Red Bull Ring'de Zafer Deniz Öncü'nün

Moto3 sezonunun 10. yarışına Avusturya’daki Red Bull Ring pisti ev sahipliği yaptı. Sıralama turu seansında en hızlı üçüncü zamanı elde eden Deniz Öncü , yarış boyunca liderlik mücadelesi verdi. Son turda öndeki üçlü arasında müthiş bir mücadele yaşanırken, son virajda liderliği alan Deniz Öncü zafere uzanmayı başardı.

Cumartesi günü koşulan sıralama turu seansında en hızlı tura 1:41.486 ile Hollandalı sürücü Collin Veijer imza attı. Onu 1:41.543’lük derecesi ile Moto3 Dünya Şampiyonası lideri Daniel Holgado takip ederken, Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise Veijer’in sadece 0.105 saniye gerisinde ve 1:41.591 ile üçüncü sırada yer aldı.

Deniz Öncü sıralama turu seansının en hızlı üçüncü ismi oldu © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Beş kırmızı ışık söndüğünde iyi kalkış yapan hem Holgado hem de Deniz Öncü birer sıra kazandı. Yarışa ilk sıradan başlayan Veijer üçüncü sıraya gerilerken, onu sırasıyla David Alonso, Jaume Masià, Riccardo Rossi ve Ayumu Sasaki takip etti. Bu yedi sürücü kısa sürede arka gruptan koparak bir buçuk saniye civarı fark açtı.

Dördüncü turun sonuna doğru motosikletinde sorun yaşayan şampiyona üçüncüsü Masià yarıştan çekildi. Deniz Öncü bir sonraki tur ikinciliğe yükselse de Veijer üst üste ataklarla kısa süreliğine liderliği almayı başardı. Holgado liderliği çabucak geri alırken Alonso ve Sasaki bu geçişler sırasında öndeki gruba dahil oldu.

Deniz Öncü yarış boyunca liderlik mücadelesi verdi © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın orta noktası geçilirken ilk virajda liderliğe yükselen Alonso bir sonraki virajda yerde kalarak son sıraya geriledi. Son iki turda Deniz Öncü, Holgado, Sasaki arasında müthiş bir mücadele yaşanırken, son virajda liderliği alan Deniz Öncü yarıştan zaferle ayrıldı ve kariyerinin ikinci Moto3 galibiyetine ulaştı.

Deniz Öncü © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Sakin, rahat ve akıllıca yarışmak istedim. Çok şey oldu bu yarışta. Sonda en hızlı isim yarışı kazanacaktı ve ben kazandım.

Moto3 Sürücüler Şampiyonası

Daniel Holgado, 161 puan Ayumu Sasaki, 135 puan Deniz Öncü, 124 puan Iván Ortolá, 118 puan Jaume Masià, 109 puan Diogo Moreira, 94 puan David Alonso, 90 puan José Antonio Rueda, 65 puan Xavier Artigas, 57 puan Stefano Nepa, 56 puan