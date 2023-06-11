Deniz Öncü İtalya'da Podyumun İkinci Basamağına Çıktı

Moto3 sezonunun altıncı yarışı İtalya Grand Prix’sinde piste çıkan Red Bull sporcusu Deniz Öncü , pole pozisyonundan başladığı yarışın son metrelerine kadar zafere çok yakındı. Yarış boyunca beş sürücü yakın bir mücadele sergilerken, yarışın galibini son metreler belirledi. Son turda liderliğe yükselen Deniz Öncü son çizgiyi ikinci sırada geçerek 20 puanın sahibi oldu.

Yarış hafta sonunun antrenman seanslarında hızıyla dikkat çeken Deniz Öncü, sıralama turu seansında da üstün bir performans sergiledi. Q2’de attığı 1:56.020’lik tur ile pole pozisyonunun sahibi olan Deniz Öncü, en yakın rakibine 0.538 saniye fark atarak adeta gövde gösterisi yaptı. Onu sırasıyla Avustralyalı sürücü Joel Kelson ve Japon sürücü Ayumu Sasaki takip etti.

Deniz Öncü sıralama turlarında rakiplerine büyük fark attı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber pozisyonunu koruyan Deniz Öncü, ilk turu lider geçmeyi bildi. Yarışa üçüncü sıradan başlayan ve şampiyona lideri olan Daniel Holgado ikinciliğe yükselirken, onu Sasaki ve Jaume Masià takip etti. İkinci turun ilk virajında ise Holgado ve Sasaki ikilisi, Deniz Öncü’nün yarattığı hava koridorundan faydalanarak ilk iki sıraya yükseldi.

Deniz Öncü, Sasaki, Holgado, Masià ve David Alonso beşlisinden oluşan ön grupta yakın bir mücadele yaşanırken, liderlik hemen hemen her tur el değiştirdi. Bu beş sürücü neredeyse yarım saniye içine sığarken, en yakın takipçi Tatsuki Suzuki ile üç saniyenin üzerinde fark oluştu. Sıralama turlarında en hızlı ikinci zamana imza atan Kelson ise dokuzuncu turda yarışa veda etti.

Deniz Öncü son düzlüğe lider girdi © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

17 turluk yarışın orta noktası geçilirken ön grup ile arkadaki isimler arasındaki fark açılmaya devam etti. Beşli arasındaki liderlik mücadelesi de son ana kadar nefes kesti. Son turda agresifliğini artıran ve rakiplerini geride bırakan Deniz Öncü, son sektöre lider girdi ancak start - finiş düzlüğüne de lider girmesine rağmen zafer son metrelerde Holgado’nun oldu.

Deniz Öncü © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Yarış harikaydı, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takım çok iyi bir iş çıkardı, çok güçlüydük. Hem mutluyum hem mutsuzum. Deniz Öncü

Moto3 Sürücüler Şampiyonası

Daniel Holgado, 109 puan Jaume Masià, 74 puan Iván Ortolá, 68 puan Diogo Moreira, 64 puan Ayumu Sasaki, 59 puan Deniz Öncü, 53 puan David Alonso, 51 puan Xavier Artigas, 50 puan José Antonio Rueda, 39 puan