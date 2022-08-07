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MotoGP
Deniz Öncü'den Sezonun İlk Podyumu
Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü bu sezon ilk podyumunu elde etti.
Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Britanya Grand Prix'si ikonik Silverstone pistinde koşuldu. Red Bull sporcusu Deniz Öncü altıncı sıradan başladığı yarışta üçüncülüğü alarak podyuma çıkmayı başardı.
Moto3’ün sıralama turu seansı cumartesi günü gerçekleşti. Brezilyalı sürücü Diogo Moreira 2:10.951'lik derecesiyle en hızlı tura imza atarken Deniz Öncü sadece 0.229 saniye farkla altıncı sırada yer aldı.
Deniz Öncü altıncı sıradan başladığı yarışın henüz ilk virajlarında iki sıra birden kazanarak dördüncülüğe yükseldi. Turun devamında öndeki üçlüyü yakın takibini sürdüren Deniz Öncü ilk turu lider geçmeyi başardı.
Yarışın ilk yarısı boyunca liderlik mücadelesi veren Deniz Öncü bazı turları lider geçti. Öndeki mücadelenin içinde Ayumi Sasaki, Dennis Foggia, John McPhee ve şampiyona ikincisi Izan Guevara yer alıyordu.
17 turluk yarışın son altı turuna girilirken Dennis Foggia’yı yakalayan Deniz Öncü yeniden liderliğe yükseldi. Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferi için Dennis Foggia ile müthiş bir mücadeleye girişti.
Son turlardaki yakın mücadelede iddialı pilotlar yarış dışı kalırken ön tarafta müthiş bir heyecan yaşandı. Son ana kadar liderlik mücadelesi veren Deniz Öncü üçüncü olarak sezonun ilk podyumunu elde etti.
Yaz arası benim için çok iyi geçti, kazanmak istedim. Çok mutluyum takımım için, en sonunda onları yeniden podyuma çıkardım.
Moto3 | Britanya GP
Sıra
Sürücü
Sonuç
1
Dennis Foggia
37:30.120
2
Jaume Masia
+0.252
3
+0.297
4
Kaito Toba
+0.738
5
Stefano Nepa
+0.762
6
Diogo Moreira
+0.881
7
John McPhee
+0.932
8
Ryusei Yamanaka
+0.936
9
Andrea Migno
+1.108
10
Carlos Tatay
+1.790
11
Xavier Artigas
+1.827
12
Scott Ogden
+2.050
13
Lorenzo Fellon
+2.186
14
Riccardo Rossi
+2.383
15
Adrian Fernandez
+21.029
16
Elia Bartolini
+21.064
17
Mario Aji
+21.188
18
Taiyo Furusato
+21.243
19
Alberto Surra
+21.430
20
Nicola Fabio Carraro
+21.454
21
Joshua Whatley
+30.280
22
Marc Garcia
+42.153
23
Ana Carrasco
+42.165