attı. Ancak Deniz kısa bir süre sonra müthiş bir atakla ilk sırayı geri almayı başardı. Son sektöre önde giren Deniz Öncü çok yakın geçilen bitiş çizgisinde Sergio Garcia'nın hemen ardından ikinci sırada yer aldı ve bu sezonki ikinci podyum başarısına ulaştı.