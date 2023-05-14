Deniz Öncü'den Fransa'da Değerli Puanlar

cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turu seansında 1:42.101’lik derecesi ile en hızlı dördüncü zamana imza attı. Pole pozisyonu ise Japon sürücü Ayumu Sasaki'nin oldu.

Yarışa dördüncü cepten başlayan Deniz, kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber iyi bir kalkış yaparak yerini korudu ve ilk tur boyunca üçüncülüğü kovaladı. Agresif ve tempolu bir sürüş sergileyen Deniz, üçüncülüğe yükseldikten sonra bu kez Daniel Holgado ve Sasaki ikilisinin peşine takıldı.