Deniz Öncü, Britanya GP
© Red Bull Content Pool
MotoGP

Deniz Öncü'den Sezonun İlk Podyumu

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü bu sezon ilk podyumunu elde etti.
Yazar: Red Bull
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Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Britanya Grand Prix'si ikonik Silverstone pistinde koşuldu. Red Bull sporcusu Deniz Öncü altıncı sıradan başladığı yarışta üçüncülüğü alarak podyuma çıkmayı başardı.
Moto3’ün sıralama turu seansı cumartesi günü gerçekleşti. Brezilyalı sürücü Diogo Moreira 2:10.951'lik derecesiyle en hızlı tura imza atarken Deniz Öncü sadece 0.229 saniye farkla altıncı sırada yer aldı.
Deniz Öncü
Deniz Öncü
© Red Bull Content Pool
Deniz Öncü altıncı sıradan başladığı yarışın henüz ilk virajlarında iki sıra birden kazanarak dördüncülüğe yükseldi. Turun devamında öndeki üçlüyü yakın takibini sürdüren Deniz Öncü ilk turu lider geçmeyi başardı.
Yarışın ilk yarısı boyunca liderlik mücadelesi veren Deniz Öncü bazı turları lider geçti. Öndeki mücadelenin içinde Ayumi Sasaki, Dennis Foggia, John McPhee ve şampiyona ikincisi Izan Guevara yer alıyordu.
17 turluk yarışın son altı turuna girilirken Dennis Foggia’yı yakalayan Deniz Öncü yeniden liderliğe yükseldi. Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferi için Dennis Foggia ile müthiş bir mücadeleye girişti.
Son turlardaki yakın mücadelede iddialı pilotlar yarış dışı kalırken ön tarafta müthiş bir heyecan yaşandı. Son ana kadar liderlik mücadelesi veren Deniz Öncü üçüncü olarak sezonun ilk podyumunu elde etti.
Yaz arası benim için çok iyi geçti, kazanmak istedim. Çok mutluyum takımım için, en sonunda onları yeniden podyuma çıkardım.
Deniz Öncü

Moto3 | Britanya GP

Sıra

Sürücü

Sonuç

1

Dennis Foggia

37:30.120

2

Jaume Masia

+0.252

3

Deniz Öncü

+0.297

4

Kaito Toba

+0.738

5

Stefano Nepa

+0.762

6

Diogo Moreira

+0.881

7

John McPhee

+0.932

8

Ryusei Yamanaka

+0.936

9

Andrea Migno

+1.108

10

Carlos Tatay

+1.790

11

Xavier Artigas

+1.827

12

Scott Ogden

+2.050

13

Lorenzo Fellon

+2.186

14

Riccardo Rossi

+2.383

15

Adrian Fernandez

+21.029

16

Elia Bartolini

+21.064

17

Mario Aji

+21.188

18

Taiyo Furusato

+21.243

19

Alberto Surra

+21.430

20

Nicola Fabio Carraro

+21.454

21

Joshua Whatley

+30.280

22

Marc Garcia

+42.153

23

Ana Carrasco

+42.165

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