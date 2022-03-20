Deniz Öncü Endonezya'da Beşinci Olarak Başarılı Performansını Sürdürdü

Moto3 'te yine heyecan doruktaydı. Red Bull sporcusu Deniz Öncü , Endonezya'nın Mandalika pistindeki mücadelede beşinci sırayı aldı ve sezonun ikinci yarışı sonrasında pilotlar sıralamasındaki puanını 24'e yükseltti.

Sıralama turlarında ilk sırayı İspanyol pilot Carlos Tatay alırken, ikinci sırada start alma hakkını elde eden Diogo Moreira teknik nedenlerle kendini grid'in sonunda buldu ve ikinci cep boş kaldı. Ev sahibi ülkeden Mario Aji ilk çizgiyi tamamlarken ikinci çizgi ise Xavier Artigas, Andrea Migno ve Dennis Foggia'dan oluştu. Temsilcimiz Red Bull KTM Tech3 pilotu Deniz Öncü ise dokuzuncu sıradan start aldı.

Deniz Öncü yarışa dokuzuncu cepte başladı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Müthiş bir start performansına imza atan Sergio Garcia, yedinci sıradan başladığı yarışta ilk virajı lider olarak dönmeyi başardı. Andrea Migno ve Dennis Foggia, Garcia'nın hemen ardında yer aldı. Carlos Tatay ise dördüncü sıraya geriledi. Deniz Öncü start'tan sonra 12. sıraya kadar düşse de ilk tur tamamlanırken sekizinci sıradaydı.

Liderlik ilk turlarda sıklıkla el değiştirirken ön sıralarda Garcia, Migno, Foggia ve Tatay'ın mücadelesine Izan Guevara da katıldı. Dördüncü turda liderlik koltuğuna Foggia yerleşirken Guevara ikinci, Garcia ise üçüncü sıradaydı.

Yarışın ortalarına doğru Deniz, yavaş yavaş üst sıralara tırmanırken bitime 10 tur kala altıncılığa kadar yükseldi. Lider Foggia ise rakiplerine çok net bir üstünlük sağlayarak bitime 8 tur kala 5 saniyelik bir avantajın sahibiydi. Son turlarda podyum mücadelesi iyice kızışırken, Deniz Öncü, Guevera ve Migno'nun hemen ardında dördüncü sırada kendine yer açtı.

Deniz Öncü istikrarlı performansını sürdürüyor © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın sonunda Dennis Foggia rahat bir zafer elde ederken, nefesleri kesen ikincilik mücadelesinde gülen isim Izan Guevara oldu. Carlos Tatay ise üçüncü sırayı alarak podyumda yer almayı başardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü son anlarda podyum için rakipleri üzerindeki baskıyı artırsa da beşinci sırayı alarak sezonun ikinci yarışında da istikrarlı bir performans ortaya koydu. Deniz böylece şampiyonadaki puanını 24'e yükseltti ve iki yarışın ardından genel klasmanda da beşinci sırada yer aldı.