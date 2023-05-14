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MotoGP
Deniz Öncü'den Fransa'da Değerli Puanlar
Moto3 Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağına Fransa ev sahipliği yaptı, Deniz Öncü yarışı altıncı sırada tamamladı.
Moto3’te sezonun beşinci ayağı Fransa Grand Prix’si müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Red Bull sporcusu Deniz Öncü cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turu seansında 1:42.101’lik derecesi ile en hızlı dördüncü zamana imza attı. Pole pozisyonu ise Japon sürücü Ayumu Sasaki'nin oldu.
Yarışa dördüncü cepten başlayan Deniz, kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber iyi bir kalkış yaparak yerini korudu ve ilk tur boyunca üçüncülüğü kovaladı. Agresif ve tempolu bir sürüş sergileyen Deniz, üçüncülüğe yükseldikten sonra bu kez Daniel Holgado ve Sasaki ikilisinin peşine takıldı.
20 turluk yarışın orta noktası geçilirken yarışa Red Bull KTM Tech3 takımının İspanyol sürücüsü Holgado liderlik ediyordu. Sasaki ve Deniz ikilisi onu adeta lastik lastiğe takibi sürdürürken, liderlik sadece birkaç viraj için Sasaki’ye geçse de Holgado yeniden ilk sıraya yükselmeyi başardı.
Öndeki yedi sürücü arka gruptan ayrılarak yarış sonuna kadar yakın bir mücadele ortaya koydu ve Holgado yarış boyunca sürdürdüğü liderliğini Fransa Grand Prix’si zaferine dönüştürmeyi başardı. Ona podyumda Sasaki ve Jaume Masia ikilisi eşlik ederken, Deniz ise yarışı altıncı sırada tamamladı.
Moto3 Sürücüler Şampiyonası
- Daniel Holgado, 84 puan
- Iván Ortolá, 63 puan
- Jaume Masià, 63 puan
- Diogo Moreira, 55 puan
- Xavier Artigas, 50 puan
- Ayumi Sasaki, 53 puan
- Tatsuki Suzuki, 38 puan
- David Alonso, 38 puan
- José Antonio Rueda, 37 puan
- Deniz Öncü, 33 puan