© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
MotoGP
Red Bull Ring'de Zafer Deniz Öncü'nün
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 sezonunun 10. ayağı Avusturya Grand Prix’sinde Red Bull Ring'de piste çıktı ve kariyerinin ikinci Moto3 zaferine ulaştı.
Moto3 sezonunun 10. yarışına Avusturya’daki Red Bull Ring pisti ev sahipliği yaptı. Sıralama turu seansında en hızlı üçüncü zamanı elde eden Deniz Öncü, yarış boyunca liderlik mücadelesi verdi. Son turda öndeki üçlü arasında müthiş bir mücadele yaşanırken, son virajda liderliği alan Deniz Öncü zafere uzanmayı başardı.
Cumartesi günü koşulan sıralama turu seansında en hızlı tura 1:41.486 ile Hollandalı sürücü Collin Veijer imza attı. Onu 1:41.543’lük derecesi ile Moto3 Dünya Şampiyonası lideri Daniel Holgado takip ederken, Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise Veijer’in sadece 0.105 saniye gerisinde ve 1:41.591 ile üçüncü sırada yer aldı.
Beş kırmızı ışık söndüğünde iyi kalkış yapan hem Holgado hem de Deniz Öncü birer sıra kazandı. Yarışa ilk sıradan başlayan Veijer üçüncü sıraya gerilerken, onu sırasıyla David Alonso, Jaume Masià, Riccardo Rossi ve Ayumu Sasaki takip etti. Bu yedi sürücü kısa sürede arka gruptan koparak bir buçuk saniye civarı fark açtı.
Dördüncü turun sonuna doğru motosikletinde sorun yaşayan şampiyona üçüncüsü Masià yarıştan çekildi. Deniz Öncü bir sonraki tur ikinciliğe yükselse de Veijer üst üste ataklarla kısa süreliğine liderliği almayı başardı. Holgado liderliği çabucak geri alırken Alonso ve Sasaki bu geçişler sırasında öndeki gruba dahil oldu.
Yarışın orta noktası geçilirken ilk virajda liderliğe yükselen Alonso bir sonraki virajda yerde kalarak son sıraya geriledi. Son iki turda Deniz Öncü, Holgado, Sasaki arasında müthiş bir mücadele yaşanırken, son virajda liderliği alan Deniz Öncü yarıştan zaferle ayrıldı ve kariyerinin ikinci Moto3 galibiyetine ulaştı.
Sakin, rahat ve akıllıca yarışmak istedim. Çok şey oldu bu yarışta. Sonda en hızlı isim yarışı kazanacaktı ve ben kazandım.
Moto3 Sürücüler Şampiyonası
- Daniel Holgado, 161 puan
- Ayumu Sasaki, 135 puan
- Deniz Öncü, 124 puan
- Iván Ortolá, 118 puan
- Jaume Masià, 109 puan
- Diogo Moreira, 94 puan
- David Alonso, 90 puan
- José Antonio Rueda, 65 puan
- Xavier Artigas, 57 puan
- Stefano Nepa, 56 puan