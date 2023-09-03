Moto3 Katalonya GP'de Neler Oldu?

Moto3 sezonunun 11. yarışına İspanya'daki Katalonya pisti ev sahipliği yaptı. Sıralama turu seansında en hızlı ikinci zamanı elde eden Deniz Öncü yarış boyunca liderliği kovaladı. Ön gruptaki mücadele nefes keserken, Deniz Öncü yarışı üçüncü sırada tamamlasa da süresine eklenen altı saniye sonrası 12. sırada yer aldı.

Cumartesi günü koşulan sıralama turu seansında en hızlı zamana 1:48.205 ile İspanyol sürücü Iván Ortolá imza attı. Red Bull sporcusu Deniz Öncü 0.304 fark ve 1:48.509’luk derecesi ile ikinci sırada yer alırken, şampiyonada lider durumda bulunan bir diğer İspanyol sürücü Daniel Holgado ise 11. sırada kendine yer buldu.

Deniz Öncü sıralama turu seansının en hızlı ikinci ismi oldu © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Kırmızı ışıkların sönmesiyle birlikte Deniz Öncü liderliği aldı ve ilk turu da lider tamamladı. Onu sırasıyla Jaume Masià ve Ortolá takip ediyordu. 18 turluk yarışın ikinci turu sonunda Masià liderliği alırken, ön gruptaki yakın ve kıyasıya mücadele sonrası dördüncü tur sonunda liderlik bu kez David Alonso’nun oldu.

Yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken bu kez de şampiyona lideri Holgado ilk sıraya yükseldi. Sürücülerin oldukça yakın seyretmesi ve birbirlerine hava koridoru sağlaması mücadeleyi çok daha heyecanlı hale getirdi. Son altı tura girilirken sıralama Holgado, Deniz Öncü, Alonso, David Muñoz ve Masià şeklindeydi.

Deniz Öncü yarış boyunca liderlik mücadelesi verdi © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Son turlarda liderlik sık sık el değiştirirken son tura lider giren Holgado yarış dışı kaldı. Deniz Öncü son viraja dördüncü sırada girdi, Muñoz ile teması sonrası yarışı üçüncü sırada tamamladı. Bu temas nedeniye çift uzun tur cezası kararı çıkınca süresine altı saniye eklenen Deniz Öncü yarışı 12. sırada tamamladı.

Moto3 Sürücüler Şampiyonası

Daniel Holgado, 161 puan Ayumu Sasaki, 148 puan Jaume Masià, 129 puan Deniz Öncü, 128 puan Iván Ortolá, 124 puan David Alonso, 115 puan Diogo Moreira, 94 puan José Antonio Rueda, 81 puan Stefano Nepa, 67 puan Xavier Artigas, 60 puan